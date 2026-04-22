دونالد ترامپ هنوز جدول زمانی مشخصی برای تمدید آتشبس با ایران تعیین نکرده است. در حالی که ایران پیشنهاد مذاکره را مشروط به رفع تحریمها کرده، برخی مقامات آمریکایی خواستار تشدید فشارها بر تهران هستند. همزمان، نگرانیها در مورد سرنوشت فعالان بازداشتی افزایش یافته است.
به گزارش رویترز، دونالد ترامپ ، رئیسجمهوری ایالات متحده، هنوز جدول زمانی مشخصی برای تمدید آتشبس با ایران تعیین نکرده است. در حالی که ایران همچنان در حال بررسی ابعاد مختلف تمدید آتشبس است و موضع رسمی خود را اعلام نکرده، خبرگزاری تسنیم، وابسته به نهادهای امنیتی ایران ، اعلام کرده که تغییری در برنامه عدم شرکت در مذاکره ایجاد نشده است.
این در واکنش به گزارش نیویورکپست مبنی بر احتمال برگزاری مذاکرات در روز جمعه است. نیویورکپست به نقل از ترامپ از احتمال آغاز دور تازه مذاکرات صلح «از همین جمعه» خبر داده و منابعی در اسلامآباد از پیشرفت در تلاشهای میانجیگرانه و افزایش احتمال ازسرگیری گفتوگوها در بازه «۳۶ تا ۷۲ ساعت آینده» خبر دادهاند. ترامپ در پاسخ به این روزنامه با پیام متنی کوتاه «ممکن است! » پاسخ داده است.
در همین حال، خبر مربوط به پذیرش پیشنهاد آتشبس واسطه پاکستانی توسط ایران که در رسانهها بازتاب داشت، از سوی خبرگزاری فارس تکذیب شده و صحت آن مورد تردید قرار گرفته است. همزمان، نگرانیها در مورد سرنوشت مسیح عباسخانی دوانلو، فعال بازداشتی، افزایش یافته است. اطلاعات رسیده حاکی از صدور حکم اعدام برای او به اتهام قتل یک بسیجی در جریان اعتراضات اخیر است.
دولت آمریکا نیز به شهروندان خود که در ایران هستند، هشدار داده است که «فوراً کشور را ترک کنند» و به شهروندان دوتابعیتی توصیه کرده از گذرنامه ایرانی خود برای خروج استفاده کنند. الجزیره به نقل از منابع مطلع گزارش داده که جمهوری اسلامی ادامه مذاکرات در اسلامآباد را به رفع محاصره آمریکا مشروط کرده است. وزیر امور خارجه ترکیه نیز با همتای پاکستانی خود درباره آخرین تحولات مذاکرات میان آمریکا و ایران گفتوگو کرده است.
در حالی که ترامپ آتشبس را تمدید کرده تا زمان بیشتری برای ارائه پیشنهاد از سوی تهران فراهم شود، برخی مقامات نظامی آمریکا مانند کیت کلاگ خواستار کنار گذاشتن دیپلماسی و تشدید فشارها علیه ایران شدهاند. کلاگ پیشنهاداتی مانند تصرف جزایر استراتژیک و خفه کردن اقتصاد ایران را مطرح کرده و حتی به مسلحکردن نیروهای داخلی برای ایجاد یک کارزار چریکی اشاره کرده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که اختلافات داخلی در ایران همچنان ادامه دارد و تهران در تلاش است تا یک پیشنهاد «یکپارچه» برای ارائه در مذاکرات ارائه دهد
