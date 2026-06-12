بقایی: بخش عمده متن توافق نهایی شده است

سخنگوی وزارت خارجه ایران، اسماعیل بقایی، در گفتوگو با شبکه خبر صدا و سیما، درباره آخرین تحولات پیرامون مذاکرات خاتمه جنگ پاسخ داد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران، اسماعیل بقایی ، در گفتوگو با شبکه خبر صدا و سیما، درباره آخرین تحولات پیرامون مذاکرات خاتمه جنگ پاسخ داد. وی اظهار داشت که متن تقریباً و در بخش عمده خود نهایی شده است و به محض رسیدن به نتیجه نهایی، اطلاعرسانی انجام خواهد شد.
بقایی همچنین گفت که مشکل در این است که مواضع ضدونقیض آمریکا همواره باعث شده این روند دچار تلاطم و اخلال شود. وی افزود که روند تصمیمگیری در کشور ما کاملاً روشن است و مراجع ذیربط نظام باید درباره جزءبهجزء متن و هرگونه تفاهم احتمالی به جمعبندی برسند
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