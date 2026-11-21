تفاسیر جدید از پیشنهاد تقسیم قدرت بین نتانیاهو و آیزنکوت و نقش احتمالی عفو ریاست‌جمهوری در حل بن‌بست سیاسی اسرائیل پس از انتخابات ۲۷ اکتبر بررسی می‌شود.

بن‌بست تشکیل دولت جدید اسرائیل که پس از انتخابات ۲۷ اکتبر آغاز شده، با اختلافات عمیق بر سر رهبری ائتلاف، خدمات سربازی و حضور احزاب عربی عمیق‌تر شده است. هم‌زمان، پیشنهادی تازه برای تقسیم قدرت میان بنیامین نتانیاهو و گادی آیزنکوت مطرح شده که آینده سیاسی نخست‌وزیر فعلی و امکان دریافت عفو را مستقیماً به فرآیند مذاکرات گره می‌زند.

زمان‌بندی محدود و استراتژی‌های آیزنکوت

گادی آیزنکوت تا ششم دسامبر فرصت دارد تا دولت را تشکیل دهد. نتانیاهو در این میان با بهره‌گیری از اختلافات میان مخالفان، تلاش می‌کند راهی برای حفظ قدرت خود بیابد. آیزنکوت سه مسیر اصلی را دنبال می‌کند: توافق با احزاب مذهبی حریدی، تشکیل دولت وحدت با حزب لیکود، و در صورت شکست دو گزینه قبلی، معرفی یک دولت اقلیت که برای کسب رأی اعتماد به حمایت احزاب عربی نیاز خواهد داشت. این راهکارها با وجود تنوع ظاهری، با مخالفت شدید بخشی از متحدان بالقوه او روبه‌رو هستند. آویگدور لیبرمن، رهبر حزب اسرائیل خانه ما، تحت هیچ شرایطی حضور یا حمایت احزاب عربی را نمی‌پذیرد و به جای آن بر همکاری با احزاب مذهبی تندرو تأکید دارد. این در حالی است که معافیت پیروان این احزاب از خدمت نظامی، سال‌هاست به یکی از اصلی‌ترین محورهای اختلاف لیبرمن با آن‌ها تبدیل شده است.

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تلاش بنت برای ایجاد شکاف در مخالفان

ملاقات نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین راست‌گرا، با نتانیاهو در کنست، متحدان آیزنکوت را غافلگیر کرد. دو مقام مسئولیت گفتند که جلسه صرفاً برای بررسی وضعیت امنیتی بوده و مقامات نظامی نیز در بخشی از آن حضور داشته‌اند. اما شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد که این دو سیاستمدار حدود نیم‌ساعت به‌تنهایی گفت‌وگو کرده‌اند. برخی اعضای اردوگاه آیزنکوت این اقدام را تلاشی برای ایجاد شکاف در میان مخالفان دانستند، در حالی که نزدیکان بنت تأکید کردند که او قصد پیوستن به دولت تحت رهبری نتانیاهو را ندارد. بنت در سال ۲۰۲۱ با تشکیل ائتلافی همراه یاییر لاپید، پایان‌دهنده ۱۲ سال نخست‌وزیری نتانیاهو بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که بنت می‌خواهد امکان تشکیل دولت وحدت را بررسی کند، اما در صورت چرخش قدرت، آیزنکوت باید اول نخست‌وزیر باشد.

مطالبات سخت لیکود و شرایط صلح

هاآرتص و شبکه ۱۲ از ۱۰ مطالبه اصلی لیکود خبر داده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها باقی‌ماندن نتانیاهو در پست نخست‌وزیری برای تمام چهار سال است. سایر موارد شامل حفظ ایتامار بن‌گویر و متحدان کنونی در دولت، خودداری از تشکیل کمیسیون مستقل دولتی برای بررسی ناکامی‌های هفتم اکتبر ۲۰۲۳، تداوم تغییرات قضائی و پیشبرد قانون سربازی مطلوب احزاب حریدی است. لیکود درستی برخی جزئیات، به‌ویژه درباره تحقیقات هفتم اکتبر و سربازی را رد کرده، اما بر نخست‌وزیری نتانیاهو اصرار ورزیده است. در سیاست خارجی، حمایت از عملیات نظامی علیه ایران در صورت ضرورت، مخالفت با تشکیل کشور مستقل فلسطینی و جلوگیری از عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از غزه تا رفع تهدید حماس نیز در فهرست مطالبات قرار دارد. آیزنکوت و رقبای دیگر نتانیاهو در برخی اهداف امنیتی با او اختلاف بنیادین ندارند، اما درباره نحوه تصمیم‌گیری و حدود اختیارات دولت توافقی دیده نمی‌شود.

پیشنهاد جدید و نقش ترامپ در معادلات

پیشنهاد متفاوتی در محافل دو اردوگاه مطرح شده است که نتانیاهو دو سال نخست ریاست دولت وحدت را بر عهده بگیرد و سپس با انتقال به ریاست‌جمهوری، جای خود را به آیزنکوت یا نامزد مورد توافق بدهد. این زمان‌بندی تصادفی نیست؛ حدود دو سال باقی‌مانده از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، تا ژانویه ۲۰۲۹، فرصت همکاری نزدیک نتانیاهو با واشینگتن بر سر ایران و طرح‌های منطقه‌ای را حفظ می‌کند. همچنین دوره هفت‌ساله ریاست‌جمهوری یوآو گالانت هرگز، هفتم جولای ۲۰۲۸ پایان می‌یابد که زمانی نزدیک به موعد پیشنهادی چرخش نخست‌وزیری است. با این حال، ریاست‌جمهوری در اسرائیل با توافق رهبران احزاب واگذار نمی‌شود و کنست باید رئیس‌جمهور را با رأی مخفی انتخاب کند. ایده جدید مستلزم تغییر قانون برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار زودتر از موعد کنونی است تا انتخاب نتانیاهو پیشاپیش تضمین سیاسی اجرای توافق شود.

موانع حقوقی و وضعیت پرونده فساد

پای پرونده فساد نتانیاهو نیز به این محاسبات سیاسی باز شده است. او پیش‌تر از یوآو گالانت هرگز درخواست عفو کرده و دونالد ترامپ نیز علناً از این درخواست حمایت کرده است. در یک طرح تحلیلی جداگانه در وای‌نت، انتقال نتانیاهو به ریاست‌جمهوری همراه با عفو، به عنوان بخشی از معامله سیاسی احتمالی تصویر شده است. با این حال، نه چنین توافقی منعقد شده و نه عفو تضمین‌شده است. کارشناسان حقوقی درباره عفو پیش از پایان محاکمه اختلاف دارند و اداره عفو وزارت دادگستری نیز درباره قانونی و موجه‌بودن آن ابراز تردید کرده است. هفته گذشته مخالفان توانستند ماتان کاهانا، از حزب آیزنکوت را با ۶۶ رأی به ریاست کنست برسانند که پیروزی پارلمانی مهمی محسوب می‌شود، اما هنوز به معنای داشتن اکثریت برای تشکیل دولت نیست.