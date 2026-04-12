مذاکرات فشرده و طولانیمدت بین ایران و آمریکا در پاکستان، که با حضور هیئتهایی در سطح بالا برگزار شد، بدون دستیابی به توافق به پایان رسید. اختلافات بر سر موضوعات کلیدی از جمله تنگه هرمز، برنامه هستهای و مسائل منطقهای، مانع از حصول نتیجه شد.
مذاکرات ایران و آمریکا در پاکستان ، با وجود حضور هیئتهایی بیسابقه از نظر سطح، تعداد و اختیارات، علیرغم بیش از ۲۱ ساعت گفتوگوی فشرده، پیچیده و چندلایه، سرانجام بدون دستیابی به توافق به پایان رسید. این ماراتن دیپلماتیک که در ابتدا نشانههایی از امکان شکلگیری یک تفاهم تاریخی بین تهران و واشنگتن را نوید میداد، در نهایت در تقاطع اختلافات بنیادین و محاسبات متعارض راهبردی به بنبست رسید.
منابع مختلف روایت میکنند که اگرچه ساعات ابتدایی مذاکرات نویدبخش عبور از یکی از حساسترین بحرانهای چند دهه اخیر بود، اما با آشکارشدن اختلافات جدی و ریشهای در بامداد یکشنبه، روند توافق به تدریج تضعیف شد و در نهایت به بنبست انجامید. صداوسیما گزارش داد که هیئت ایرانی، شامل محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و علی باقری، عضو شورای عالی امنیت ملی، به همراه تیمهای کارشناسی وارد مذاکراتی شد که از نظر زمان، سطح و گستره موضوعات، در زمره طولانیترین و پیچیدهترین مذاکرات سالهای اخیر قرار گرفت. این گفتوگوها که حدود ۲۱ ساعت به طول انجامید، با هدف دستیابی به یک چارچوب مشترک برای حلوفصل مجموعهای از مسائل راهبردی انجام شد. در ساعات ابتدایی، نشانههایی از پیشرفت نسبی و حتی شکلگیری یک چارچوب اولیه به چشم میخورد. واشنگتنپست به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داد که مذاکرات «تا حد زیادی مثبت» بوده است، هرچند با فراز و نشیبهایی همراه بوده است. سیانان نیز به نقل از منابع پاکستانی اعلام کرد که اگرچه نتایج اولیه مثبت ارزیابی میشود، اما بنبست بر سر برخی موضوعات کلیدی، بهویژه تنگه هرمز، همچنان باقی است. نیویورکتایمز گزارش داد که مذاکرات تا ساعات اولیه بامداد ادامه داشت، که نشاندهنده جدیت دو طرف برای رسیدن به نتیجه بود. اما با ورود به سطوح عمیقتر و تخصصیتر، شکافها نمایانتر شدند. تسنیم گزارش داد که پس از بررسی جزئیات، اختلافات جدی در برخی حوزهها خود را نشان داد و روند مذاکرات از حالت پیشرونده اولیه خارج شد. صداوسیما تأکید کرد که هیئت ایرانی با تأکید بر حفظ حقوق اساسی کشور در حوزههای مختلف، از جمله مسائل هستهای، نظامی و منطقهای، مانع از تحقق خواستههایی شد که از دیدگاه تهران، فراتر از چارچوبهای قابل قبول بوده است. این رسانه ایستادگی هیئت ایرانی را، در کنار طولانیشدن مذاکرات، نشاندهنده تلاش برای دستیابی به توافقی «متوازن و قابل اتکا» دانست، هرچند که در نهایت به نتیجه نرسید. در سطح محتوایی، گزارشها نشان میدهد که مذاکرات نه بر سر یک موضوع، بلکه بر سر یک بسته جامع از مسائل راهبردی بوده است. العربی الجدید به نقل از منابع آگاه پاکستانی گزارش داد که مهمترین موانع پیشرفت مذاکرات، بهویژه در مراحل پایانی، موضوعات لبنان و تنگه هرمز بودهاند. طرف آمریکایی تلاش داشت پرونده لبنان را از چارچوب تعامل با ایران خارج کرده و به طور کامل به اسرائیل واگذار کند؛ رویکردی که با مخالفت صریح تهران مواجه شد. این موضوع یکی از نقاط اصطکاک جدی میان دو طرف بود. تنگه هرمز نیز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان، به یکی از اصلیترین محورهای اختلاف تبدیل شد. هیئت آمریکایی خواستار به تعویق انداختن تعیین تکلیف این موضوع و کاهش نقش ایران در آن بود، در حالی که ایران بر حفظ حاکمیت و نقش راهبردی خود تأکید داشت. سیانان نیز گزارش داد که بنبست بر سر کنترل و وضعیت تنگه هرمز، یکی از موانع اصلی دستیابی به توافق بوده است. تسنیم تأکید کرد که این موضوع، در کنار چند محور دیگر، از جمله مسائل حلنشده کلیدی در مذاکرات بود. موضوع برنامه موشکی ایران نیز از سوی طرف آمریکایی مطرح شد که با مخالفت تهران مواجه شد. نیویورکتایمز روایت کرد که مذاکرات در سه محور اصلی به بنبست رسید: تنگه هرمز، مسئله اورانیوم غنیشده، و داراییهای مسدودشده ایران. این اختلافات حاکی از آن بود که مذاکرات، تلاشی برای بازتعریف یک نظم راهبردی جدید در منطقه بود، که هر یک از طرفین تلاش داشتند آن را مطابق با منافع خود شکل دهند. پس از پایان مذاکرات، روایتهای متفاوتی از سوی طرفین ارائه شد. جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، ادعا کرد که ایالات متحده «آخرین و بهترین پیشنهاد» خود را ارائه کرده، اما ایران آن را رد کرده است. او اختلافات اصلی را بر سر موضوعات هستهای و تعهدات بلندمدت ایران دانست. محمدباقر قالیباف در شبکه ایکس نوشت که ایران حسن نیت و اراده لازم را داشته، اما به دلیل تجربیات گذشته، اعتمادی به طرف مقابل نداشته است. او افزود که هیئت ایرانی، ابتکارات رو به جلویی مطرح کرده است
