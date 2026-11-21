تفاهم‌نامه جدید برای تقسیم قدرت بین بنیامین نتانیاهو و گادی آیزنکوت در گرو حل اختلافات بر سر سربازی و عفو است. جزئیات توافق احتمالی و چالش‌های پیش رو در این گزارش بررسی شده است.

تشکیل دولت اسرائیل پس از انتخابات بیست و هفتم اکتبر در بن‌بست کامل قرار گرفته است. اختلافات عمیق بر سر رهبری ائتلاف، قوانین خدمت سربازی و نقش احزاب عربی، پروسه مذاکرات را پیچیده‌تر کرده است. در این میان، پیشنهادی جدید برای تقسیم قدرت میان بنیامین نتانیاهو و گادی آیزنکوت مطرح شده است. این طرح، آینده سیاسی نخست‌وزیر کنونی و امکان عفو او را مستقیماً به موفقیت مذاکرات تشکیل دولت گره می‌زند. هیچ‌یک از دو اردوگاه رقیب در انتخابات اخیر به اکثریت نرسیده‌اند که این امر تشکیل ائتلاف را دشوارتر ساخته است.

چالش‌های راهبردی گادی آیزنکوت در تشکیل ائتلاف

گادی آیزنکوت تا ششم دسامبر فرصت دارد تا دولت جدید را تشکیل دهد. او در این شرایط پیچیده سه مسیر اصلی را برای به قدرت رسیدن در نظر گرفته است. نخستین گزینه، توافق با احزاب مذهبی حریدی برای کسب کرسی‌های لازم در کنست است. گزینه دوم، تشکیل یک دولت وحدت ملی با همکاری حزب لیکود بنیامین نتانیاهو است. اگر هر دو گزینه اول شکست بخورد، آیزنکوت به سراغ گزینه سوم یعنی معرفی یک دولت اقلیت می‌رود که برای کسب رأی اعتماد به حمایت احزاب عربی نیاز دارد.

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با وجود تنوع ظاهری این راهکارها، هر یک با مخالفت جدی متحدان احتمالی روبرو هستند. آویگدور لیبرمن، رهبر حزب اسرائیل خانه ما، تحت هیچ شرایطی حضور یا حمایت احزاب عربی را نمی‌پذیرد. او در عوض بر همکاری با احزاب مذهبی تندرو تأکید دارد. این در حالی است که معافیت پیروان این احزاب از خدمت نظامی، سال‌هاست محور اصلی اختلاف او با آنان بوده است. این ناهمخوانی نشان‌دهنده پیچیدگی شدید معادلات ائتلافی در اسرائیل است.

مواضع متضاد بازیگران کلیدی و اختلافات ایدئولوژیک

نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین و یک سیاستمدار راست‌گرا، علاقه‌ای به تشکیل دولت وحدت با لیکود نشان داده است. در مقابل، یاییر گولان، رهبر حزب دموکرات‌ها، حاضر به همکاری با نتانیاهو نیست. یاییر لاپید و گادی آیزنکوت نیز بر ضرورت تغییر نخست‌وزیری تأکید دارند. این مجموعه ناهمگون شامل طیفی گسترده از راست‌گرایان ملی‌گرا تا چپ میانه است. این سیاستمداران در مخالفت با نتانیاهو اشتراک دارند اما بر سر ترکیب و برنامه دولت آینده به توافق نرسیده‌اند.

ملاقات اخیر بنت با نتانیاهو در کنست، متحدان آیزنکوت را غافلگیر کرد. دو طرف اعلام کردند که جلسه برای بررسی وضعیت امنیتی بوده و مقام‌های نظامی نیز در بخشی از آن حضور داشته‌اند. با این حال، شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد که این دو سیاستمدار حدود نیم‌ساعت به تنهایی گفت‌وگو کرده‌اند. برخی اعضای اردوگاه آیزنکوت این اقدام را تلاشی برای ایجاد شکاف در مخالفان دانستند. نزدیکان بنت تأکید کردند که او قصد پیوستن به دولت تحت رهبری نتانیاهو را ندارد.

