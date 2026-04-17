تعیین نخست‌وزیر جدید عراق به دلیل شکاف‌های عمیق داخلی در چارچوب هماهنگی و فشارهای فزاینده منطقه‌ای و بین‌المللی، به چالشی بزرگ تبدیل شده است. در حالی که نامزدها در حال رقابت برای جلب حمایت لازم هستند، اختلافات بر سر معرفی چهره‌ای مورد پذیرش همه، روند سیاسی را با کُندی مواجه کرده است.

تعیین نخست‌وزیر عراق به دلیل اختلافات داخلی و فشارهای خارجی به گرهی کور تبدیل شده است. برخی منابع خبری و سیاسی از احتمال معرفی باسم البدری به عنوان نامزد نخست‌وزیری و جایگزینی او به جای نوری المالکی خبر داده‌اند. شایعه شده است که المالکی به نفع البدری از نامزدی خود کناره‌گیری خواهد کرد. طبق گزارش یک منبع عراقی به روزنامه شرق، دکتر باسم البدری تا این لحظه موفق به جلب رضایت شش نفر از دوازده رهبر احزاب شیعه عضو «چارچوب هماهنگی» شده است تا نامزد «نخست‌وزیری» در «عراق» شود.

نوری المالکی نیز در میان این امضاکنندگان قرار دارد. البدری، سیاستمداری عراقی است که از سال ۲۰۱۳ ریاست سازمان عالی ملی بازپرسی و عدالت را بر عهده دارد. با این حال، وتوی آمریکایی علیه المالکی همچنان پابرجاست و این موضوع، با وجود باقی ماندن رسمی او در فهرست نامزدها، شانسش را کاهش داده است. از سوی دیگر، واشنگتن این پرونده را با دقت زیر نظر دارد و بر انتصاب فردی که به تهران یا جناح‌های مقاومت نزدیک تلقی می‌شود، فشار می‌آورد؛ مسئله‌ای که بار دیگر معادلات را در درون ائتلاف شیعیان بر هم زده است. بر اساس توافقات صورت گرفته، هر نامزدی که تأیید هشت رهبر از مجموع دوازده رهبر خانه شیعیان را کسب کند، به طور خودکار به عنوان نخست‌وزیر منتخب شناخته خواهد شد. در فضایی از انتظار سیاسی محتاطانه، منابع آگاه از درون چارچوب هماهنگی از نشانه‌های اولیه یافتن راه‌حلی برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی در خصوص انتخاب نخست‌وزیر آینده خبر داده‌اند. نیروهای شیعه بر سر اتخاذ «مکانیسم دو سوم» به عنوان شرط اصلی برای تضمین تأیید نامزد مورد نظر به توافق رسیده‌اند؛ این در حالی است که اختلافات داخلی شدید، برگزاری جلسات نهایی را به تعویق انداخته است. یک منبع ارشد در چارچوب هماهنگی اعلام کرد که تفاهمات اولیه نشان می‌دهد هر نامزدی که تأیید هشت رهبر از مجموع دوازده رهبر چارچوب هماهنگی را به دست آورد، به طور خودکار برنده پست نخست‌وزیری خواهد بود. این مکانیسم مبتنی بر فلسفه «اجماع بعدی» است؛ به این معنا که نیروهای باقیمانده (یک‌سوم معترض یا ممتنع) موظفند به محض حصول حد نصاب دو سوم، به نظر اکثریت بپیوندند تا چارچوب با موضعی متحد در برابر سایر ائتلاف‌های سیاسی ظاهر شود. این تحرکات در شرایطی صورت می‌گیرد که چارچوب هماهنگی با شکاف داخلی مواجه بوده و به سه جناح تقسیم شده است: جناح اول بر نوری المالکی (رئیس ائتلاف دولت قانون) یا هر نامزد مورد حمایت مستقیم او تأکید دارد. جناح دوم به دنبال تمدید دوره نخست‌وزیری محمد شیاع السودانی (نخست‌وزیر دولت فعلی) است و جناح سوم (جناح «نامزد سازشی») ترجیح می‌دهد شخصیتی میانه‌رو را پیدا کند که مورد پذیرش گسترده داخلی و منطقه‌ای قرار گیرد تا از