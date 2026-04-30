تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند ترامپ یا به کنگره اطلاع می‌دهد یا ضرب‌الاجل را نادیده می‌گیرد. درگیری بر سر اختیارات جنگی در کنگره آمریکا به یک رقابت حزبی تبدیل شده است.

تحلیلگران و دستیاران کنگره آمریکا پیش‌بینی می‌کنند که دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور این کشور، یکی از دو اقدام را در مورد جنگ جاری با ایران انجام خواهد داد: یا کنگره را به طور رسمی از تصمیم خود برای تمدید ۳۰ روزه عملیات نظامی مطلع خواهد کرد، یا به طور کامل ضرب‌الاجل تعیین‌شده را نادیده خواهد گرفت.

این در حالی است که مقامات دولت ترامپ ادعا می‌کنند که آتش‌بس فعلی با تهران به معنای پایان درگیری است. مسئله اختیارات جنگی در کنگره آمریکا به یک میدان رقابت حزبی تبدیل شده است. دموکرات‌ها خواستار اعمال مجدد حقوق اساسی کنگره در اعلام جنگ هستند، اما جمهوری‌خواهان آن‌ها را به سوءاستفاده از قانون اختیارات جنگ برای تضعیف ترامپ متهم می‌کنند.

دموکرات‌ها از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، تلاش‌های متعددی برای تصویب قطعنامه‌هایی جهت مجبور کردن ترامپ به عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی یا کسب مجوز از کنگره انجام داده‌اند، اما جمهوری‌خواهان با اکثریت شکننده‌ای در هر دو مجلس سنا و نمایندگان، تقریباً تمام این تلاش‌ها را خنثی کرده‌اند. طبق قانون اختیارات جنگ مصوب سال ۱۹۷۳، رئیس‌جمهور آمریکا تنها ۶۰ روز اجازه دارد بدون مجوز کنگره، اقدام نظامی انجام دهد.

پس از آن، باید جنگ را پایان دهد یا از کنگره مجوز بگیرد، یا در صورت وجود «ضرورت نظامی غیرقابل‌اجتناب برای حفظ جان نیروهای مسلح آمریکا»، درخواست تمدید ۳۰ روزه کند. جنگ ایران با حملات هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه آغاز شد و ترامپ ۴۸ ساعت بعد، طبق قانون، کنگره را به طور رسمی از حضور آمریکا در این جنگ مطلع کرد.

اکنون گزارش‌هایی منتشر شده که ترامپ در حال دریافت طرح‌هایی برای حملات جدید به ایران است که هدف آن وادار کردن تهران به مذاکره برای پایان جنگ است. در صورت آغاز مجدد درگیری، ترامپ می‌تواند به قانون‌گذاران بگوید که یک دوره‌ی ۶۰ روزه جدید آغاز شده است. این رویه‌ای است که روسای جمهور از هر دو حزب از زمان تصویب این قانون (که در واکنش به جنگ ویتنام و با وتوی ریچارد نیکسون تصویب شد) بارها در پیش گرفته‌اند.

ایران نیز اعلام کرده است که در صورت حمله مجدد آمریکا، با «ضرباتی طولانی و دردناک» به مواضع آمریکایی‌ها پاسخ خواهد داد، که این امر تلاش واشنگتن برای تشکیل ائتلاف بین‌المللی جهت بازگشایی تنگه هرمز را دشوارتر کرده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که جنگ ایران در میان مردم آمریکا محبوبیت چندانی ندارد، به ویژه در حالی که تنها شش ماه تا انتخابات نوامبر باقی مانده است.

محبوبیت ترامپ نیز به پایین‌ترین سطح دوران ریاست‌جمهوری‌اش سقوط کرده است، زیرا آمریکایی‌ها از افزایش قیمت‌ها ناراضی هستند و جنگ را عامل اصلی این افزایش می‌دانند. با این حال، ترامپ همچنان کنترل قوی بر حزب خود دارد و جمهوری‌خواهان کمتری جرأت اعتراض به سیاست‌های او را دارند. از سوی دیگر، جمهوری‌خواهان حامی سرسخت اسرائیل هستند و از تضعیف ایران استقبال می‌کنند.

کریستوفر پربل، پژوهشگر ارشد اندیشکده «مرکز استیمسون» در واشنگتن، معتقد است که این مسئله صرفاً یک موضع‌گیری حزبی است و جمهوری‌خواهان به هیچ وجه حاضر نیستند در برابر رئیس‌جمهور بایستند. کاخ سفید هنوز مشخص نکرده است که چه مسیری را در پیش خواهد گرفت و آیا از کنگره می‌خواهد که حمله نظامی به ایران را رسمیت ببخشد یا خیر.

یک مقام کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود، گفت که دولت در حال مذاکره جدی با کنگره است و تلاش برای دست درازی به اختیارات فرمانده کل قوا، به ارتش آمریکا آسیب می‌زند. طبق قانون اساسی آمریکا، تنها کنگره حق اعلام جنگ را دارد، اما این محدودیت برای عملیات‌های کوتاه‌مدت یا مقابله با تهدیدهای فوری صدق نمی‌کند.

برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه مانند جان کورتیس، از اقدامات ترامپ حمایت می‌کنند، اما پس از پایان ضرب‌الاجل، بدون مجوز کنگره با ادامه جنگ مخالفند. در مقابل، سناتور جان تون می‌گوید که اگر واشنگتن و تهران به توافق صلح برسند، «ایده‌آل» خواهد بود. چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا، یکی از حامیان اصلی قطعنامه‌های پایان جنگ است و معتقد است که جمهوری‌خواهان می‌دانند مدیریت ترامپ در این جنگ یک فاجعه بوده است و مردم آمریکا از آن رنج می‌برند