مطالبات لیکود و شروط سخت‌گیرانه برای تشکیل دولت

شرایط مطرح شده از سوی حزب لیکود فاصله عمیق میان دو اردوگاه سیاسی را آشکار می‌کند. هاآرتص و شبکه ۱۲ از ده مطالبه مهم خبر داده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها باقی‌ماندن نتانیاهو در سمت نخست‌وزیری برای تمام چهار سال است. حفظ ایتامار بن‌گویر و متحدان کنونی در دولت نیز از جمله این درخواست‌هاست. خودداری از تشکیل کمیسیون مستقل دولتی برای بررسی ناکامی‌های هفتم اکتبر ۲۰۲۳ از دیگر شروط کلیدی گزارش شده است.

تداوم تغییرات قضائی و پیشبرد قانون سربازی مطلوب احزاب حریدی نیز در فهرست مطالبات لیکود قرار دارد. لیکود درستی برخی جزئیات را رد کرده اما بر نخست‌وزیری نتانیاهو اصرار ورزیده است. در سیاست خارجی و امنیتی نیز مطالبات گزارش‌شده پیچیده است. حمایت از عملیات نظامی تازه علیه ایران در صورت ضرورت، مخالفت با تشکیل کشور مستقل فلسطینی و جلوگیری از عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از مواضع کنونی در غزه تا رفع تهدید حماس از دیگر موارد مطرح شده است. آیزنکوت و دیگر رقیبان نتانیاهو در برخی اهداف امنیتی با او اختلاف بنیادین ندارند، اما درباره نحوه تصمیم‌گیری و مسئولیت شکست امنیتی هفتم اکتبر توافق ندارند.

پیشنهاد تقسیم قدرت و عفو نتانیاهو در آینده نزدیک

به موازات موضع رسمی لیکود، پیشنهاد متفاوتی در محافل دو اردوگاه مطرح شده است. وای‌نت گزارش داده که برخی چهره‌های نزدیک به نتانیاهو و مخالفانش درباره سازوکاری گفت‌وگو می‌کنند. در این طرح، نتانیاهو دو سال نخست ریاست دولت وحدت را بر عهده می‌گیرد و سپس با انتقال به ریاست‌جمهوری، جای خود را به آیزنکوت یا نامزد مورد توافق می‌دهد. هنوز روشن نیست که خود نتانیاهو و آیزنکوت این پیشنهاد را پذیرفته‌اند یا حتی از آن حمایت می‌کنند.

زمان‌بندی این ایده تصادفی نیست. حدود دو سال باقی‌مانده از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تا ژانویه ۲۰۲۹، فرصت همکاری نزدیک نتانیاهو با واشنگتن بر سر ایران و طرح‌های منطقه‌ای را حفظ می‌کند. از سوی دیگر، دوره هفت‌ساله ریاست‌جمهوری هرتزوگ در هفتم جولای ۲۰۲۸ پایان می‌یابد. این زمان نزدیک به موعد پیشنهادی چرخش نخست‌وزیری است. اما ریاست‌جمهوری در اسرائیل با توافق رهبران احزاب واگذار نمی‌شود و کنست باید رئیس‌جمهور را با رأی مخفی انتخاب کند.

ایده تازه مستلزم تغییر قانون برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار زودتر از موعد کنونی است. این تغییر باید به گونه‌ای باشد که انتخاب نتانیاهو پیشاپیش تضمین سیاسی اجرای توافق شود. پای پرونده فساد نتانیاهو نیز به این محاسبه باز شده است. او پیش‌تر از هرتزوگ درخواست عفو کرده و ترامپ نیز علناً از این درخواست حمایت کرده است. انتقال نتانیاهو به ریاست‌جمهوری همراه با عفو، بخشی از معامله سیاسی احتمالی تصویر شده است. کارشناسان حقوقی درباره عفو پیش از پایان محاکمه اختلاف دارند و اداره عفو وزارت دادگستری نیز درباره قانونی و موجه بودن آن ابراز تردید کرده است.