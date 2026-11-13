بسنت: ترامپ دنبال توافق با ایران نیست

وزیر خزانه‌داری آمریکا ادعا کرد ترامپ به اعمال فشار اقتصادی ادامه می‌دهد. با انتقال مقامات به پایگاه‌های نظامی، تنش‌ها افزایش یافته و بازارها واکنش نشان داده‌اند.

اسکات بسنت ، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، روز جمعه اعلام کرد که دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور این کشور، هیچ علاقه‌ای به دستیابی به توافق صلح با ایران ندارد. بسنت در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌بی‌سی تصریح کرد که کاخ سفید ترجیح می‌دهد به جای دیپلماسی، بر اعمال فشار اقتصادی بر تهران تمرکز کند. این اظهارات نشان‌دهنده تغییر رویکرد رسمی واشنگتن نسبت به تهران است.

رد نیاز به توافق و تداوم فشار

بسنت در گفت‌وگوی خود با شبکه سی‌ان‌بی‌سی مدعی شد که رئیس‌جمهور ترامپ معتقد نیست آمریکا به توافق نیاز دارد. وی گفت که دولت ایالات متحده صرفاً به تحت فشار قرار دادن ایران ادامه خواهد داد. این بیانیه نشان می‌دهد که سیاست فشار حداکثری مجدداً به محور اصلی روابط دو کشور تبدیل شده است.

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وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین اشاره کرد که تهدیدات مرگ علیه او باعث ترس او نخواهد شد. او ادعا کرد که شروع تهدیدات مرگ توسط طرف مقابل، هیچ تاثیری بر عزم او نخواهد داشت. این اظهارنظر در حالی مطرح شد که اخیراً گزارش‌هایی از تهدیدات علیه مقامات ارشد آمریکایی منتشر شده است.

نقل مکان مقامات به پایگاه‌های نظامی

روزنامه نیویورک تایمز اوایل هفته گزارش داد که بسنت به دلیل تهدیدات ادعایی مرتبط با ایران، به یک پایگاه نظامی نقل مکان کرده است. وی روز پنجشنبه گفت که پس از آنکه وال‌استریت ژورنال آدرس محل سکونت قبلی‌اش را بدون مسئولیت منتشر کرد، مجبور به تغییر محل اقامت شد.

گزارش‌های شبکه فاکس‌نیوز نشان می‌دهد که تاد بلانش، دادستان کل آمریکا، نیز در حال حاضر در یک پایگاه نظامی اقامت دارد. او چندین ماه است که در یک تأسیسات نظامی در واشنگتن به سر می‌برد. این تغییر محل اقامت نشان‌دهنده نگرانی‌های امنیتی بالا در سطح دولت فدرال است.

همچنین گزارش شده است که پیت هگست، وزیر جنگ، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، به پایگاه فورت مک‌نیر در پایتخت این کشور نقل مکان کرده‌اند. استفن میلر، رئیس کارکنان کاخ سفید، و دیگر کارکنان دولت نیز به محل‌های اقامت حفاظت‌شده و سایر تأسیسات نظامی منتقل شده‌اند.

واکنش‌های منطقه‌ای و تحولات بازار

در مقابل این تحولات، سردار ایزدی، معاون ارتباطات دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، به ادعاهای وزیر خزانه‌داری آمریکا واکنش نشان داد. وی تأکید کرد که پاسخ ایران به هرگونه تجاوز به منطقه و فلسطین اشغالی محدود نخواهد بود. این موضع‌گیری نشان‌دهنده آمادگی تهران برای پاسخ به هرگونه اقدام خصمانه است.

در زمینه انرژی اتمی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار بازگشت بازرسانش به ایران شد. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که تنش‌های سیاسی بین دو طرف در حال افزایش است. همچنین قیمت طلا و سکه در روز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد که ریزش قیمت طلا ادامه دارد.

شاخص آلودگی هوای تهران نیز بعدازظهر روز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد. همزمان با تحولات سیاسی، قیمت دلار و یورو نیز در همان تاریخ مشخص گردید. روایت‌ها از اختلافات آمریکا و اسرائیل بر سر آینده تقابل با ایران و تلاش قطر برای گشودن گره تهران و واشینگتن نیز در جریان است.