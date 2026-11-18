تحلیل چشم‌انداز جنگ فرسایشی آمریکا و ایران با تکیه بر شرایط اقتصادی و سیاسی دو طرف؛ بررسی شروط هفت‌گانه ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و محاسبات اشتباه ترامپ.

تداوم درگیری‌های نظامی و محاصره اقتصادی خاورمیانه، شواهد محکمی بر تبدیل شدن جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به یک نزاع فرسایشی و بی‌نتیجه فراهم کرده است. در حالی که واشنگتن تمایلی به توافق فوری نشان نمی‌دهد، تهران نیز وضعیت بلاتکلیفی کنونی را رد کرده و بر شروط خود برای پایان دادن به این بحران پافشاری می‌کند. این گزارش تحلیلی شبکه خبری الجزیره به قلم هبه حبیب، واقعیت‌های پشت پرده درگیری‌ها و چشم‌اندازهای آینده را بررسی می‌کند.

پیام‌های متناقض ترامپ و شکست جمهوری‌خواهان

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اواخر هفته گذشته با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که واشنگتن هیچ عجله‌ای برای پایان دادن به این جنگ ندارد. او با اشاره به مسدود شدن دارایی‌های ایران و کنترل بر آب‌راه‌ها نوشت که واشنگتن نیازی به توافق با تهران ندارد و آن روزها مدت‌هاست که گذشته است. این در حالی است که حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان ۱۴۰۵ متحمل شکست سنگینی شد و جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، دلیل اصلی این شکست را تبعات اقتصادی جنگ، به‌ویژه افزایش سرسام‌آور قیمت سوخت دانست.

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سندرم نه جنگ نه صلح و واکنش مقامات ایران

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در ۱۸ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به مقامات دستور داده است تا وضعیت "نه جنگ، نه صلح" پایان یابد. پزشکیان تأکید کرد که ایران آماده مذاکره است، اما هرگز در برابر زورگویی تسلیم نخواهد شد. همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره‌کننده ارشد ایران در گفت‌وگو با الجزیره تصریح کرد که اکنون توپ در زمین آمریکا است تا یا شروط مذاکره را بپذیرد و یا به جنگ ادامه دهد.

تغییر ماهیت جنگ به محاصره دریایی و بنادر

مهند سلوم، استادیار مطالعات امنیتی انتقادی در موسسه تحصیلات تکمیلی دوحه، در گفت‌وگو با الجزیره تأکید کرد که از منظر دیپلماتیک، این نزاع از ماه تیر به حالت منجمد درآمده است. او تصریح کرد که ماهیت این جنگ از یک کارزار هوایی به یک محاصره همه‌جانبه تغییر شکل داده است و محاصره‌ها تنها زمانی پایان می‌یابند که یکی از طرفین تسلیم شود یا حصر را بشکند. این محاصره بر بنادر ایران متمرکز شده و ایران نیز کشتی‌های فاقد مجوز در تنگه هرمز را هدف قرار داده است.

آمار کاهشی کشتیرانی و فشار افکار عمومی آمریکا

بر اساس داده‌های شرکت اطلاعات تجاری کپلر، در روز ۱۶ آبان تنها ۵ کشتی باری از تنگه هرمز عبور کردند و در روز پس از آن هیچ شناوری از این آب‌راه نگذشت. نظرسنجی شورای امور جهانی شیکاگو در ماه اکتبر نشان داد که نزدیک به ۷۰ درصد از شهروندان آمریکایی معتقدند این جنگ ارزش جنگیدن ندارد. استادیار موسسه دوحه معتقد است که با توجه به حمایت ۳۱ درصدی افکار عمومی و از دست رفتن کنگره، توجیه یک عملیات زمینی در ایران تقریباً غیرممکن است.

هفت شرط ایران و واقعیت‌های اقتصادی دو طرف

تهران هفت شرط مشخص برای آتش‌بس رسمی، بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات صلح تعیین کرده است که شامل لغو محاصره دریایی، لغو تحریم‌ها، آزادسازی منابع مسدود شده و پایان دادن به خصومت‌ها در تمام جبهه‌ها می‌شود. بر اساس آمارهای رسمی، اقتصاد ایران در سه‌ماهه بهار نسبت به سال قبل ۱۰.۱ درصد کوچک‌تر شده و تورم سالانه در ماه سپتامبر به ۸۳.۸ درصد رسیده است. طلحه عبدالرزاق، پژوهشگر دانشگاه اکستر، گزینه اصلی تهران را پیشبرد دیپلماسی از طریق میانجی‌های منطقه‌ای نظیر قطر می‌داند، اما کارشناس موسسه دوحه گزینه جایگزین را رویکردی مشابه الگوی انور سادات در مصر برای تحمیل مذاکره می‌داند.