مذاکرات تشکیل دولت اسرائیل میان حزب لیکود و یشار با رهبری هرتزل هرتزل بیگل به نتیجه نرسید. شکاف‌های عمیق و اختلافات بر سر سربازی اجباری، تشکیل کابینه جدید را با چالش جدی مواجه کرده است.

مذاکرات پیچیده میان نمایندگان حزب لیکود و حزب یشار برای تشکیل دولت جدید اسرائیل تاکنون به هیچ‌گونه دستاورد قابل‌توجهی نرسیده است. شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، طرفین نتوانسته‌اند بر اختلافات ساختاری خود غلبه کنند. این بن‌بست سیاسی، آینده کابینه جدید را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

شرط حضور احزاب حریدی در مذاکرات

نمایندگان حزب لیکود در جریان مذاکرات، شرط حضور نمایندگانی از احزاب حریدی را برای پیشبرد بحث‌ها درباره قانون سربازی اجباری مطرح کردند. این درخواست نشان‌دهنده پیچیدگی‌های ائتلاف‌سازی در نظام سیاسی اسرائیل است. شبکه ۱۲ تلویزیون تأکید کرد که با وجود نشست‌های اخیر دو حزب اصلی، شکاف‌ها و اختلافات میان لیکود و یشار همچنان عمیق و غیرقابل‌نفذ باقی مانده است. این عمق اختلافات، فرآیند تشکیل دولت را با کندی مواجه کرده است.

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استراتژی هرتزل بیگل برای ائتلاف گسترده

هرتز بیگل، رهبر حزب یشار، اعلام کرد که از تیم مذاکره‌کننده حزب لیکود دعوت کرده بود تا روز یکشنبه برای از سرگیری گفت‌وگوها و بررسی راه‌های تشکیل کابینه جدید به میز مذاکره بازگردند. هرتزل بیگل به تیم مذاکره‌کننده حزب خود دستور داد تا تمامی گزینه‌های ممکن را برای تشکیل ائتلافی گسترده بررسی کنند. این دستورالعمل با هدف ارائه پیشنهادهای تازه و فراهم کردن زمینه دستیابی به توافق سیاسی صادر شده است. هدف نهایی، ایجاد یک پایه سیاسی پایدارتر برای دولت آینده است.

نشست با نفتالی بنت و مهلت قانونی دسامبر

در راستای هماهنگی‌های سیاسی، روز شنبه نشستی میان هرتزل بیگل و نفتالی بنت، نخست‌وزیر سابق اسرائیل، برگزار شد. هدف از این نشست، هماهنگی درباره روند تشکیل کابینه و رایزنی‌های پیش از پایان مهلت قانونی بود. هرتزل بیگل که از سوی رئیس‌جمهور اسرائیل مامور تشکیل کابینه شده است، با زمان محدودی روبرو است. وی باید تا ۶ دسامبر فرصت دارد تا کابینه پیشنهادی خود را تشکیل دهد و برای دریافت رای اعتماد به کنست ارائه کند. این تاریخ دقیق، فشار اصلی را بر سر میز مذاکره حفظ می‌کند.