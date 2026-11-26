مرز تجاری شیخ‌صله در ثلاث باباجانی بسته شد و تردد متوقف گردید. فرماندار اعلام کرد این اقدام در چارچوب دستور دولت مرکزی عراق برای بستن گذرگاه‌های غیررسمی انجام شده است.

مرز تجاری شیخ‌صله در شهرستان ثلاث باباجانی عصر امروز با تصمیم رسمی دولت مرکزی عراق بسته شد و تمامی فعالیت‌های تجاری و تردد کالا از این گذرگاه مرزی به طور کامل متوقف گردید. این اقدام ناگهانی در چارچوب دستورالعمل‌های صادر شده از سوی دولت مرکزی عراق برای بستن گذرگاه‌های مرزی غیررسمی با کشورهای همسایه انجام پذیرفته است و اکنون مسیرهای اصلی مبادلات تجاری در این منطقه مختل شده است.

جزئیات بسته شدن مرز شیخ‌صله و توقف تجارت

علیرضا رضایی، فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی، در محل و در پیامی رسمی تأیید کرد که دولت مرکزی عراق عصر امروز دستور توقف کامل فعالیت‌های تجاری در گذرگاه مرزی شیخ‌صله را صادر نموده است. فرماندار تصریح کرد که این تصمیم در راستای اجرای دستورالعمل‌های خاص دولت عراق مبنی بر خاتمه دادن به فعالیت‌های مرزی غیررسمی و کنترل دقیق‌تر گمرکی در مناطق مرزی با کشورهای همسایه اتخاذ شده است. بر اساس این گزارش، تمامی فعالیت‌های تجاری که پیش از این از طریق این گذرگاه انجام می‌شد، هم‌اکنون متوقف بوده و هیچ‌گونه تردد تجاری مجازی صورت نمی‌پذیرد.

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پیگیری‌های فرماندار برای وضعیت جدید مرزی

علیرضا رضایی با اشاره به حساسیت بالای این موضوع برای اقتصاد منطقه، اعلام کرد که موضوع بسته شدن مرز شیخ‌صله از طریق مراجع رسمی و مربوطه در حال پیگیری فوری است. وی اظهار داشت که تیم‌های تخصصی در حال بررسی وضعیت فعلی گذرگاه و نیز زمان‌بندی دقیق برای ازسرگیری فعالیت‌های تجاری و بازگشایی مجدد مرز هستند. فرماندار تأکید کرد که تمامی تلاش‌ها متمرکز بر تعیین تکلیف سریع این مرز و کاهش خسارات وارده به فعالان اقتصادی منطقه است تا شفافیت لازم در مورد آینده تردد کالا در این گذرگاه حیاتی فراهم شود.

دلایل استراتژیک و دستورالعمل‌های دولت عراق

این اقدام مرزی در چارچوب دستورالعمل‌های کلان دولت مرکزی عراق برای بستن گذرگاه‌های مرزی غیررسمی با کشورهای همسایه انجام شده است تا کنترل گمرکی و امنیتی در نوار مرزی تقویت شود. هدف اصلی این دستورالعمل‌ها، خاتمه دادن به فعالیت‌های غیررسمی و ساماندهی کامل فرآیندهای تجاری در کانال‌های رسمی است که از سوی نهادهای گمرکی عراق نظارت می‌شود. این تصمیم نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت مرکزی عراق در مدیریت مرزها و تلاش برای ایجاد انضباط جدید در تجارت منطقه‌ای است.

پیامدهای فوری بر اقتصاد منطقه و تجار محلی

بسته شدن ناگهانی مرز شیخ‌صله منجر به اختلال فوری در زنجیره تأمین و توقف صادرات و واردات کالا برای تجار و صادرکنندگان فعال در منطقه شده است. این وضعیت تأثیر مستقیمی بر معیشت بخش‌های مختلف اقتصاد محلی دارد و نیازمند واکنش سریع مسئولان است تا راهکارهای جایگزین برای حفظ جریان اقتصادی منطقه ارائه شود. تجار و فعالان اقتصادی انتظار دارند تا با پیگیری‌های مستمر فرماندار، شرایط بازگشایی یا ارائه مسیرهای جایگزین در اسرع وقت مشخص و اجرایی گردد تا خسارات ناشی از این توقف ناگهانی کاهش یابد.