وزیر امور خارجه بلژیک حملات هوایی اسرائیل به بیروت را محکوم کرد و خواستار گنجاندن لبنان در آتشبس میان آمریکا و ایران شد. این در حالی است که سازمان ملل نیز به این حملات واکنش نشان داد و سفیر پاکستان تایید کرد که توقف حملات به لبنان بخشی از توافق آتشبس بوده است.
وزیر امور خارجه بلژیک ، ماکسیم پروو، که در جریان حمله هوایی گسترده رژیم صهیونیستی به بیروت در نزدیکی محل انفجارها حضور داشت، این حملات را به شدت محکوم کرد و خواستار شمول لبنان در آتشبس میان ایالات متحده و ایران شد. پروو که در زمان حمله در حال بازدید از سفارت بلژیک در بیروت بود، اذعان داشت که انفجارها تنها چند صد متر از محل حضور او فاصله داشتند.
وی با اشاره به اینکه در حال آماده شدن برای تجلیل از پیشنهاد لبنان برای مذاکره با هدف برقراری آتشبس بود، افزود که رژیم صهیونیستی بدون هیچ هشدار قبلی، یکی از گستردهترین حملات را از زمان آغاز درگیریها آغاز کرد. پروو تاکید کرد که این روند باید متوقف شود و آتشبس موجود میان آمریکا و ایران باید شامل لبنان نیز گردد. وزارت امور خارجه بلژیک نیز با انتشار بیانیهای در پلتفرم ایکس، این حملات را محکوم کرد.\در همین حال، سازمان ملل متحد نیز با صدور بیانیهای، فعالیتهای نظامی جاری در لبنان پس از اعلام آتشبس میان آمریکا و ایران را محکوم کرد و از تمامی طرفها خواستار توقف فوری خصومتها شد. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد نیز این موضع را تکرار کرد. پیش از این، رضوان سعید شیخ، سفیر پاکستان در ایالات متحده، تایید کرده بود که توقف حملات رژیم صهیونیستی به لبنان بخشی از توافق آتشبس میان آمریکا و ایران بوده است. وی در گفتوگو با سیانان، در پاسخ به این سوال که آیا توقف حملات اسرائیل به لبنان جزء شروط ده مادهای ایران برای برقراری آتشبس بوده است، گفت: «از آنجا که توضیحات آتشبس از سوی عالیترین مقام پاکستان (شهباز شریف) مطرح شده، پیشنهاد نخستوزیر که مورد تایید طرفین قرار گرفته، نمیتوانست از این معتبرتر و صحیحتر باشد.» این اظهارات نشان میدهد که توقف حملات اسرائیل به لبنان، به عنوان بخشی از توافق گستردهتر آتشبس در نظر گرفته شده بود.\آتشبس دو هفتهای میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان، پس از ۴۰ روز درگیری، در ساعات اولیه روز چهارشنبه به امضا رسید. این توافق بر اساس پیشنهاد ۱۰ بندی ایران شکل گرفت و از سوی رئیسجمهور آمریکا و شورای عالی امنیت ملی ایران تایید شد. آتشبس در همه مناطق، از جمله لبنان، از ساعت ۳:۳۰ بامداد چهارشنبه ۸ آوریل ۲۰۲۶ به وقت ایران و ساعت ۸ شب سهشنبه ۷ آوریل به وقت شرق آمریکا اجرایی شد. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی با نقض آتشبس، به بمباران شدید لبنان ادامه داده است. در همین حال، پس از برقراری آتشبس، اسپانیا سفارت خود را در ایران بازگشایی کرد. همچنین، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در اولین اظهارات خود پس از آتشبس، بر وجود اهدافی در ایران تاکید کرد. حسن روحانی نیز پس از توافق آتشبس، با انتشار بیانیهای، آغاز مسیر پیروزی را اعلام کرد و نسبت به احتمال فریب و توطئهگری آمریکا و اسرائیل هشدار داد
