وزیر اقتصاد از پیشنهاد بستهای سیاستی برای امهال و بخشودگی مالیات و بیمه تأمین اجتماعی کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ خبر داد و بر تحول در نظام مالیاتی و هوشمندسازی آن تاکید کرد. مهلتهای مالیاتی نیز تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصاد ی و دارایی، در بازدید از اداره کل امور مالیات ی مرکز تهران به وضعیت کسبوکار ها در دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: بخشی از کسبوکار ها به طور مستقیم از جنگ آسیب دیدهاند و بخش دیگری نیز به دلیل شرایط اقتصاد ی ناشی از آن با مشکل مواجه شدهاند.
این کسبوکارها در استانها و شهرهای آسیبدیده و همچنین بر اساس نوع فعالیت دستهبندی شدهاند و بستهای سیاستی برای امهال و بخشودگی بیمه تأمین اجتماعی و مالیات آنها به دولت پیشنهاد شده است. این بسته سیاستی با هدف حمایت از این کسبوکارها و کمک به آنها برای بازسازی و ادامه فعالیت تدوین شده است.
وزیر اقتصاد همچنین بر لزوم توجه ویژه به صنایع و رستههایی که آسیب بیشتری دیدهاند، تاکید کرد و افزود: برای این صنایع و رستهها، موضوع بخشودگی یا تخفیف مالیاتی در حال طراحی است و پس از نهایی شدن، برای تصویب به دولت ارائه و مجوزهای قانونی لازم اخذ خواهد شد. این اقدام در راستای سیاستهای دولت برای حمایت از تولید و اشتغال و کاهش اثرات منفی جنگ بر اقتصاد کشور انجام میشود.
مدنیزاده همچنین به برنامه دولت برای تحول در نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: مأموریت سازمان امور مالیاتی حرکت به سمت سیستمی و هوشمند شدن کامل نظام مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی است. هدف از این تحول، تسهیل فرآیند پرداخت مالیات و دریافت استردادها برای مؤدیان و کاهش هزینههای اداری است.
در این چارچوب، بسیاری از مالیاتها بهصورت علیالحساب و سیستمی تعیین میشود تا مؤدیان بدون نیاز به مراجعه حضوری و مواجهه با ممیزان بتوانند امور مالیاتی خود را بهصورت غیرحضوری انجام دهند. وزیر اقتصاد این طرح را پروژهای بزرگ توصیف کرد و گفت که اجرای آن پیش از حضور وی آغاز شده اما با مأموریتهای جدید با سرعت بیشتری دنبال میشود.
بر اساس گزارشهای ارائه شده، سال گذشته برای حدود ۹۰ درصد از اشخاص حقیقی و اصناف، مالیات بهصورت قطعی و بر اساس اظهارنامههای پیشفرض و در برخی موارد با رقم صفر تعیین شده است و رسیدگی به بقیه پروندهها نیز بهصورت سیستمی در حال انجام است. در حوزه اشخاص حقوقی نیز اکنون تنها حدود ۲۰ درصد از رسیدگیها بهصورت دستی انجام میشود و هدف این است که این رقم تا پایان دوره به کمتر از ۳ درصد برسد.
این پیشرفتها نشاندهنده عزم جدی دولت برای اجرای کامل طرح هوشمندسازی نظام مالیاتی است. علاوه بر این، مدنیزاده به بخشودگی جرایم و تقسیط مالیات نیز اشاره کرد و گفت: فرآیند بخشودگی جرایم و تقسیط بدهیها در حال سیستمی شدن است و مجوز آن طی چند روز آینده اخذ میشود. با اجرای این طرح، شرایط تقسیط و میزان بخشودگی جرایم بر اساس خوشحسابی مؤدی، سوابق بانکی و رتبه اعتباری او بهصورت هوشمند تعیین خواهد شد.
این اقدام به منظور حمایت از مؤدیان و کمک به آنها برای پرداخت بدهیهای مالیاتی خود انجام میشود. وزیر اقتصاد همچنین به تکلیف قانون برنامه هفتم درباره جداسازی دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: پیش از شروع جنگ، ابلاغیه اجرای این موضوع صادر شده و طبق برنامه قرار است امسال این تکلیف قانونی نهایی و اجرا شود.
همچنین، سامانه فکتورینگ در دستور کار مرکز تأمین مالی قرار دارد که به دلیل شرایط جنگ با تأخیر مواجه شده اما امیدواریم تا پایان بهار راهاندازی شود. در پایان، سازمان امور مالیاتی ضمن تمدید مهلت کلیه مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا ۳۱ اردیبهشت ماه، امکان برگزاری جلسات دادرسی مالیاتی به صورت آنلاین را نیز فراهم کرده است. این اقدامات در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل انجام تکالیف قانونی آنها در شرایط جنگی انجام میشود