قطبی شدن بین دو جناح اول جلوگیری شود. در میان این شکاف، نیروهایی چون ائتلاف تصمیم، ائتلاف پیروزی و حزب فضیلت، «بی‌طرفی» اعلام کرده و منتظر بلوغ توافقات هستند. ناظران معتقدند این نیروها نقش «وزنه تعادل» را ایفا می‌کنند تا با توجه به امتیازات و مطالبات سیاسی که در مرحله بعد برایشان تأمین خواهد شد، کفه ترازو را به نفع یکی از نامزدها سنگین کنند. به گفته این منبع، نتایج مذاکرات ایران و آمریکا نیز نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای در ترسیم مسیر نهایی تشکیل دولت ایفا خواهد کرد. چارچوب هماهنگی در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ خود قرار دارد؛ چرا که با چالش‌های سیاسی داخلی و فشارهای فزاینده منطقه‌ای و بین‌المللی روبرو است. هرچند چارچوب هماهنگی از اکثریت پارلمانی برخوردار است که به او اجازه می‌دهد نامزد خود را تعیین کند، اما اختلافات داخلی و تعدد دیدگاه‌ها درباره شکل‌گیری مرحله آینده، حل مسئله انتخاب نخست‌وزیر بعدی را به آزمونی واقعی برای حفظ انسجام و ارائه چشم‌اندازی واحد برای اداره کشور تبدیل کرده است. فضای درون راهروهای چارچوب هماهنگی، آن‌گونه که انسجام ظاهری نشان می‌دهد، یک‌دست نیست. مواضع میان نیروهایی که به دنبال تمدید نخست‌وزیری محمد شیاع السودانی هستند، به دلیل تلقی او به عنوان نماد ثبات نسبی، و نیروهایی که معتقدند مرحله آینده نیازمند چهره‌های جدیدی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی، امنیتی و حتی مردمی است، دچار تفرقه شده است. شانس السودانی دوباره رو به افزایش است، زیرا تجربه نسبتاً موفقی در دولت داشته و در دوره نخست‌وزیری خود توانسته است تعادلی در روابط خارجی برقرار کرده و عراق را از خطر تنش‌های منطقه‌ای دور نگه دارد، ضمن اینکه از حمایت بیش از پنجاه کرسی پارلمان برخوردار است. این اختلاف تنها به نام‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به ماهیت خود مرحله نیز مربوط می‌گردد؛ ارزیابی نیروهای سیاسی از اولویت‌های دولت آینده متفاوت است: برخی بر ثبات سیاسی و تداوم رویه فعلی تمرکز دارند و برخی دیگر ضرورت ایجاد تغییر در مدیریت سیاسی برای همگام شدن با تحولات شتابان داخلی و خارجی را احساس می‌کنند. در چنین شرایط پیچیده‌ای، عامل زمان به عنوان یک عنصر فشاری بر چارچوب هماهنگی مطرح است، چرا که مهلت‌های قانونی که بلوک بزرگتر را موظف به معرفی نامزد نخست‌وزیری می‌کند، نزدیک می‌شود. یاسین العامری، نماینده پارلمان عراق، اعلام کرد: فرآیند انتخاب نامزد ساده نیست، اما به مرحله پیچیدگی هم نمی‌رسد. وی با اشاره به محدودیت زمانی چارچوب هماهنگی، گفت: این محدودیت، چارچوب هماهنگی را مجبور به تسریع در تصمیم‌گیری می‌کند. در کنار اختلافات داخلی، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز بر روند انتخاب نخست‌وزیر جدید سایه افکنده است. با توجه به جایگاه عراق به عنوان بازیگری ژئوپلیتیکی مؤثر در منطقه، آمریکا و برخی کشورهای منطقه‌ای فرآیند انتخاب رئیس دولت را از نزدیک دنبال می‌کنند، زیرا عراق در معادلات توازن منطقه‌ای اهمیت دارد. این تأثیرات موجب شده است که چارچوب هماهنگی نتواند به تنهایی گزینه خود را بدون در نظر گرفتن ملاحظات خارجی، نهایی کند





