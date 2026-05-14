بهناز نازی در کماست و در بیمارستان بستری است

بهناز نازی، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما، در چند سال اخیر با بیماریهای مختلف مواجه بوده است. آخرین وضعیت او در بیمارستان شریعتی، بخش آیسییو جنرال، بسیار وخیم گزارش شده است. همسر ایشان، آقای بهرام بدخشانی، در کنار او بوده و در حال مراقبت است. بهناز نازی در حال حاضر در کماست و در بیهوشی و خواب مصنوعی قرار دارد.
حمیدرضا نعیمی، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما گفت: بهناز نازی در چند سال اخیر با بیماری میجنگید و هر چند وقت یک بار آن را شکست میداد و شرایط بهتری پیدا میکرد.
به گزارش مهر، وی افزود: حتی در یکی از دورههای شیمیدرمانی، با وجود بیماری، ما یک نمایش بسیار دشوار را در سالن اصلی تئاتر شهر اجرا کردیم. وی در آن نمایش نقش مهمی را بازی میکرد؛ بین بازیها پشت صحنه میآمد، روی تخت دراز میکشید، کمی به مداوای پاهایش میرسید و دوباره برای صحنه بعد آماده میشد. نازی آن نقش را بسیار با شکوه و زیبا بازی کرد.
نعیمی با اشاره به روند درمانی این بازیگر عنوان کرد: بعد از آن دوران سختتری شروع شد و چندین بار دیگر شیمیدرمانی ادامه پیدا کرد. در چند ماه اخیر متأسفانه سرطان او پیشرفت زیادی کرده است. همسر ایشان، آقای بهرام بدخشانی از بزرگان فیلمبرداری سینمای ایران، در تمام این سالها شبانهروز در کنار خانم نازی بود و این روزها هم ایشان در بیمارستان شریعتی، بخش آیسییو جنرال بستری هستند، اما متأسفانه در بیهوشی و خواب مصنوعی قرار گرفتهاند.
به نوعی میشود گفت در کما هستند. وی تاکید کرد: ما و تمام دوستان و دوستدارانشان هر روز که روز ملاقات باشد میرویم و سر میزنیم. خود من تمام تلاشم را میکنم که سریع به بیمارستان برسم و جویای احوالشان باشم. به هر حال خانم نازی روزهای بسیار سخت و دشواری را سپری کرد.
در تمام این سالها و ماهها و روزها سلحشوارانه با بیماری جنگید. هیچوقت واقعاً شکایتی نکرد، هیچوقت شکوه نکرد. تمام مدت بدون مصاحبه و بحث و گفتگو فقط سعی کرد که این دوران را سپری کند. نعیمی در ادامه بیان کرد: خدا را شکر میکنم که تا به امروز، دوست بزرگ، انسان بزرگ و هنرمندی والا را در گروه تئاتر «شایا» در کنار خودمان داشتیم.
عمری نزدیک به ۳۲ سال. و هنوز هم امیدواریم که بهناز نازی با شکست دادن بیماری و برخاستن از آن تخت بیمارستان، یک حرکت اساطیری از خودش نشان بدهد و مرگ را شکست بدهد. امیدوارم یک بار دیگر بتوانیم خانم نازی را در کنار خودمان ببینیم. وی در پاسخ به این پرسش که از چه زمانی فرایند بستری شدن آغاز شده، مطرح کرد: تقریباً این اتفاق به سه ماه پیش برمیگردد.
زمانی که از سفر خارج از کشور برگشتند، حدود یک هفته تا ده روز بعد دوباره دوره شیمیدرمانی شروع شد. یک مدت طولانی، ۴۵ روز در بیمارستان نیکان بستری بودند و بعد به بیمارستان شریعتی انتقال پیدا کردند. خوشبختانه پرسنل بیمارستان با نهایت دقت، احترام و سختکوشی از وی مراقبت میکنند. واقعاً باید از عزیزان بیمارستان شریعتی تشکر کنیم.
الان تقریباً میشود گفت سه ماه است که در این شرایط به سر میبرند. نعیمی در پاسخ به اینکه نازی چند وقت است که وارد کما شدهاست، توضیح داد: حدود یک هفته است که در این شرایط هستند و همه ما را نگران کردهاند. امیدوارم هرچه زودتر بهبود پیدا کنند. وی در پایان با احساسی عمیق تاکید کرد: قسم میخورم، تنها آرزوی من این است که یک بار دیگر با خانم نازی تئاتری را روی صحنه ببرم
