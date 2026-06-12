محمد سبزه‌زاری مدیرکل هواشناسی خوزستان اطلاعاتی از دمای بالای ثبت‌شده در استان ارائه کرد. بر اساس این داده‌ها، دمای ۴۸ درجه در شهرهای امیدیه و شوش بالاترین رقم در استان بوده و میانگین دمای بیشینه در ۲۳ ایستگاه اصلی حدود ۴۶ درجه سانتی‌گراد گزارش شد. همچنین رخسAVE رخداد جدیدی از فعالیت‌های ورزشی، مانند خلاصه بازی کره جنوبی در برابر چک و لیگ والیبال ایران در برابر بلغارستان، در صفحه این خبر دیده می‌شود.

محمد سبزه‌زاری، مدیر کل هواشناسی خوزستان، با اشاره به داده‌های ارسالی از ایستگاه‌های هواشناسی استان، اعلام کرد بیشترین دمای ثبت‌شده در روز جمعه مربوط به شهرهای امیدیه و شوش بوده که ۴۸ درجه سانتی‌گراد را نشان دادند.

این رخدادر در حالی است که پس از این دو شهر، صفی‌آباد دزفول با دمای ۴۷.۸ درجه سانتی‌گراد، آغاجاری با ۴۷.۷ درجه و شهرهای اهواز و ایستگاه کشاورزی اهواز هر کدام با ۴۷.۶ درجه نیز در فهرست گرم‌ترین نقاط استان قرار گرفته‌اند. وی افزود که رامشیر با ۴۷.۵ درجه، شوشتر با ۴۷.۲ درجه، گتوند با ۴۷ درجه، ماهشهر و رامهرمز با ۴۶.۸ درجه و سپس آبادان، بستان و هندیجان با ۴۶.۶ درجه سانتی‌گراد نیز از دیگر شهرهای بسیار گرم استان در همین روز بودند.

در ادامه و به ترتیب، بهبهان با دمای ۴۶ درجه، هفتکل و هویزه با ۴۵.۸ درجه، شادگان و مسجدسلیمان با ۴۵.۲ درجه، اندیمشک با ۴۴.۹ درجه و لالی با ۴۴.۶ درجه نیز در این آمار دماهای بالا ثبت شدند. همچنین میانگین دمای بیشینه ثبت‌شده در ۲۳ ایستگاه اصلی هواشناسی استان خوزستان در طول روز جمعه حدود ۴۶ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

این گرماهای شدید در شرایطی رخ می‌دهد که پیش‌بینی می‌شود روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت، گردوخاک عراقی وارد شهرهای خوزستان و متأثر از آن به ویژه مناطق حاشیه‌ای شود و ممکن است کیفیت هوا تحت تأثیر قرار گیرد. توجه به شرایط آب و هوایی و رعایت نکات ایمنی در چنین روزهایی ضروری است





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