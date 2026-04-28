حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان به اهمیت بستن تنگه بابالمندب به عنوان اهرمی قدرتمند در برابر اقدامات غیرقانونی آمریکا اشاره کرد. دکتر قالیباف نیز این تنگه را کارت بازینشده نامید و اکنون زمان استفاده از آن فرا رسیده است. این اقدام میتواند پاسخ پشیمانکنندهای به دزدی دریایی آمریکا باشد.
حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت که نیروهای مقاومت یمن بارها اعلام کردهاند آمادگی کامل برای بستن تنگه بابالمندب را دارند. شاهد بودیم که مقاومت متعهد و انقلابی یمن در جنگ تحمیلشده توسط عربستان و امارات، با شجاعت و توانمندی مثالزدنی از عهده این کار برآمد.
حتی ترامپ پس از رجزخوانیهای فراوان، ناچار به تسلیم شد و پرچم سرخ خود را با پرچم سفید تعویض کرد. این نشان میدهد که در بهرهگیری از این اهرم قدرتمند، جای هیچ تردیدی نیست. وقتی دشمنان از همه توان خود برای مقابله با ایران اسلامی و جبهه مقاومت استفاده میکنند، چه توجیهی میتواند مانع بهرهگیری ما از این اهرم اشکآور باشد؟ آنهم علیه دشمنانی که دشمن بشریت و انسانیت هستند.
دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و مسئول ارشد تیم مذاکرهکننده کشور، در یک توئیت به «کارتهای بازی ما» در کارزار اخیر اشاره کرد و بابالمندب را کارت بازینشده نامید. اکنون زمان استفاده از این کارت فرا رسیده است. به عنوان نمونه، «تانکر ترکرز» اعلام کرد که گارد ساحلی آمریکا حدود ۳۸۰ میلیون دلار نفت خام ایران را در اقیانوس هند توقیف کرده و به نظر میرسد این محمولهها به سمت آمریکا در حرکت هستند.
اگر دست به مقابله نزنیم، آمریکا به این دزدی دریایی ادامه خواهد داد. بستن بابالمندب پاسخ پشیمانکنندهای به این دزدی دریایی خواهد بود. در این شرایط، ضروری است که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از این اهرم استراتژیک، به اقدامات غیرقانونی آمریکا پاسخ دهد. باید یاد داشت که بابالمندب نه تنها یک تنگه استراتژیک است، بلکه نمادی از مقاومت و قدرت جبهه مقاومت در برابر هژمونی آمریکا و رژیمهای وابسته است.
هرگونه تساهل در این زمینه، به معنای تشویق بیشتر دشمنان به ادامه اعمال ظالمانه خود خواهد بود. بنابراین، باید با تصمیمداری و اقدامات قاطع، از حقوق و منافع ملی خود دفاع کنیم و به دشمنان نشان دهیم که ایران اسلامی در برابر هرگونه تعدی، پاسخگوی قاطعانه خواهد بود
