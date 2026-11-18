سردار معظمی گودرزی از مسدودسازی کانال‌های غیررسمی متهم به باج‌گیری در صنایع بزرگ و حمایت قضایی از رسانه‌های صادق خبر داد.

سردار معظمی گودرزی ، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، با افشای ابعاد وسیع شبکه‌های مجازی متهم به اخاذی مالی، از اقدامات قاطع انتظامی برای مسدودسازی فعالیت کانال‌های غیررسمی خبر داد. وی با اشاره به شکایات متعدد شهروندان و اشخاص حقوقی، تأکید کرد که فعالیت این کانال‌ها به دلیل نشر اکاذیب، باج‌گیری و ارتکاب جرایم سایبری متوقف شده است. این تصمیم پس از هماهنگی‌های انجام شده با مرجع قضایی و بررسی دقیق پرونده‌های تشکیل شده اتخاذ گردید تا از تداوم اختلال در نظام اقتصادی و امنیتی کشور جلوگیری به عمل آید.

تشکیل پرونده در صنایع استراتژیک و بانکی

بر اساس اعلام رسمی مقامات انتظامی، پدیده شوم باج نیوزها در چند سال گذشته در بسیاری از ارکان حیاتی و استراتژیک اقتصاد ملی فعال بوده است. این گروه‌های مجازی که به صورت نامتعارف با مدیران ارشد ارتباط برقرار می‌کنند، عمدتاً در بخش‌های صنعت پتروشیمی، فولاد، بانک‌ها، صنعت خودروسازی، بیمه و ایرلاین‌ها فعالیت دارند. تاکنون پرونده‌های متعددی از این دست افراد در مراجع قانونی تشکیل شده و در حال رسیدگی دقیق قضایی می‌باشند که نشان‌دهنده وسعت گسترده این معضل در لایه‌های بالاقتصادی کشور است.

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نحوه اعمال فشار و نقض حریم خصوصی مدیران

روش عملکرد این کانال‌های مالی غیرشفاف معمولاً با دسترسی به اطلاعات محرمانه و مالی شروع می‌شود. افراد سودجو با نقض حریم خصوصی مدیران و آگاهی از موضوعات خانوادگی آنان، تحت عناوین مختلفی اقدام به باج‌گیری می‌کنند. جالب توجه اینکه برخی از این مجرمان تحت عنوان رسمی و حتی مشاور رسانه‌ای وارد محافل مدیریتی شده و با سوءاستفاده از این جایگاه، فشارهای روانی و مالی را بر مدیران وارد می‌آورند تا منافع مالی کسب کنند یا در رقابت‌های ناسالم تسویه حساب انجام دهند.

حمایت کامل پلیس فتا از رسانه‌های اصیل

سردار معظمی گودرزی در بخشی از سخنان خود با اعلام حمایت تمام قد از اصحاب رسانه، بر تمایز قائل شدن میان مطبوعات مسئولیت‌پذیر و کانال‌های تهاجمی تأکید ورزید. وی خاطرنشان کرد که در مقابل رسانه‌های معتبر که خدمات خود را بدون چشمداشت ارائه می‌دهند، با کانال‌هایی که صرفاً برای اخاذی و ایجاد نگرانی مصنوعی در بازار فعالیت می‌کنند، برخورد خواهد شد. هدف نهایی پلیس فتا، صیانت از فضای مجازی و اطمینان از سلامت عملکرد رسانه‌ها در سطح کشور است.

تخصیص شعب خاص برای رسیدگی به باج نیوزها

به منظور تسریع در روند دادرسی و برخورد سریع‌تر با مجرمان این عرصه، با هماهنگی صورت گرفته با دادستان تهران، تعیین شعبات خاص قضایی برای رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام ساختاری نشان‌دهنده جدیت دستگاه قضا و انتظامی در پاکسازی فضای اقتصاد مجازی از لجن‌زار کلاهبرداری‌های سازمان یافته است. تخصیص منابع بیشتر و تخصصی‌تر در پرونده‌های باج نیوزها، امیدواری زیادی را در میان مدیران و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

هشدار جدی به مدیران دستگاه‌های اجرایی

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در پایان با ابلاغ پیامی شفاف به مدیران دستگاه‌های مختلف اجرایی و اقتصادی، درخواست کرد که از هرگونه همکاری با این گونه افراد سودجو خودداری کنند. وی تأکید نمود که مدیران محترم باید با اتکا به قانون و اعتماد به مراجع ذی‌صلاح، نسبت به شکایت از این باج نیوزها اقدام نمایند و از سکوت پرهیز کنند. این هشدار در حالی مطرح می‌شود که شبکه‌های مجازی دیگر نمی‌توانند از ترس افشاگری‌های ساختگی، مدیران را تحت کنترل درآورند.