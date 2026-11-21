اشتراک‌وزیر خزانه‌داری آمریکا پیش‌بینی کرد فشارهای اقتصادی و نظامی واشنگتن مقامات ایران را در تنگنا قرار داده و آن‌ها را برای دستیابی به توافقی پایدار به میز مذاکره بازخواهد گرداند.

اسکات بسنت ، اشتراک‌وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در اظهارنظرهای اخیر خود پیش‌بینی کرد که فشارهای اقتصادی و نظامی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی در نهایت مقامات این کشور را در تنگنا قرار داده و آن‌ها را به پای میز مذاکره بازخواهد گرداند. وی معتقد است این شرایط دشوار، تهران را مجبور به دستیابی به توافقی پایدار و قابل حفظ خواهد کرد.

تصویر زخمی و تنگنا برای مقامات ایران

اسکات بسنت در گفت‌وگو با راب اشمیت در شبکه نیوزمکس، با اشاره به تشدید فشارها، تصویر روشنی از وضعیت کنونی ارائه داد. وی با بیان اینکه حدس می‌زند مقامات ایران به زودی به جان هم خواهند افتاد، اظهار داشت که ممکن است دست به واکنش‌های کور و تیراندازی‌های بی‌هدف در خاورمیانه بزنند. بسنت تأکید کرد که این رفتار ناشی از وضعیت حیوانات زخمی و در تنگنا بودن است که فشارهای وارد شده بر آن‌ها را تشدید کرده است.

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به باور او، همین فشارهای مداوم و غیرقابل تحمل، انگیزه لازم برای بستن توافقی را ایجاد می‌کند که طرفین مایل باشند آن را حفظ کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا با این دیدگاه که فشارها اثرات مخرب خود را می‌گذارد، راهبرد دیپلماتیک واشنگتن را تقویت‌کننده این نتیجه‌گیری می‌داند.

سه سناریوی راهبردی دولت ترامپ و تهران

اسکات بسنت پیش‌تر نیز اهداف راهبردی دولت دونالد ترامپ در قبال تهران را در سه سناریوی مشخص ترسیم کرده بود. این سناریوها عبارت بودند از ایجاد شکاف درونی و درگیری میان مقامات حکومت ایران، شکل‌گیری اعتراضات گسترده مردمی، یا وادار کردن تهران به امضای توافقی که برخلاف تفاهم‌نامه موقت ژوئن، بر مفاد آن پایبند بمانند.

پیش از این، ایالات متحده و جمهوری اسلامی در خردادماه با میانجی‌گری پاکستان و قطر به تفاهمی موقت برای پایان درگیری‌ها و رسیدگی به مسائل فی‌مابین از جمله برنامه هسته‌ای دست یافته بودند. اما این تفاهم با تداوم اخلال جمهوری اسلامی در کشتی‌رانی در تنگه هرمز و حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری، از هم پاشید.

عملیات طرد اقتصادی و توقف صادرات نفت

در همین حال، وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه آمریکا در روزهای گذشته در چارچوب کارزار "عملیات طرد اقتصادی" و محاصره دریایی صادرات نفت ایران، تحریم‌های تازه‌ای را علیه واسطه‌های فروش نفت جمهوری اسلامی اعمال کردند. این اقدامات بخشی از استراتژی کلی واشنگتن برای قطع دسترسی تهران به منابع ارزی است.

بسننت روز جمعه در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد که در نتیجه این عملیات، جمهوری اسلامی برای نخستین بار در تاریخ خود از زمان آغاز تولید نفت، هیچ محموله نفتی روی آب ندارد. وی افزود که جهان نشان داده است که می‌تواند بدون نفت خام ایران به حیات اقتصادی خود ادامه دهد و این وضعیت فشار را بر تهران مضاعف می‌کند.

بدتر شدن اوضاع و عدم وجود ضرب‌الاجل

تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در گفت‌وگو با الجزیره تأکید کرد که فشارهای اقتصادی آمریکا اثری واقعی بر توانایی جمهوری اسلامی برای انجام فعالیت‌های مخرب داشته است. وی پیش‌بینی کرد که این فشارها با گذشت زمان مضاعف خواهد شد و اوضاع برای حکومت ایران روزبه‌روز بدتر می‌شود.

پیگوت تصریح کرد که دولت دونالد ترامپ هیچ ضرب‌الاجلی برای پایان دادن به وضعیت کنونی تعیین نکرده است. وی همچنین اشاره کرد که اگرچه جمهوری اسلامی تمایل خود برای مذاکره را ابراز کرده، اما هنوز آماده پذیرش شروط ایالات متحده نیست. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر با وجود تأکید بر ادامه تماس‌ها، صراحتاً اعلام کرده بود که واشنگتن نیازی به توافق با تهران ندارد و این رویکرد نشان‌دهنده پافشاری آمریکا بر حفظ فشارهاست.