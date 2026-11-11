توقف انتقال پروانه داروخانه پس از حکم دیوان عدالت اداری و تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه جدید، باعث بلاتکلیفی شدید و بیکاری داروسازان باتجربه شده است.

گروهی از داروسازان باسابقه که سال‌ها در حرفه خود تجربه کسب کرده‌اند، اکنون با مشکل جدی در دریافت مجوز فعالیت مواجه شده‌اند. این اشخاص که صلاحیت‌های حرفه‌ای خود را حفظ کرده‌اند، به دلیل تغییر ناگهانی ضوابط و تأخیر در ابلاغ مقررات جدید، در چرخه فعالیت حرفه‌ای خود دچار اختلال شده‌اند. ریشه این بلاتکلیفی، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و توقف فرآیند تدوین آیین‌نامه‌های جدید توسط وزارت بهداشت است.

تأثیر رأی دیوان بر انتقال پروانه‌های داروخانه

طبق قوانین سابق، داروسازانی که داروخانه تأسیس کرده بودند، امکان انتقال پروانه خود به افراد دیگر را داشتند. این درخواست‌ها در کمیسیون ماده ۲۰ بررسی و تأیید می‌شد. اما با صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نقل و انتقالات پروانه‌های داروخانه ممنوع اعلام شد. این تغییر ناگهانی، مسیر دریافت مجوز جدید را برای بسیاری از داروسازان متوقف کرده است.

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مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده است که ضوابط جدید تدوین شده و تنها برای ابلاغ نهایی نیاز به امضای وزیر بهداشت دارد. با این حال، هنوز جزئیات راه بازگشت داروسازان به بازار کار و زمان دقیق ابلاغ مقررات شفاف‌سازی نشده است. این تأخیر باعث شده تا داروسازان باسابقه که داروخانه‌های خود را طبق قوانین معتبر واگذار کرده‌اند، بدون شغل باقی بمانند.

شرح وضعیت رابیع و سایر داروسازان متأثر

رابیع یکی از داروسازانی است که حدود بیست سال سابقه فعالیت در خارج از شهر تهران داشته است. او در دی‌ماه سال ۱۴۰۳ داروخانه خود را انتقال داد و طبق قوانین جاری، پروانه‌اش را به فرد دیگری واگذار کرد. این انتقال با تأیید کمیسیون ماده ۲۰ و کاملاً قانونی انجام شد. او قصد داشت با ورود به تهران، فعالیت جدیدی را آغاز کند.

اما در اردیبهشت سال ۱۴۰۴، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضوابطی را که اجازه انتقال پروانه را می‌داد، باطل کرد. این حکم باعث شد که درخواست‌های در حال بررسی و مجوزهای صادر شده در حالت بلاتکلیفی باقی بمانند. رابیع و همکارانش که روی قوانین وقت شده حساب کرده بودند، اکنون نمی‌توانند به وضعیت قبل بازگردند یا فعالیت جدیدی را شروع کنند.

نقش سازمان غذا و دارو در اصلاح مقررات

سازمان غذا و دارو پس از حکم دیوان عدالت اداری مأمور اصلاح ضوابط شد. در این فرآیند، انجمن‌های داروسازان شهرستان‌ها و افراد مختلف مشارکت کردند و نظرات خود را ارائه دادند. رابیع نیز به عنوان یکی از اعضای فعال، در تدوین این ضوابط جدید شرکت داشت. ضوابط تهیه شده به سازمان غذا و دارو ارائه شد.

در حال حاضر، ضوابط جدید به وزارت بهداشت ارائه شده اما هنوز به امضای وزیر نرسیده است. تا زمان امضا و ابلاغ نهایی، دانشگاه‌های علوم پزشکی نمی‌توانند نسبت به صدور موافقت اصولی و پروانه داروخانه اقدام کنند. این گلوگاه اداری، طولانی شدن دوره بیکاری داروسازان را به دنبال داشته است.

چالش‌های پیش روی بازگشت به بازار کار

مسئله اصلی این است که تکلیف کسانی که با اتکا به قانون پیشین تصمیم گرفته‌اند، چیست؟ آن‌ها نه امکان بازگشت به وضعیت قبل را دارند و نه راهی برای آغاز دوباره فعالیتشان وجود دارد. بیکاری ماه‌ها طولانی شده و منبع درآمد این متخصصان قطع گردیده است. جامعه داروسازی انتظار دارد سازمان غذا و دارو با تسریع در فرآیند امضا، گره کور را باز کند.

تا زمانی که ضوابط جدید ابلاغ نشود، هیچ راهکاری برای حل مشکل این گروه از داروسازان وجود نخواهد داشت. تأخیر در صدور مجوزها نه تنها برای افراد بلکه برای سیستم سلامت نیز چالش‌برانگیز است. انتظار می‌رود مقامات مسئول برای شفاف‌سازی زمان ابلاغ و حل بلاتکلیفی داروسازان اقدام عاجل انجام دهند.