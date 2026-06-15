بلژیک و ایران در جام جهانی ۲۰۲۶: بین نسل طلایی و نسل جدید

بلژیک با پایان نسل طلایی و presence ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوانان به جام جهانی ۲۰۲۶ می‌رود. در مقابل، ایران با هدایت امیر قلعه‌نویی و تکیه بر تجربه بازیکنانش می‌کوشد برای نخستین بار به مرحله حذفی صعود کند.

بلژیک با پایان 'نسل طلایی‌اش' وارد جام جهانی ۲۰۲۶ می‌شود، هرچون که ترکیبی از ستاره‌های باتجربه و جوانان بااستعداد را در اختیار دارد. پس از ناکامی در جام جهانی ۲۰۲۲ و پایان دوران چهره‌هایی مانند ادن آزار و ونسان کمپانی، بلژیک در حال گذار به نسل جدیدی است.

این تیم مرحله مقدماتی را بدون شکست پشت سر گذاشت و با امید بازگشت به جمع مدعیان پا به جام جهانی می‌گذارد. درون دروازه، تیبو کورتوا پس از چند سال پر فراز و نشیب دوباره ستون اصلی تیم شده است. در خط میانی، کوین دبروینه همچنان مغز متفکر تیم محسوب می‌شود و در کنار یوری تیلمانس و آمادو اونانا وظیفه هدایت بازی را بر عهده دارد.

در خط حمله هم روملو لوکاکو در کنار بازیکنان خلاقی مانند ژرمی دوکو، لئاندرو تروسار و شارل دکتلار می‌توانند برای هر دفاعی دردسرساز باشند. در مجموع، بسیاری معتقدند موفقیت بلژیک در این جام به هماهنگی بین نسل جدید و بازماندگان نسل طلایی بستگی دارد و اگر این هماهنگی شکل نگیرد، احتمالا پس از صعود از گروه در نخستین رویارویی با یک حریف قدرتمند از رقابت‌ها کنار خواهد رفت.

هواداران بلژیک به سه زبان مختلف (هلندی، فرانسوی و آلمانی) صحبت می‌کنند و به همین دلیل برخلاف بسیاری از کشورها سرودها و شعارهای هماهنگ زیادی ندارند و در نتیجه اغلب به انگلیسی آواز می‌خوانند. رودی گارسیا، مربی ۶۲ ساله فرانسوی که پس از سال‌ها فعالیت در فوتبال باشگاهی، نخستین تجربه ملی‌اش را با بلژیک پشت سر می‌گذارد.

گارسیا سابقه قهرمانی با لیل و هدایت تیم‌هایی مانند لیون، رم و النصر را در کارنامه دارد و ماموریت او بازگرداندن بلژیک به جمع مدعیان فوتبال جهان است. گارسیا در دورانی که تقریبا همه تیم‌ها به آمار و تحلیل داده‌ها وابسته‌اند، آشکارا اعلام کرده است که به تحلیل‌های داده‌محور اعتقاد چندانی ندارد و بیشتر به تجربه و حس مربیگری تکیه می‌کند. کوین دبروینه، کاپیتان و مغز متفکر ۳۴ ساله بلژیک که همچنان مهم‌ترین بازیکن تیم است.

توانایی فوق‌العاده او در بازی‌سازی، ارسال پاس‌های کلیدی و رهبری در میانه میدان، نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد 'شیاطین سرخ' دارد. هرچند مصدومیت‌ها و افزایش سن از سرعت او کاسته‌اند، اما کیفیت فنی و دید بازی‌اش همچنان در بالاترین سطح قرار دارد. نقطه قوت اصلی بلژیک کیفیت فردی بازیکنانش است.

حضور دروازه‌بانی در سطح جهانی مانند تیبو کورتوا، خلاقیت کوین دبروینه در میانه میدان، سرعت و دریبل‌های ژرمی دوکو و قدرت گلزنی روملو لوکاکو باعث می‌شود این تیم همچنان یکی از خطرناک‌ترین تیم‌های اروپا باشد. با این حال، بزرگ‌ترین ضعف بلژیک در خط دفاعی دیده می‌شود. پس از پایان دوران نسل طلایی، هنوز جانشینان مطمئنی برای رهبران سابق خط دفاع پیدا نشده‌اند و این مسئله برابر تیم‌های بزرگ می‌تواند مشکل‌ساز شود.

