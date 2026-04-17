مدیرکل آموزش و پرورش لرستان از تدوین بسته‌های حمایتی، آموزشی و مشاوره‌ای برای جبران افت تحصیلی و حفظ سلامت روان دانش‌آموزان در پی شرایط اخیر خبر داد. راهکارها شامل افزایش زمان آموزش، راه‌اندازی مدرسه تلویزیونی اینترنتی، توزیع درسنامه‌ها و برگزاری کلاس‌های حضوری در مناطق محروم است. همچنین، توجه ویژه‌ای به مسائل روانی و تاب‌آوری دانش‌آموزان با تشکیل گروه‌های مشاوره‌ای صورت می‌گیرد. برگزاری امتحانات نهایی به شرایط ثبات کشور موکول شده و آزمون پایه نهم امسال به صورت هماهنگ کشوری برگزار نخواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به چالش‌های پیش‌روی نظام آموزشی در پی شرایط اخیر، از تدوین بسته‌های حمایتی، آموزشی و مشاوره‌ای برای جبران افت تحصیلی و حفظ سلامت روان دانش‌آموزان خبر داد. سیدعیسی سهرابی، با تبیین دلایل افت تحصیلی احتمالی در ماه‌های اخیر اظهار کرد: بخشی از این افت مربوط به از دست رفتن زمان آموزش، بخشی ناشی از محدودیت در دسترسی به فضاهای الکترونیکی و بخشی نیز مربوط به کیفیت روش‌های تدوین محتواست که برای هر سه حوزه، برنامه‌های جبرانی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به تغییر در تقویم آموزشی کشور خاطرنشان کرد: به منظور جبران زمان از دست رفته، یک هفته به زمان رسمی آموزش در کل کشور اضافه شده و فرآیند تعلیم و تربیت ان‌شاءالله تا ۹ خردادماه استمرار خواهد داشت.

سهرابی در خصوص راهکارهای جایگزین برای دانش‌آموزانی که به اینترنت دسترسی ندارند، تصریح کرد: علاوه بر پخش برنامه‌ها از مدرسه تلویزیونی (شبکه آموزش)، در سطح استان نیز مدرسه تلویزیونی اینترنتی تحت عنوان 'متال' راه‌اندازی شده است. همچنین با هماهنگی صداوسیمای مرکز استان، محتواهای آموزشی بارگذاری شده تا از شبکه‌های استانی نیز پخش شود.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان اضافه کرد: برای دانش‌آموزان مناطق محروم و روستاها که با مشکل جدی دسترسی مواجه هستند، درسنامه‌ها و نمونه سوالات تهیه و در اختیار مدارس قرار گرفته است. همچنین بسیاری از همکاران ما به صورت خودجوش و با کسب اجازه از خانواده‌ها، کلاس‌های رفع اشکال حضوری را در مناطق روستایی و حتی در منازل اولیا برگزار کرده‌اند.

وی با تاکید بر اهمیت مسائل روانی در شرایط فعلی بیان کرد: بخش بزرگی از دغدغه ما، استرس و عدم اطمینانی است که به دلیل اخبار و شرایط موجود به دانش‌آموزان وارد می‌شود. در همین راستا، یک گروه مشاوره قوی سازماندهی شده تا در کنار آموزش، موضوع ثبات اجتماعی و تاب‌آوری دانش‌آموزان را دنبال کنند. هدف ما صرفاً انتقال مفاهیم درسی نیست، بلکه سلامت روان دانش‌آموز یک اصل اساسی است.

سهرابی با اشاره به نحوه برگزاری آزمون‌ها تصریح کرد: در خصوص امتحانات نهایی، اصل بر این است که ۱۵ روز پس از رسیدن کشور به ثبات و آرامش کامل، تصمیم‌گیری قطعی انجام و عملیاتی شود. با این حال، سناریوهای مختلفی در سطح ملی بحث شده و فعلاً بنا بر برگزاری آزمون‌ها در زمان مقرر است.

وی یادآور شد: امسال آزمون هماهنگ کشوری برای پایه نهم نداریم و تصمیم‌گیری در این سطح به استان‌ها واگذار شده است. امتحانات داخلی نیز در اختیار مدارس خواهد بود. به دانش‌آموزان اطمینان می‌دهیم که طراحی سوالات با لحاظ کردن شرایط موجود و متناسب با سطح آموزش‌ها خواهد بود تا نگرانی از بابت دشواری سوالات نداشته باشند.





