افشای رسوایی ویزای استعدادهای برتر جهانی بریتانیا با جعل هنر و مدارک. پیتر از بی‌بی‌سی و وزارت کشور بریتانیا درباره لغو ویزاهای متخلفان نیجریه‌ای و شرکت‌های متقلب.

تحقیقات افشاکننده بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که سیستم ویزای استعدادهای برتر جهانی بریتانیا، که از سال ۲۰۲۰ میلادی برای جذب نخبگان راه‌اندازی شد، به دامی برای ثروتمندان متقلب تبدیل شده است. شرکت‌های مشاوره‌ای با ارائه بسته‌های خدماتی گران‌قیمت، به متقاضیان کمک می‌کنند تا با جعل هویت هنری یا فناوری، از مسیر سریع اقامت دائم بهره‌مند شوند.

فساد سازمان‌یافته در دریافت ویزای استعدادهای برتر جهانی

دولت بریتانیا ویزای استعدادهای برتر جهانی را با هدف جذب دانشمندان، پژوهشگران برجسته و هنرمندان خلاق از سراسر جهان طراحی کرد تا مسیر سه تا پنج ساله‌ای برای دریافت اقامت دائم فراهم شود. با این حال، تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که افراد ثروتمند با پرداخت مبالغ هنگفت، به جای اثبات استعداد، از آثار هنری ساختگی و مدارک جعلی برای فریب سیستم مهاجرتی استفاده می‌کنند. این رویکرد منجر به لغو ویزای دو شهروند نیجریه‌ای شده که خود را عکاسان هنری معرفی می‌کردند اما وزارت کشور بریتانیا دریافت این ویزاها را حاصل فریبکاری دانسته است.

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شرکت آی‌کریر و پیشنهادهای شگفت‌انگیز برای متقاضیان ویزا

مشاور یکی از شرکت‌های مستقر در لندن، به خبرنگار مخفی بی‌بی‌سی اعلام کرد که می‌تواند آثار هنری تولید شده در چین را در اختیار مشتریان قرار دهد و مدارک نمایشگاهی و توصیه‌نامه نیز تهیه کند. این مشاور ادعا کرد که شرکتش بسته‌ای "کاملاً جامع" با هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰ هزار پوند ارائه می‌دهد و تاکنون هیچ‌یک از مشتریان این بسته، درخواست ویزای استعدادهای برتر جهانی آن‌ها رد نشده است. این خدمات شامل تهیه پوشش رسانه‌ای و حتی برگزاری مراسم‌های افتتاحیه گالری‌های هنری با حضور کارکنان شرکت در نقش مشتری است.

جعل اسناد و نقش نهادهای ناظر در لغو مجوزها

در پرونده دیگری، یک متقاضی از هند که از طریق شرکتی برای ویزای فناوری اقدام کرده بود، با مدارک ساختگی از جمله جایزه مربیگری جعلی و شواهد حضور درخودروس سخنرانی مواجه شد که منجر به رد درخواست ویزای او گردید. شرکت "آی‌کریر کانسالتنسی یوکی" که دفتر آن در منطقه کاناری وارف لندن قرار دارد، نماینده‌ای دارد که ادعا می‌کند دست‌کم چهار نفر در سال جاری ویزای استعدادهای برتر جهانی را دریافت کرده‌اند. این شرکت با وجود اینکه مجوز ارائه مشاوره مهاجرتی نزد نهاد ناظر دولتی بریتانیا را دارد، فروش خدمات اخذ ویزا را انکار کرده و مدعی قطع همکاری مشاور مذکور شده است.

واکنش‌های وزارت کشور بریتانیا به رسوایی مهاجرتی

وزارت کشور بریتانیا یافته‌های تحقیقات بی‌بی‌سی را بسیار جدی گرفته و اعلام کرده است که به هیچ‌وجه تقلب و فریبکاری در نظام مهاجرتی خود را تحمل نخواهد کرد. سخنگوی این وزارتخانه تأکید کرد که مسیر ویزای استعدادهای برتر جهانی پیش از این نیز در دست بررسی بوده و وزیر کشور هر اقدام لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده از این مسیر را انجام خواهد داد. لغو ویزای متخلفان نشان‌دهنده سخت‌گیری جدید بریتانیا در قبال متقاضیانی است که با جا زدن خود به عنوان هنرمند یا متخصص فناوری، قوانین مهاجرتی را دور می‌زنند.

آینده ویزای استعدادهای برتر جهانی و نظارت‌های آتی

پیامدهای این رسوایی می‌تواند منجر به تغییرات اساسی در فرآیندهای بررسی پرونده‌های ویزای استعدادهای برتر جهانی شود. با توجه به اینکه مصاحبه با متقاضیان این ویزا انجام نمی‌شود و تمرکز بر مدارک است، سیستم فعلی به راحتی توسط شرکت‌های متقلب قابل سوءاستفاده بوده است. انتظار می‌رود پس از تکمیل بررسی‌های وزارت کشور بریتانیا، پرونده‌های بیشتری از جمله آن ۱۰ نفر دیگر که در دست بررسی هستند، مورد بازبینی دقیق قرار گیرند تا از ورود متخلفان به خاک بریتانیا جلوگیری شود.