تیم ملی ایران با هدایت امیر قلعه‌نویی برای هفتمین بار در جام جهانی حضور پیدا می‌کند و همچنان به دنبال نخستین صعود از مرحله گروهی است. این تیم که در سال‌های اخیر یکی از باثبات‌ترین قدرت‌های فوتبال آسیا بوده است، ترکیبی از بازیکنان باتجربه و چهره‌های جوان‌تر را در اختیار دارد. ایران در مرحله مقدماتی عملکرد بسیار خوبی داشت و با صدرنشینی در گروه‌اش به جام جهانی ۲۰۲۶ رسید.

هسته اصلی تیم را بازیکنان باتجربه‌ای مانند مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، علیرضا بیرانوند، احسان حاج‌صفی، شجاع خلیل‌زاده و حسین کنعانی‌زادگان تشکیل می‌دهند. در خط حمله، طارمی همچنان مهم‌ترین مهره تیم محسوب می‌شود و انتظار می‌رود نقش تعیین‌کننده‌ای در رقابت‌ها داشته باشد. از نظر سبک بازی، تیم قلعه‌نویی معمولا با ساختار منظم دفاعی، استفاده از ضدحملات سریع و بهره‌گیری از تجربه بازیکنانش به زمین می‌رود.

ایران در سال‌های اخیر بارها نشان داده است که می‌تواند با تیم‌های بزرگ رقابت کند و فاصله خود را با قدرت‌های سنتی فوتبال جهان کاهش دهد. با این حال، جام جهانی ۲۰۲۶ احتمالا آخرین حضور بسیاری از ستاره‌های نسل کنونی فوتبال ایران خواهد بود و پس از مسابقات، تیم ملی احتمالا وارد مرحله نوسازی و جوان‌گرایی گسترده‌تری خواهد شد. مهم‌ترین غایب تیم سردار آزمون است، که به دلیل حواشی سیاسی ماه‌های اخیر از تیم کنار گذاشته شد.

در مجموع، ایران با تکیه بر تجربه، انسجام تیمی و ستاره‌هایش وارد جام جهانی ۲۰۲۶ می‌شود و امیدوار است سرانجام طلسم صعود به مرحله حذفی را بشکند. امیر قلعه‌نویی در سال ۲۰۲۳ برای دومین بار هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت. او به‌عنوان یک مربی عمل‌گرا و نتیجه‌گرا شناخته می‌شود که معمولا به فوتبال محتاطانه و منظم اعتقاد دارد.

هرچند سبک بازی او همیشه مورد پسند منتقدان نبوده است ولی نتایج کسب‌شده نشان می‌دهد که توانسته است تیم را در مسیر موفقیت نگه دارد. مهدی طارمی، مهاجم باتجربه و گلزن تیم ملی ایران که به‌دلیل قدرت بدنی، بازی هوایی و توانایی گلزنی با هر دو پا، همواره یکی از خطرناک‌ترین مهاجمان آسیا بوده است. طارمی پس از سال‌های موفق در پورتو، به اینتر و بعد المپیاکوس رفت.

او همچنان مهم‌ترین مهره هجومی ایران و امید اصلی تیم برای گلزنی در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود. تیم ملی ایران از استحکام دفاعی، قدرت بدنی بالا، تجربه فراوان در رقابت‌های بین‌المللی و حضور مهاجمانی تاثیرگذار مانند مهدی طارمی بهره می‌برد. با این حال، اتکای زیاد به بازیکنان باتجربه، نگرانی‌هایی درباره جانشینی نسل جدید ایجاد کرده است.

رویکرد محتاطانه و برخی محدودیت‌های تاکتیکی هم ممکن است در دیدار برابر تیم‌های بزرگ و مدعی، توان هجومی و انعطاف‌پذیری ایران را کاهش دهد. تیم همچنین به شدت تحت تاثیر حواشی سیاسی ماه‌های اخیر است. روابط سیاسی ایران و آمریکا در یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود قرار دارد و هر سه بازی مرحله گروهی ایران در این کشور برگزار می‌شود. تجزیه و تحلیل جام جهانی ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که هر دو تیم بلژیک و ایران با چالش‌های ویژه روبرو هستند.

بلژیک باید هماهنگی بین نسل طلایی و جوانان را مدیریت کند درحالی‌که ایران باید روند نوسازی را هدایت نموده و از محدودیت‌های تاکتیکی عبور کند. بازی این دو تیم در صورت مواجهه، احتمالا یکی از جذاب‌ترین رویدادهای جام خواهد بود





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