بهای نفت در واکنش به تهدیدهای تازه دونالد ترامپ علیه ایران افزایش پیدا کرد. بر اساس داده‌های بازار، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) برای تحویل در ماه ژوئیه با ۱.۱۰ درصد افزایش به ۹۰.۱۶ دلار در هر بشکه رسید. همزمان، نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه اوت با جهش ۱.۸۹ درصدی به ۹۳.۱۰ دلار در هر بشکه افزایش یافت.

بهای نفت در واکنش به تهدیدهای تازه دونالد ترامپ علیه ایران افزایش پیدا کرد. بر اساس داده‌های بازار، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) برای تحویل در ماه ژوئیه با ۱.۱۰ درصد افزایش به ۹۰.۱۶ دلار در هر بشکه رسید.

همزمان، نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه اوت با جهش ۱.۸۹ درصدی به ۹۳.۱۰ دلار در هر بشکه افزایش یافت. تحلیلگران معتقدند افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و نگرانی از اختلال احتمالی در عرضه نفت، از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت‌ها در بازار جهانی انرژی به شمار می‌رود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال در آخرین لفاظی‌های خود علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که نیروهای مسلح ایران را نابود کرده است.

ترامپ که در دستیابی به اهداف اعلامی خود تا کنون ناکام مانده‌است، با ادبیات تکراری همیشگی مدعی شد: ارتش ایران یک آشفتگی کامل و تمام‌ عیار است. بخش بزرگی از آن، مانند نیروی دریایی و نیروی هوایی، دیگر حتی وجود خارجی ندارد؛ آنها به طور کامل شکست خورده‌اند.

وی که چند بار تجاوز به تمامیت ارضی ایران را حین مذاکرات فشرده با تهران انجام داده‌است، تقلا کرد که از متهم به شاکی تغییر جایگاه دهد و ادعا کرد: ایران سراسر حرف است و هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. آنها برای مذاکره درباره توافقی که می‌توانست برایشان بسیار عالی باشد بیش از حد وقت تلف کردند و اکنون باید بهای آن را بپردازند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان ایران و آمریکا همچنان در سطح بالایی قرار دارد و بحث درباره آینده مذاکرات و توافق احتمالی میان دو کشور از موضوعات مهم سیاست خارجی در منطقه به شمار می‌رود. همچنین ترامپ امروز در گفت وگو با فاکس نیوز مدعی شد: به صدور دستور برای حمله‌های جدید به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران نزدیک شده‌ام





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