نشست سران اتحادیه اروپا با تلاش آنتونیو کوستا برای شکستن بن‌بست بودجه ۱۷۸۰ میلیارد یورویی بدون نتیجه پایان یافت و تنش‌ها بر سر زمان‌بندی و حجم مالی افزایش یافت.

نشست سران اتحادیه اروپا که پنجشنبه شب با هدف متقاعد کردن کشورهای عضو به عقب‌نشینی از خطوط قرمز در مذاکرات بودجه آغاز شد، بدون دستیابی به هرگونه توافق و در فضایی پر از تنش و اختلاف شدید پایان یافت. آنتونیو کوستا ، رئیس شورای اروپا، تمام تلاش خود را برای جلب رضایت طرفین به کار بست اما این تلاش‌ها ناکام ماند و نشان داد که رهبران کشورهای عضو حاضر به کوتاه آمدن از مواضع سختگیرانه خود نیستند.

جزئیات پیشنهاد بودجه و واکنش‌های متناقض

پیشنهاد مصالحه‌آمیز آنتونیو کوستا برای بودجه هفت‌ساله اتحادیه اروپا با ارزش یک تریلیون و ۷۸۰ میلیارد یورو به قیمت‌های جاری، با کاهش ۱۰ درصدی نسبت به پیش‌نویس اولیه همراه بود، اما همچنان مورد پذیرش هیچ‌یک از دو اردوگاه اصلی قرار نگرفت. این پیشنهاد که انتظار می‌رفت پذیرش گسترده‌تری داشته باشد، با مخالفت شدید و غیرمنتظره هر دو گروه مخالف روبه‌رو شد و ریاست شورای اروپا را در موضع دفاعی قرار داد. کوستا در نشست خبری پایانی تاکید کرد که برگزاری این نشست گامی ضروری در روند مذاکرات بوده و طبیعی است که طرف‌ها در آغاز بر مواضع خود تأکید کنند.

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تقسیم‌بندی رهبران و تحریم جلسات گروهی

رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دو گروه کاملاً مخالف تقسیم شده‌اند و این شکاف عمیق مانع از هرگونه پیشرفت واقعی شده است. در یک سوی ماجرا، هفت کشور خواهان کاهش چشمگیر بودجه هستند و در سوی دیگر، ۱۷ کشور عضو گروه "دوستان انسجام" با هرگونه کاهش بیشتر در بودجه مخالف‌اند. کوستا رهبران را به گروه‌های کوچک‌تری تقسیم کرد و ابتدا با طرفداران کاهش بودجه و سپس با اعضای گروه انسجام دیدار نمود، اما این استراتژی نه تنها کمکی نکرد بلکه نارضایتی گروه کاهنده بودجه را برانگیخت.

کشورهای طرفدار کاهش بودجه معتقد بودند که کوستا با این رویکرد ناعادلانه، تلاش می‌کند فشار بیشتری بر آن‌ها وارد کند تا به نفع کشورهای مخالف کاهش بودجه عمل کند. این حس بی‌عدالتی باعث شد تا این کشورها به‌طور هماهنگ و سازمان‌یافته نشست‌های گروهی را تحریم کنند. با این حال، آنتونیو کوستا مذاکرات را بدون حضور نمایندگان این کشورهای مخالف ادامه داد که نشان‌دهنده اصرار او بر پیش بردن برنامه است، هر چند با هزینه‌ی افزایش تنش‌ها.

مواضع مخالفه ملونی، هلند و ماکرون

جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، در حالی که به محل نشست وارد می‌شد، اعلام کرد که دستیابی به توافق بر سر بودجه هفت‌ساله "سال‌های نوری" فاصله دارد و هرگونه ضرب‌الاجل زمانی برای او اهمیت ندارد. ملونی تصریح کرد که شروط مشخصی دارد و تنها زمانی توافق را امضا خواهد کرد که آن را مناسب و عادلانه برای ایتالیا بداند، و هدف کوستا مبنی بر توافق تا پایان سال جاری را زیر سوال برد. راب جته، نخست‌وزیر هلند که از طرفداران سرسخت کاهش هزینه‌های اتحادیه است، نیز نشان داد که تمایلی برای تعیین زمان مشخص برای پایان مذاکرات ندارد.

اما سنگین‌ترین ضربه به امیدهای شکستن بن‌بست، از سوی امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه وارد شد. ماکرون در یک نشست خبری کم‌سابقه و در میانه اجلاس سران، ضرب‌الاجلی صریح تعیین کرد و هشدار داد که اگر تا پایان دسامبر توافقی حاصل نشود، مذاکرات بدون نتیجه خواهد ماند. او کاهش بودجه پیشنهادی کوستا را "اشتباهی راهبردی" خواند و بیان داشت که به دلایل سیاسی و دموکراتیک، پس از ۳۱ دسامبر امکان از سرگیری یا به نتیجه رساندن مذاکرات وجود نخواهد داشت.

پیامدهای سیاسی و چشم‌انداز آینده

ایمانوئل ماکرون با مطرح کردن احتمال به قدرت رسیدن مارین لوپن در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، تلاش کرد از دیگر کشورها امتیاز بگیرد و خواسته‌های فرانسه را پیش ببرد. لوپن که در نظرسنجی‌ها پیشتاز است، وعده داده است سهم فرانسه در تامین بودجه اتحادیه اروپا را به‌شدت کاهش دهد و این موضوع باعث شده است که بسیاری از کشورهای عضو، پیشنهاد کوستا را بیش از اندازه به نفع فرانسه تلقی کنند. طولانی شدن مذاکرات بودجه می‌تواند این موضوع را به یک بحث مناقشه‌برانگیز در رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۲۷ تبدیل کند.

اعتبار سیاسی آنتونیو کوستا اکنون تا حد زیادی به موفقیت یا شکست این مذاکرات گره خورده است و پرسش‌های جدی درباره توانایی او در هدایت این فرآیند پیچیده مطرح شده است. با این حال، همه طرف‌ها می‌دانند که نباید اروپا را ناامید کنند و باید سعی کنند تا اول ژانویه ۲۰۲۸ بودجه جدیدی داشته باشند. نشست خبری ماکرون و تحریم جلسات توسط گروهی از رهبران، امیدها به شکستن بن‌بست را کاهش داد و سرعت حرکت به سوی هرگونه نتیجه‌گیری را کندتر کرد.