بلو هدیه دعوت از دوستان را به ۵۰ هزار تومان افزایش داد: پاداشی برای دوستی و تعاملات

بلو در یک اقدام جدید و به منظور قدردانی از کاربران خود، هدیه دعوت از دوستان را به ۵۰ هزار تومان افزایش داد. این تغییر دائمی، فرصتی است برای کاربران تا با معرفی بلو به دوستان خود، علاوه بر دریافت پاداش، در گسترش این پلتفرم نیز سهیم شوند. بلو همچنین امکان اهدای هدیه دعوت به مراکز نیکوکاری را فراهم کرده است.

از بامداد پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴، بلو با ارائه‌ی یک خبر خوشایند، هدیه دعوت از دوستان را از ۳۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان افزایش داد. این تغییر که به صورت دائمی اعمال شده، یک گام مهم در جهت قدردانی از کاربران و تقویت تعاملات دوستانه در پلتفرم بلو است. بدین ترتیب، هر بار که یکی از دوستان شما با استفاده از کد دعوت شما در بلو یا بلو جونیور حساب باز کند، مبلغ ۵۰ هزار تومان به حساب شما واریز می‌شود.

این اقدام نه تنها برای شما یک مزیت اقتصادی به همراه دارد، بلکه انگیزه‌ای مضاعف برای معرفی بلو به دوستانتان ایجاد می‌کند و فرصتی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات مثبت شما از این پلتفرم فراهم می‌سازد. اگر هنوز به جمع کاربران بلو نپیوسته‌اید، فرایند پیوستن به بلو بسیار ساده و بدون هزینه است. تنها کافی است از طریق لینک معرفی شده به‌صورت آنلاین و رایگان در بلو حساب باز کنید. پس از ورود به اپلیکیشن، با مراجعه به بخش «پروفایل» و انتخاب گزینه «دعوت از دوستان» کد اختصاصی خود را دریافت کنید. این کد را می‌توانید برای دوستان خود ارسال کنید تا آن‌ها نیز از مزایای بلو بهره‌مند شوند. با انجام این مراحل، هم شما و هم دوستتان از هدیه ۵۰ هزار تومانی بهره‌مند خواهید شد. این هدیه می‌تواند به شما کمک کند تا از خدمات بلو بیشتر استفاده کنید، یا حتی آن را برای مقاصد دیگری اختصاص دهید. بلو، فراتر از یک پلتفرم بانکی، همواره در تلاش بوده است تا با ارائه خدمات نوآورانه و جذاب، تجربه‌ای متفاوت و دلپذیر را برای کاربران خود رقم بزند. \علاوه بر افزایش هدیه دعوت از دوستان، بلو همچنان این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده است تا هدیه دعوت خود را به مراکز نیکوکاری اختصاص دهند. این قابلیت، یک فرصت ارزشمند برای افرادی است که تمایل دارند علاوه بر بهره‌مندی از خدمات بانکی، در امور خیرخواهانه نیز مشارکت داشته باشند. اگر شما هم جزء این دسته از افراد هستید، می‌توانید با چند کلیک ساده، هدیه دعوت خود را به موسسات خیریه مورد نظر خود اهدا کنید و در این امر خداپسندانه سهیم شوید. برای این کار، پس از ورود به اپلیکیشن بلو، به صفحه فروشگاه بروید و گزینه «دعوت دوستان» را انتخاب کنید. در بخش «واریز به»، می‌توانید از میان مراکز نیکوکاری موجود، موسسه مورد نظر خود را انتخاب کنید. پس از انجام این تنظیمات، هدیه دعوت از دوستان شما به حساب موسسه خیریه انتخابی واریز خواهد شد. این قابلیت، نشان‌دهنده تعهد بلو به مسئولیت‌های اجتماعی و تلاش برای ایجاد یک جامعه بهتر است. بلو با فراهم کردن این امکان، پلی میان فعالیت‌های بانکی و امور خیریه ایجاد کرده است و به کاربران خود این فرصت را می‌دهد تا در کنار بهره‌مندی از خدمات بلو، در کارهای نیک نیز سهیم شوند. این اقدام، نشان‌دهنده ارزش‌هایی است که بلو برای آن تلاش می‌کند؛ ارزش‌هایی همچون همدلی، نوع‌دوستی و تعهد به جامعه. \افزایش هدیه دعوت از دوستان از ۳۰ به ۵۰ هزار تومان، یک تغییر ساده عددی نیست، بلکه یک پیام واضح از سوی بلو است. این پیام، نشان‌دهنده ارزش‌گذاری بلو برای تعاملات دوستانه و روابطی است که کاربران با یکدیگر ایجاد می‌کنند. هر دعوت، در واقع یک پل است که تجربیات فردی و جمعی را به هم متصل می‌کند. با استفاده از این پل، هم شما هدیه دریافت می‌کنید و هم تجربیات خوب خود را از بلو با دوستانتان به اشتراک می‌گذارید. بلو برای «دوستی» ارزش ویژه‌ای قائل است و این افزایش هدیه، تأکیدی بر این ارزش‌گذاری است. بلو معتقد است که دوستی‌ها باید پایدار باشند و این تغییر، تلاشی برای تقویت این باور است. این اقدام، همچنین نشان‌دهنده قدردانی بلو از وفاداری کاربران خود و تمایل به پاداش دادن به این وفاداری است. بلو با ارائه این هدیه، به کاربران خود می‌گوید که برای آن‌ها ارزش قائل است و می‌خواهد آن‌ها را به ادامه استفاده از این پلتفرم تشویق کند. این تغییرات در راستای هدف بلو برای ایجاد یک تجربه کاربری بهتر و فراهم کردن یک محیط دوستانه و حمایتی برای همه کاربران انجام شده است. بلو امیدوار است که این تغییرات، به رشد هرچه بیشتر این پلتفرم و تقویت روابط دوستانه میان کاربرانش کمک کند. آرزوی بلو برای شما، عمر طولانی و بی‌نهایت برای دوستی‌هایتان است





