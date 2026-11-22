مذاکرات دولت‌سازی در اسرائیل بدون توافق به پایان رسید. ارتش لبنان سه قاچاقچی را بازداشت و بحرین از حمله ایران خبر داد. جزئیات کامل را بخوانید.

بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر موقت اسرائیل و گادی آیزنکوت رقیب سیاسی او، روز یکشنبه اول آذر ماه مذاکرات دور تازه خود برای تشکیل دولت ائتلافی را بدون دستیابی به هرگونه توافق به پایان رساندند. هیئت‌های نماینده حزب یاشار به رهبری آیزنکوت و حزب لیکود به رهبری نتانیاهو، پس از نخستین دور گفت‌وگوها در هفته گذشته، به مدت چهار ساعت در هتلی واقع در هرتزلیا نزدیک به تل‌آویو به دیدار با یکدیگر نشستند.

تفاهم‌ناپذیری‌های ساختاری در تشکیل ائتلاف

دو حزب در بیانیه مشترک خود تأیید کردند که آخرین دور مذاکرات ائتلافی به پایان رسیده است و هر دو طرف مواضع خود را درباره مجموعه‌ای از مسائل اساسی به‌تفصیل تشریح و مورد بحث قرار دادند. اگرچه آن‌ها اعلام کردند نشست دیگری برگزار خواهد شد، اما تاریخی برای این دیدار آینده تعیین نکردند و جزئیات بیشتری از محتوای گفت‌وگوها ارائه ندادند. این بن‌بست سیاسی زمانی تشدید می‌شود که آیزنکوت تا ششم دسامبر زمان محدودی برای تشکیل دولت دارد و این مهلت ممکن است ۱۴ روز دیگر تمدید شود.

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ائتلاف ۴۸ کرسی‌ای که آیزنکوت در اختیار دارد، برای کسب اکثریت پارلمانی به ۶۱ کرسی نیاز دارد و اختلاف‌نظرهای عمیقی بر سر نحوه تشکیل دولت باقی مانده است. این اختلاف‌نظرها شامل این سوال است که آیا باید با احزاب راست‌گرای ارتدوکس ائتلاف کرد یا به احزاب عرب نزدیک شد. از سوی دیگر نتانیاهو بر تشکیل دولت وحدت ملی اصرار دارد که ممکن است بر اساس آن مقام نخست‌وزیری به صورت چرخشی میان دو طرف تقسیم شود، هرچند این مکانیسم پیش‌تر در تاریخ اسرائیل تجربه شده است.

مخالفت‌های سیاسی و تغییرات منطقه‌ای

گادی آیزنکوت که کارزار انتخاباتی خود را بر پایه مخالفت با نتانیاهو بنا کرده بود، از حضور در کابینه‌ای به رهبری او خودداری می‌کند و این موضع‌گیری با مخالفت صریح نفتالی بنت نخست‌وزیر پیشین اسرائیل نیز همراه است. بنت روز شنبه بار دیگر تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی به ائتلافی با "نتانیاهو یا اردوگاه او" نخواهد پیوست. در همین حال، ارتش لبنان روز یکشنبه اول آذر اعلام کرد که سه نفر را به اتهام قاچاق بیش از ۲۶۰ کیلوگرم مواد منفجره از سوریه بازداشت کرده است.

ارتش لبنان در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که در پی عملیات نظارت بر مرزهای شمالی و شرقی، یکی از یگان‌های ارتش موفق به توقیف حدود ۲۶۴ کیلوگرم مواد منفجره قاچاق شده از خاک سوریه شد. یک منبع امنیتی لبنانی به خبرگزاری فرانسه گفت که این مواد منفجره از طریق مناطق صعب‌العبور و یک "گذرگاه غیرقانونی" وارد لبنان شده و سه فرد بازداشت‌شده، قاچاقچیان غیرنظامی فاقد وابستگی حزبی هستند. با این حال، فشارها بر حزب‌الله مورد حمایت ایران برای جلوگیری از ورود تسلیحات افزایش یافته است.

مقام‌های لبنانی در مهرماه نیز خودرویی حامل مواد منفجره را در منطقه بقاع شرقی متوقف و دو سرنشین آن را بازداشت کرده بودند که حزب‌الله بعدها تأیید کرد این مواد متعلق به این گروه بوده است. مسیر اصلی تأمین تسلیحات حزب‌الله از طریق سوریه، پس از سقوط حکومت بشار اسید در اواخر سال ۲۰۲۴ قطع شده بود. در پی این تحولات، پنج عضو حزب‌الله در شمال لبنان به اتهام جذب و مسلح کردن افراد بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

تحریم‌های قضایی و تنش‌های دیپلماتیک

محمد مالجو اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی روز یکشنبه اول آذر اعلام کرد که قوه قضائیه او را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. او در متن منتشر شده در کانال تلگرام خود اشاره کرد که در دو جلسه دادگاه در اوایل تیر و اواسط مهر امسال، اجازه سخن گفتن به دست نیاورده و بازجوهای سازمان اطلاعات سپاسداران ادعاهایی را مطرح کرده‌اند که منجر به صدور حکم شده است. مالجو اتهامات مرتبط با خاطرات زندان و سازمان "پیکار" را رد کرد و گفت که این‌ها بهانه‌هایی برای مجازات او به دلیل فعالیت‌های فکری و سیاسی بوده است.

در منطقه، بحرین روز یکشنبه اول آذر اعلام کرد که در حمله روز گذشته ایران به یک مرکز صنعتی غیرنظامی، دو نفر زخمی شده‌اند. وزارت کشور بحرین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که یک شهروند بحرینی دارای معلولیت و یک شهروند پاکستانی مقیم در این کشور زخمی شده‌اند. وضعیت شهروند بحرینی پایدار گزارش شده اما وضعیت شهروند پاکستانی وخیم ارزیابی شده و هر دو بیمارستان تحت درمان هستند.

ساکنان بحرین در جزیره ستره شرق منامه دود ناشی از این حمله را مشاهده کرده‌اند. این درحالی است که تنش‌های منطقه‌ای با بازداشت‌های جدید در لبنان و محکومیت‌های قضایی در داخل ایران ادامه دارد. تحلیلگران بر این باورند که بی‌ثباتی سیاسی در اسرائیل و تنش‌های مرزی در لبنان می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر معادلات امنیتی خاورمیانه داشته باشد. انتظار می‌رود طرفین اسرائیلی در روزهای آینده درباره زمان و مکان جلسه بعدی مذاکرات خود تصمیم‌گیری کنند.