گزارشی از بنبست مذاکرات ایران و غرب، رهگیری کشتیهای نفتی توسط آمریکا، واکنشهای تهدیدآمیز مقامات ایرانی و تاثیر جنگ بر بازار انرژی اروپا و وضعیت معیشتی در ایران.
در شرایطی که تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه به نقطه جوش رسیده است، تحولات اخیر نشاندهنده بنبستی عمیق در مسیر دیپلماسی و افزایش احتمال درگیریهای نظامی است. خبرگزاری فارس، وابسته به نهادهای نظامی، با انتشار گزارشی اعلام کرد که علیرغم شایعات منتشر شده در برخی رسانهها مبنی بر برگزاری دور دوم مذاکرات در اسلامآباد، مواضع جمهوری اسلامی تغییری نکرده و هیچ قصدی برای مشارکت در گفتوگوهای دیپلماتیک با طرفهای غربی وجود ندارد.
این در حالی است که وزارت جنگ ایالات متحده در اقدامی تنشزا، یک کشتی باری تحت نام تیفانی را که به حمل نفت ایران متهم شده بود، رهگیری و بازرسی کرده است. پیشتر، واشنگتن شرکت مدیریتکننده این کشتی را به دلیل دور زدن تحریمهای نفتی و انجام انتقالهای مشکوک کشتیبهکشتی در لیست سیاه خود قرار داده بود. به گفته مقامات آمریکایی، این کشتی با خاموش کردن سامانههای ردیابی خود در نزدیکی سنگاپور، استانداردهای بینالمللی را نقض کرده است. در همین حال، فشارهای بینالمللی از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با متهم کردن ایران به نقض مکرر آتشبس افزایش یافته است. در واکنش به این فشارها، مقامات و رسانههای داخلی ایران از جمله خبرگزاری تسنیم، رویکردی تهاجمی اتخاذ کردهاند. محافل نظامی نزدیک به حکومت ادعا میکنند که اقدام اخیر آمریکا در برقراری محاصره دریایی، عملاً هرگونه مسیر مذاکره را مسدود کرده و جمهوری اسلامی اکنون در وضعیت آمادهباش کامل برای ورود به دور جدیدی از نبردهای احتمالی قرار دارد. مقامات ارشد نظامی و سیاسی، با ادبیاتی تند، دونالد ترامپ را به عواقب سنگین تهدید کردهاند و علی شیرازی، از مسئولان ارشد عقیدتی سیاسی، با ادبیاتی تهدیدآمیز از ضرورت تقابل با سیاستهای کاخ سفید سخن گفته است. از سوی دیگر، چهرههای نزدیک به مجلس شورای اسلامی همچون روحالله ایزدخواه مدعی شدهاند که بدنه اجتماعی کشور نیز حامی تقابل نظامی است و ابراهیم عزیزی بر لزوم تقویت میدان در صورت عدم کارایی دیپلماسی تاکید ورزیده است. در لایهای دیگر از تحولات منطقهای، کمیسیون اروپا برای مقابله با بحران انرژی ناشی از جنگهای جاری، دستورالعملهای جدیدی برای کشورهای عضو صادر کرده است. این نهاد از کشورهای اروپایی خواسته است تا از تعطیلی نیروگاههای هستهای خودداری کنند تا ضمن حفظ پایداری شبکه برق، وابستگی به سوختهای فسیلی کاهش یابد. این رویکرد در شرایطی اتخاذ میشود که در داخل ایران، علاوه بر بحرانهای سیاست خارجی، کارگران و کارمندان با فشارهای اقتصادی فزاینده از جمله تاخیر در پرداخت حقوق و عدم امنیت شغلی دست و پنجه نرم میکنند. در مجموع، شرایط کنونی حاکی از آن است که پیوند میان میدان جنگ و دیپلماسی در حال گسستن است و هر دو سو، یعنی جمهوری اسلامی و ایالات متحده، در حال آمادهسازی ابزارهای خود برای تقابلی هستند که میتواند موازنه قدرت را در خاورمیانه بهطور بنیادی تغییر دهد. دیپلماسی اکنون در حاشیه قرار گرفته و زبان تهدید و تحریم، اولویت اصلی طرفین در مناسبات بینالمللی شده است
مذاکرات ایران تحریمهای نفتی تنش خاورمیانه دونالد ترامپ بحران انرژی