پس از شکست تلاش‌های حزب لیبرال رابرت گولوب برای یافتن شرکای ائتلافی در اسلوونی، چشم‌انداز تشکیل دولت جدید با ابهامات جدی روبرو شده و احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام قوت گرفت.

چشم‌انداز سیاسی اسلوونی در پی تحولات اخیر انتخاباتی با یک بن‌بست پیچیده مواجه شده است. رابرت گولوب ، رهبر حزب لیبرال که در انتخابات پارلمانی ماه گذشته توانست با اختلاف بسیار اندکی بیشترین تعداد کرسی‌ها را از آن خود کند، به طور رسمی اعلام کرد که از تلاش برای تشکیل دولت جدید دست کشیده است.

وی پس از دیدار با رئیس‌جمهور اسلوونی تصریح کرد که حزب متبوعش در مسیر رایزنی‌ها برای یافتن شرکای ائتلافی با احزاب راست میانه با موانع جدی روبرو شده و به همین دلیل، تصمیم گرفته است که به عنوان نیروی اپوزیسیون به فعالیت خود در ساختار جدید قدرت ادامه دهد. حزب گولوب با کسب ۲۹ کرسی از مجموع ۹۰ کرسی پارلمان، نتوانست اکثریت قاطع مورد نیاز را به دست آورد و این موضوع، آغازگر دوره‌ای از ابهام و بی‌ثباتی در فضای سیاسی این کشور شده است. در سوی دیگر این میدان، یانز یانشا، نخست‌وزیر پیشین و رهبر حزب محافظه‌کار که با ۲۸ کرسی در جایگاه دوم قرار دارد، در موقعیت دشواری قرار گرفته است. اگرچه طبق روال معمول و بر اساس توازن قوای موجود در پارلمان، این انتظار می‌رفت که وی برای تشکیل کابینه پیش‌قدم شود، اما او با اتخاذ رویکردی محتاطانه، عجله‌ای برای به دست گرفتن سکان اجرایی کشور ندارد. یانشا در اظهاراتی که روز دوشنبه در جمع رسانه‌ها بیان شد، تاکید کرد که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای ائتلاف‌سازی ندارد و ترجیح می‌دهد تمرکز اصلی حزبش در برهه کنونی، بر روی فرآیند تشکیل و سازماندهی مجلس جدید باشد. وی حتی تا آنجا پیش رفت که آمادگی حزب متبوعش برای سناریوی احتمالی برگزاری انتخابات زودهنگام را اعلام کرد و بدین ترتیب، بار دیگر توپ را به زمین مخالفان و ناظران سیاسی انداخت تا در مورد آینده دولت تصمیم‌گیری کنند. قوانین انتخاباتی اسلوونی در این زمینه مسیر مشخصی را ترسیم کرده است. مطابق با قانون اساسی، رئیس‌جمهور موظف است حداکثر تا ۳۰ روز پس از برگزاری نخستین نشست پارلمان، نامزد مورد نظر خود برای تصدی مقام نخست‌وزیری را معرفی کند. با این حال، اگر نامزد معرفی شده نتواند حمایت و رای اعتماد اکثریت مطلق نمایندگان را به دست آورد، فرصتی ۱۰ روزه به احزاب داده می‌شود تا گزینه‌های جایگزین را پیشنهاد دهند. در صورتی که این پروسه نیز به نتیجه‌ای نرسد، کشور عملاً در یک بن‌بست کامل سیاسی قرار خواهد گرفت که احتمالاً برگزاری مجدد انتخابات را به تنها راه حل دموکراتیک تبدیل می‌کند. ناظران مسائل اروپا بر این باورند که عدم توفیق در تشکیل یک دولت پایدار در اسلوونی نه تنها بر ثبات داخلی این کشور تاثیرگذار خواهد بود، بلکه می‌تواند تعاملات آن در سطح اتحادیه اروپا و پیمان‌های منطقه‌ای را نیز با تاخیر یا تغییرات استراتژیک مواجه کند. وضعیت فعلی نشان‌دهنده شکاف عمیق میان احزاب راست و لیبرال است که روند تشکیل دولت را به آزمونی دشوار برای دموکراسی پارلمانی در این کشور تبدیل کرده است





euronews_pe / 🏆 8. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اسلوونی رابرت گولوب یانز یانشا انتخابات پارلمانی دولت ائتلافی

United States Latest News, United States Headlines