تظاهر به جنگ و مذاکره به هیچ عنوان جوابگو نیست، اما باید تلاش کرد تا فریب حرفهای دروغافهدار را به حداقل رساند. سخنان مقام جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی، نمیتوانسته تاثیر مثبت بر سلامتی عمومی جهان داشته باشد و هر دو نظام، باید پاسخگویی به ملتهای خود را مدنظر داشته باشند.
این مقام وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی مدعی شدند وزارت خارجه با بستن تنگه هرمز مخالف است؟ گفت: وزارت خارجه بخشی از جمهوری است و تصمیمهایی که بر اساس سلسلهمراتب نظام اتخاذ میشود، برای وزارت خارجه کاملا مطاع است.
درباره تنگه هرمز گاهی وقتها یک عبارتپردازیهایی استفاده میشود که دقیق نیست. من بارها تاکید کردم که تدابیر که جمهوری اسلامی ایران از ۹ اسفند متعاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و همراهی برخی کشورهای منطقه اتخاذ کرد، بر اساس حقوق بینالملل و قوانین داخلی است؛ کشور ساحلی که مورد تجاوز نظامی قرار گرفته و در کنار تنگهای بینآلمللی قرار دارد، مجاز است تدابیر لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده از آبراه و جلوگیری از ادامه تجاوزات نظامی اتخاذ کند.
بنابراین وزارت خارجه قطعا در این رابطه موضع شفاف دارد و همچنین باید تاکید کنم که وزارت خارجه بخش مجزایی از سامانه تصمیمگیری و حاکمیت کشور نیست. به گزارش ایسنا؛ بقایی درباره اظهارات رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که گفته «جنگ هم نتوانسته برنامه هستهیی ایران را نابود کند» و همچنین اصرار او به بازرسی از سایتهای هستهیی ایران گفت: مگر قرار بوده که تاسیسات هستهیی ایران یا برنامه هستهیی ایران از طریق غیر جنگ نابود شود که او گفته از طریق جنگ هم نابود نشده؟
این اظهارنظرها باز هم موید نگرانیای است که ما بارها مطرح کردیم، مبنی بر اینکه مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی مدتهاست از وظیفه و ماموریت تخصصی و فنی خود فاصله گرفته است. وی تاکید کرد: اینگونه اظهارنظرها نه کمکی به ارتقای اعتبار آژانس و نه کمکی به تحقق جاهطلبیهای شخصی او میکند.
چیزی که میتواند باعث احیای جایگاه آژانس شود این است که مدیرکل و آژانس هرچه سریعتر اقدامات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هستهیی ایران را محکوم کند و در آینده هم به نحوی عمل کند که چنین اقداماتی تکرار نشود. سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: تاسیسات صلحآمیز هستهیی ایران به صورت کامل تحت بازرسی مستمر آژانس بود.
اتفاقی که باعث شد این موضوع دچار اختلال شود، حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران مراکز بود، وقتش رسیده این واقعیت را مدیرکل آژانس ببیند
