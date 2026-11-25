نخست‌وزیر عراق اعلام کرده بغداد کنترل گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان و چند میدان نفتی را برعهده می‌گیرد؛ اقدامی که رهبران اربیل آن را شدیداً محکوم کرده‌اند.

علی الزیدی ، نخست‌وزیر عراق، اعلام کرده است که دولت مرکزی بغداد کنترل تمامی گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان و چند میدان نفتی تحت کنترل این منطقه خودمختار را در دست خواهد گرفت. این تصمیم که رهبران اقلیم کردستان آن را گامی در جهت محدود کردن خودمختاری این منطقه دانسته‌اند، از سوی صباح النعمان ، سخنگوی نخست‌وزیر عراق، روز سه‌شنبه تشریح شد. گزارش میدل ایست آی به این موضوع پرداخته و بغداد هم‌زمان در تلاش است توافق‌های جدید انرژی با ترکیه امضا کند.

این اقدام در شرایطی مطرح می‌شود که منطقه خاورمیانه برای احتمال حمله جدید آمریکا و اسرائیل به ایران آماده می‌شود. همچنین دولت اقلیم کردستان عراق با اختلافات داخلی روبه‌رو است و بغداد با استفاده از خطوط لوله عبوری از منطقه، به دنبال ایجاد مسیرهایی جایگزین برای تنگه هرمز است.

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جزئیات تصمیم بغداد درباره گذرگاه‌ها و میادین نفتی

بر اساس اعلام صباح النعمان، کنترل تمامی گذرگاه‌های مرزی در منطقه کردستان به دولت فدرال واگذار خواهد شد. او افزود این تصمیم بر اساس یافته‌های بغداد اتخاذ شده است و جزئیات بیشتری درباره زمان‌بندی اجرای آن ارائه نشده است.

علی الزیدی به وزارت نفت عراق دستور داده است مدیریت تمامی میادین نفتی واقع در استان‌های دیاله، کرکوک، صلاح‌الدین و نینوا را برعهده بگیرد. این میادین که تحت اختیار امنیتی کردها قرار دارند، هرچند خارج از محدوده جغرافیایی اقلیم کردستان واقع شده‌اند.

نخست‌وزیر عراق همچنین به دولت اقلیم کردستان دستور داده است صادرات نفت این منطقه را جز از طریق وزارت نفت دولت فدرال تأیید نکند. این بند، مهم‌ترین نقطه تماس اقتصادی میان بغداد و اربیل در حوزه انرژی تلقی می‌شود.

مواضع اربیل، بغداد و تحلیلگران درباره اختیارات خودمختاری

رهبران اقلیم کردستان این اقدام را به‌شدت محکوم کرده‌اند و آن را محدود کردن خودمختاری منطقه دانسته‌اند. دولت اقلیم کردستان بر اساس قانون اساسی عراق مصوب سال ۲۰۰۵ از خودمختاری برخوردار است، اما کنترل گذرگاه‌های مرزی از مدت‌ها پیش یکی از موضوعات اختلاف‌برانگیز میان اربیل و بغداد بوده است.

منابع انرژی نیز از دیگر محورهای اختلاف میان بغداد و اربیل به شمار می‌روند. علی الزیدی اخیراً تحت فشار آمریکا تلاش کرده است فعالیت‌های کتائب حزب‌الله، یکی از قدرتمندترین گروه‌های شبه‌نظامی شیعه عراق و همسو با ایران، را مهار کند. مقام‌های بغداد می‌گویند این گروه از طریق قاچاق نفت صدها میلیون دلار درآمد کسب کرده است.

یسار المالکی، تحلیلگر مسائل خلیج فارس در مؤسسه میدل ایست اکونومیک سروی (MEES)، معتقد است علی الزیدی از تغییر رویکرد آمریکا در قبال عراق بهره‌برداری می‌کند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت واشنگتن سیاست خود را به سمت تمرکز بیشتر قدرت در دولت مرکزی تغییر داده است و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) و حزب دموکرات کردستان (KDP) دیگر جبهه متحدی در سیاست عراق تشکیل نمی‌دهند.

کارشناسان درباره اینکه آیا تصمیم بغداد با موافقت ایران اتخاذ شده یا آمریکا اختلاف‌نظر دارند. ایران خواستار مهار گروه‌های مخالف کرد مستقر در اقلیم کردستان شده است، در حالی که واشنگتن برای متمرکز شدن قدرت در دولت فدرال عراق بر کشورهای منطقه فشار وارد کرده است. تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده این کشور در امور خاورمیانه، اصلی‌ترین حامی این رویکرد توصیف شده است.

پیامدهای خروج نظامیان آمریکا برای امنیت منطقه کردستان

خروج نیروهای آمریکایی، فضای امنیتی عراق را تغییر داده است. منطقه کردستان عراق برای دهه‌ها یکی از شرکای نزدیک امنیتی آمریکا بوده است، اما آخرین نیروهای آمریکایی در ماه سپتامبر از اربیل، مرکز این منطقه، خارج شدند و خروج کامل نظامی آمریکا از عراق تکمیل شد.

به گفته یسار المالکی، خروج نظامیان آمریکا فضای امنیتی بیشتری در اختیار بغداد قرار داده است. این تحول می‌تواند توازن قدرت میان دولت مرکزی و دولت اقلیم کردستان را در حوزه مرزها و انرژی تحت تأثیر قرار دهد، اگرچه آینده این اختلافات هنوز روشن نیست و گزارش‌ها تنها بر اعلام‌های رسمی تکیه دارند.