بنیاد زبان بلوچی برای حفظ هویت و توسعه ملی ضروری است

تحلیل اهمیت راهبردی تأسیس نهاد مستقل برای استانداردسازی، تولید محتوا و دیجیتالی کردن زبان بلوچی در راستای حفظ تنوع فرهنگی و تقویت وحدت ملی در ایران.

زبان تنها مجموعه‌ای از کلمات و قواعد دستوری نیست؛ زبان کالبد حیات یک فرهنگ و حافظه جمعی مردم است. هر زبانی، جهان‌بینی خاص خود را دارد و شیوه‌ای از احساس‌کردن و تعامل با هستی محسوب می‌شود. در این میان، توازن میان یکپارچگی ملی و تنوع فرهنگی یکی از چالش‌های بنیادین جوامع مدرن است. حفظ زبان‌های اقوام ایرانی نه یک تهدید برای وحدت، بلکه تضمین‌کننده غنای فرهنگی یک سرزمین و عاملی برای پایداری اجتماعی است.

چالش‌های استانداردسازی و آموزش بلوچی

زبان بلوچی با آن پیشینه کهن و گستردگی جغرافیایی در مناطق بلوچ‌نشین ایران، با چالش‌هایی در زمینه استانداردسازی نوشتار، تولید محتوای علمی و آموزش نظام‌مند مواجه است. این مناطق شامل استان‌های سیستان‌وبلوچستان، جنوب کرمان، شرق هرمزگان و برخی شهرهای خراسانات و گلستان می‌شود. وقتی یک زبان از چرخه آموزش و تولید دانش حذف شود، نه‌تنها کلمات، بلکه دانش بومی، حکمت‌ها، اشعار محلی و پیوندهای تاریخی آن قوم نیز در معرض فراموشی قرار می‌گیرند.

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تأسیس یک نهاد تخصصی و مستقل در راستای اصل پانزدهم قانون اساسی با هدف حفظ و ارتقای زبان بلوچی، یک ضرورت استراتژیک است. این بنیاد می‌تواند وظایف و اهداف زیر را بر عهده بگیرد. نخستین وظیفه، استانداردسازی و تدوین نوشتار است. ایجاد یک رسم‌الخط نوشتاری واحد، منسجم و علمی که هم برای آموزش و هم برای تولیدات ادبی و رسانه‌ای قابل استفاده باشد، از مهم‌ترین گام‌های اولیه محسوب می‌شود.

دومین هدف، تولید محتوای آموزشی و علمی است. این امر شامل تبدیل زبان بلوچی از یک زبان گفتاری به یک زبان علمی و نوشتاری از طریق تدوین کتب درسی، فرهنگ‌نامه‌های تخصصی و واژه‌نامه‌های چندزبانه است. سومین محور، حمایت از ادبیات معاصر و کلاسیک است. بازشناسی آثار کهن و حمایت از نویسندگان و شاعرانی که در مسیر حفظ هویت زبان بلوچی تلاش می‌کنند، بخش جدایی‌ناپذیر این مأموریت است.

چهارمین وظیفه، دیجیتالی‌سازی زبان است. ورود زبان بلوچی به فضای مجازی و توسعه ابزارهای دیجیتال مانند کیبوردهای استاندارد و نرم‌افزارهای ترجمه، برای تعامل نسل جوان با زبان مادری ضروری است. ایران بزرگ سرزمینی است که از تنوع زیستی و فرهنگی آن نشئت می‌گیرد و حفظ زبان‌های اقوام مختلف بلوچ، کرد، ترک، عرب، ترکمن و دیگران، در واقع حفظ تنوع فرهنگی ایران است.

تقویت وحدت ملی از طریق گسترش ادبیات و رسانه

یک کشور که زبان‌های خود را در آغوش می‌گیرد، نه‌تنها از درگیری‌های هویتی پیشگیری می‌کند، بلکه از ظرفیت‌های خلاقانه و دانش بومی هر قوم برای توسعه ملی بهره می‌برد. تکثر زبان‌ها، نشانه قدرت یک تمدن است و نه نشانه ضعف. زمانی که یک زبان قومیت، جایگاه علمی و اجتماعی خود را در ساختار کشور بیابد، احساس تعلق ملی در میان آن قوم تقویت شده و این خود، زیربنای اصلی ثبات و توسعه است.

تأسیس بنیاد زبان و ادبیات بلوچی و اعطای مجوز توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی گامی است در جهت تقویت وحدت ملی و برآورده‌شدن مطالبه دیرینه دانشگاهیان و فرهنگ‌دوستان بلوچ. این گام نشان می‌دهد که زبان نه یک مانع، بلکه پلی برای درک عمیق‌تر هویت ایرانی و انسانی خواهد بود. با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار می‌رود که نهادهای فرهنگی و علمی با همکاری هم، زیرساخت‌های لازم را برای شکوفایی این میراث گران‌بها فراهم آورند.