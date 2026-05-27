میزان زیادی از دانشجویان ایرانی در کانادا به دلیل محدودیتهای اینترنتی، دشواری انتقال پول و فشار اقتصادی، با بحران مالی و روانی روبهرو هستند. این دانشجویان که بسیاری از آنها با امید به آیندهای امنتر و باثباتتر، هزاران کیلومتر دورتر از خانوادههایشان به این کشور آمدهاند، با مشکلات عاطفی، مالی و آیندهنگاری روبهرو هستند.
آنها نه فقط امکان دریافت منظم حمایت مالی از خانوادههای خود را از دست دادهاند، بلکه هفتهها و گاه ماهها ارتباط عاطفی پیوسته با پدر، مادر و نزدیکانشان نیز ممکن نبوده است. در کنار بحران مالی، فشار روانی ناشی از دوری از خانواده، بیخبری و آینده نامشخص نیز بر زندگی این دانشجویان سایه انداخته است. بسیاری از این دانشجویان با اضطراب شدید، افسردگی و احساس درماندگی روبهرو هستند.
آنها احساس میکنند وسط یک طوفان گیر افتادهاند و نه روی آیندهشان کنترلی دارند و نه مطمئناند میتوانند تحصیلشان را تمام کنند
