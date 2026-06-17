بقائی: ایده جدید برای امضای متن یادداشت تفاهم

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگوی زنده تلویزیونی گفت: تا الان برنامه ما تغییر نکرده و نشست سوئیس کماکان قرار است که برگزار شود. وی افزود: در مورد نحوه امضای متن یادداشت تفاهم، ایده‌های جدیدی مطرح شده است که یکی از ایده‌ها این است که متن توسط روسای جمهور دو کشور امضا شود.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگوی زنده تلویزیونی گفت: تا الان برنامه ما تغییر نکرده و نشست سوئیس کماکان قرار است که برگزار شود.

وی افزود: در مورد نحوه امضای متن یادداشت تفاهم، ایده‌های جدیدی مطرح شده است که یکی از ایده‌ها این است که متن توسط روسای جمهور دو کشور امضا شود که ما در حال بررسی آن هستیم و از جهاتی چنین چیزی ممکن است که بهتر نیز باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه نشست سوئیس به قوت خود باقیست و شروع مذاکرات برای توافق بعدی خواهد بود، در پاسخ به این سوال که اگر روسای جمهور دو کشور بخواهند این متن را امضا کنند چگونه امضا خواهند کرد آیا از راه دور خواهد بود یا حضوری گفت: همانطور که گفتم ایده‌هایی برای اینکه متن توسط رؤسای جمهور دو کشور به امضا برسد مطرح شده و این ایده‌ها در حال بررسی است و اگر به نتیجه برسد این امضا از راه دور خواهد بود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تدابیری برای اینکه آمریکایی‌ها از نشست سوئیس استفاده برای نمایش نکنند در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: همه ملاحظات مورد توجه در این زمینه مد نظر است و تلاش می‌کنیم که بدون حاشیه‌های غیر ضروری این نشست برگزار شود. بقایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره متن یادداشت تفاهم اسلام آباد و متن‌هایی که در این باره در روزهای اخیر از سوی برخی از رسانه‌ها از جمله رسانه‌های غربی منتشر شده است، گفت: کم و بیش در این مدت این چند هفته، به فراخون پیشرفت گفتگوها، در مورد متن نیز در مصاحبه‌هایی که داشته‌ایم توضیح داده‌ایم.

این متن حدود یک و نیم صفحه است و دارای ۱۴ بند است. وی خاطرنشان کرد: بندهای اول و دوم در مورد کلیت بحث است و چارچوب گفتگوها را مشخص می‌کند. در بندهای اولیه این یادداشت تفاهم بر موضع خاتمه جنگ در تمام جبهه‌ها به شمول لبنان تاکید شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که در این یادداشت تفاهم بر احترام به حاکمیت ملی ایران تاکید شده است، خاطرنشان کرد: در این یادداشت تفاهم، سه بار نام لبنان ذکر شده است و بر خاتمه جنگ و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی لبنان تاکید شده است و قطعاً این موضوع با اشغالگری سازگاری ندارد و باید اشغالگری هرچه زودتر در لبنان، توسط رژیم صهیونیستی خاتمه پیدا کند. وی در پاسخ به سوالی در این زمینه ادامه داد: ادامه این اشغالگری به معنای نقض این یادداشت تفاهم است و در صورتی که اشغالگری پایان پیدا نکند، تدابیر لازم اتخاذ می‌شود.

بقایی با بیان اینکه در این یادداشت تفاهم طرفین تعهد داده‌اند که ظرف ۶۰ روز برای رسیدن به توافق نهایی گفتگوها را ادامه دهند، گفت: این گفتگوها از روز جمعه شروع می‌شود. وی در مورد لغو محاصره دریایی ایران نیز گفت: در مورد رفع محاصره دریایی در این یادداشت تفاهم آمریکا متعهد شده است که ظرف ۳۰ روز به این محاصره پایان دهد، البته اجرای این تعهد عملاً شروع شده است و ظرف یکی الی دو روز گذشته کشتی‌های تجاری ما توانسته‌اند تردد کنند و بدون مانع به بنادرمان رفت و آمد کنند.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد موارد مربوط به بحث تنگه هرمز در این یادداشت تفاهم خاطرنشان کرد: تعهد ما بر اساس این یادداشت تفاهم این است که ظرف مدت مشخصی ، ترافیک دریایی در این تنگه را به حالت عادی برگردانیم و موانع را در این ارتباط رفع کنیم ، این وظیفه بر عهده خود ما خواهد بود و نیازی به مشارکت طرف‌های دیگر نخواهد بود.

وی در همین ارتباط گفت: براساس این یادداشت تفاهم برای تعیین آینده و خدمات دریایی تنگه هرمز، ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز با هم همکاری می‌کنند و هرجا لازم باشد با سایر کشورهای منطقه نیز تبادل نظر خواهند داشت با در نظر داشتن حقوق حاکمیت دو کشور ساحلی تنگه هرمز. بقایی همچنین درباره موضوع اموال مسدود شده ایران و دسترسی ایران به این اموال افزود: در این یادداشت تفاهم طرف آمریکایی تعهد داده است که موانع را در این ارتباط برطرف کند، در مورد جزئیات مربوط به آن ، تا الان بخشی از آن مورد گفتگو قرار گرفته است و در ادامه مسیر نیز این کار انجام می‌شود.

وی ادامه داد: برای ما مهم است که به اموال متعلق به مردم ایران دسترسی آزاد داشته باشیم، اینکه آمریکایی‌ها به چه نحوی این تعهد را انجام بدهند به آنها مربوط است و برای ما اصل تعهد اهمیت دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه خاطرنشان کرد: در متن یادداشت تفاهم تصریح شده است که بعد از امضای یادداشت تفاهم، طرفین در مورد رفع تحریم‌ها و مسئله هسته ای گفتگو کنند ما در این مرحله وارد جزئیات بحث هسته‌ای نشدیم و بازه ۶۰ روز در مورد این جزئیات از جمله بحث غنی‌سازی و مواد غنی شده همراه با موضوع رفع تحریم‌ها صحبت می‌شود.

وی در پایان گفت: در مورد تحریم‌ها، آمریکا متعهد شده است که همه انواع تحریم‌ها از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، شورای حکام و تحریم‌های یک جانبه اعم از اولیه و ثانویه را لغو کند در یک برنامه زمانی که طرفین در مذاکرات در مورد آن تفاهم می‌کنند





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بقائی وزارت امور خارجه گفتگوی زنده تلویزیونی نشست سوئیس متن یادداشت تفاهم روسای جمهور امضا تحریم‌ها گفتگو مذاکرات توافق

United States Latest News, United States Headlines