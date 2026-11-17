تحلیل رویترز از بن‌بست گفتگوها میان تهران و واشنگتن؛ ادامه فشارهای اقتصادی آمریکا و درخواست‌های غیرقابل پذیرش ایران به عنوان موانع اصلی توافق و افزایش ریسک درگیری.

نزدیک به ۹ ماه از آغاز درگیری‌ها می‌گذرد و هر دو سوی منازعه، یعنی ایران و آمریکا ، زمان را به سود خود می‌دانند. این محاسبه استراتژیک که در گزارش تحلیلی خبرگزاری رویترز منتشر شده، مذاکرات را به بن‌بست کشانده و خطر آغاز مجدد درگیری‌ها را پیش از دستیابی به هرگونه توافق افزایش داده است. رویترز در تاریخ ۲۶ آبان این رویکرد طرفین را به عنوان یک "قماری پرخطر" توصیف کرد و نشان داد که دو طرف بر خواسته‌هایی پافشاری می‌کنند که پذیرش آن‌ها برای طرف مقابل تقریبا غیرممکن است.

ناریمان قشم و تغییر تاکتیک‌های نظامی آمریکا

در عین حال که دیپلماسی در حالت رکود به سر می‌برد، عملیات نظامی در منطقه شدت گرفته است. نیروهای آمریکایی در تاریخ ۲۶ آبان یک پرتابگر موشک پدافند هوایی متعلق به جمهوری اسلامی را در منطقه ناریمان واقع در جزیره قشم هدف قرار دادند. گزارش‌ها حاکی از وقوع دست‌کم شش حمله در این منطقه است که نشان‌دهنده تنش‌های فزاینده در آب‌های سرزمینی ایران است.

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دونالد ترامپ با این ارزیابی که بمباران گسترده مجدد نتیجه جنگ را تغییر نمی‌دهد، از انجام حملات وسیع‌تر خودداری کرده است. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت که فشار اقتصادی چنان آسیب جدی به تهران وارد می‌کند که نیاز به عملیات رزمی گسترده احساس نمی‌شود. با این حال، رئیس‌جمهوری ایالات متحده تأکید کرده است که برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای "همه گزینه‌ها را در اختیار دارد" و ممکن است مسیرش را تغییر دهد.

کلنگ‌گزلا و استراتژی فشار اقتصادی مارکو روبیو

گزارش‌های اطلاعاتی اخیر نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی احتمالا در اعماق تأسیسات زیرزمینی کلنگ‌گزلا در نزدیکی مجتمع هسته‌ای نطنز مدفون است. یک مقام اروپایی هشدار داد که ایران انگیزه‌های لازم برای پیشبرد یک برنامه هسته‌ای مخفی را دارد تا در برابر مداخله نظامی آینده آمریکا بازدارندگی ایجاد کند.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، بر تداوم فشار اقتصادی تأکید دارد. به باور روبیو، این فشار باید تا زمانی ادامه یابد که مقامات جمهوری اسلامی دریابند کنترل بازی در دست آن‌ها نیست. چهار دیپلمات حاضر در نشست اخیر گروه هفت در پاریس تایید کردند که ترامپ فعلا این گزینه را برگزیده است. دنیس راس، مذاکره‌کننده پیشین ایالات متحده در امور خاورمیانه، نیز معتقد است که نه ترامپ گزینه‌های خوبی دارد و نه ایرانی‌ها.

تنگه هرمز و درخواست‌های متناقض تهران و واشنگتن

مذاکرات غیرمستقیم بر سر ترتیب اجرای تعهدات به بن‌بست رسیده است. تهران می‌خواهد پیش از آغاز مذاکرات محتوایی، محاصره پایان یابد، فروش نفت را از سر بگیرد و دارایی‌های مسدودشده‌اش آزاد شود. پایان درگیری در تمامی جبهه‌ها و به رسمیت شناختن نقش جمهوری اسلامی در مدیریت تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز از دیگر خواسته‌های کلیدی تهران است. به گفته منابع، تهران در ازای تحقق این خواسته‌ها، تنگه هرمز را بازگشایی می‌کند و صرفا وعده می‌دهد.

واشنگتن اما خواستار اقدامات متقابل و هم‌زمان است و تاکید دارد حکومت ایران از همان آغاز، تعهداتی قابل راستی‌آزمایی درباره برنامه هسته‌ای خود بپذیرد. مقام‌های اروپایی تأکید کردند برنامه هسته‌ای باید از همان آغاز در دستور کار مذاکرات قرار گیرد. درخواست تهران برای بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها پس از رفع محاصره و لغو تحریم‌ها برای طرف غربی قابل پذیرش نیست. وزارت امور خارجه فرانسه در تاریخ ۲۵ آبان اعلام کرد هرگونه توافق باید علاوه بر مساله تنگه هرمز، برنامه موشکی را نیز پوشش دهد.

محکومیت اعدام در بحرین و تحولات داخلی منطقه

در جریان دیگری از تحولات منطقه‌ای، خبرگزاری رسمی بحرین در تاریخ ۲۵ آبان گزارش داد دادگاهی متهمان پرونده ارتباط با سپاه پاسداران را به مجازات‌هایی از ۱۵ سال زندان تا حبس ابد محکوم کرده است. بنا بر اعلام موسسه حقوق و دموکراسی بحرین، مستقر در بریتانیا، ۶۴ مسلمان شیعه از جمله ۵۷ روحانی به حبس ابد و پنج تن دیگر به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۶ آبان این احکام را که صدور احکام ظالمانه حبس ابد و مصادره اموال علمای دینی خواند، به شدت محکوم کرد. این وزارتخانه منامه را به پیروی از سیاست‌های مذهبی هیات حاکمه آمریکا متهم کرد. تحلیلگران سیاسی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی می‌گویند کسی در موقعیت پذیرش توافق قرار ندارد و گروهی سرسخت از فرماندهان سپاه پاسداران که خود را پیروز جنگ می‌دانند، تمایلی به مذاکره ندارند.