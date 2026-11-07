وزیر خارجه عراق اعلام کرد ایالات متحده خواستار بستن گذرگاه‌های مرزی با ایران شده است و نیروی عملیاتی جدیدی برای مهار انتقال تسلیحات ایجاد شد.

ایالات متحده به‌طور رسمی به دولت عراق درخواست داده است تا تمامی مرزهای مشترک خود با ایران را به استثنای تنها دو گذرگاه منتخب، مسدود کند. این درخواست دیپلماتیک و امنیتی مهم، شامگاه شنبه ۱۶ آبان ماه در مراسمی رسمی توسط وزارت امور خارجه عراق فاش شد و نشان‌دهنده اوج فشارهای بین‌المللی بر بغداد برای کنترل جریان کالا و افراد در مناطق مرزی حساس است. این اقدام در حالی انجام می‌شود که tensions بین کشورهای منطقه افزایش یافته و واشنگتن تلاش می‌کند تا راه‌های تأمین مالی و تسلیحاتی نهادهای مرتبط با تهران را به طور کامل قطع کند.

تیمار فواد حسین و درخواست رسمی واشنگتن

فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در گفت‌وگوی ویژه با تلویزیون الجزیره قطر، تایید کرد که ایالات متحده به‌صورت کتبی و رسمی از دولت این کشور خواسته است تمام نقاط مرزی با همسایه شرقی را ببندد. او تصریح کرد که این درخواست با وجود حفظ روابط دوستانه و سنتی بغداد با تهران، اجتناب‌ناپذیر است زیرا عراق با مداخلات بیرونی در امور داخلی خود روبرو است و نباید اجازه دهد خاکش برای حملات به کشورهای همسایه مورد سوء استفاده قرار گیرد. وزیر خارجه عراق همچنین انتقاد شدیدی از گروه‌های مسلحی کرد که از خاک عراق برای حمله به عربستان سعودی استفاده می‌کنند، به عمل آورد.

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مذاکرات برای انحصار سلاح و گروه‌های تحت حمایت

فواد حسین بر این نکته تاکید کرد که انحصار سلاح در دست دولت مرکزی عراق یک الزام قانونی و امنیتی است و این مسئله باید از طریق گفت‌وگو حل شود، نه اقدامات مسلحانه. او گزارش داد که علی الزیدی، نخست وزیر عراق، با چهار گروه مسلح وابسته به جمهوری اسلامی توافقاتی را برای تحویل سلاح‌های خود به دولت انجام داده است. بر اساس اعلام وزارت خارجه عراق، گروه‌های "کتائب سیدالشهدا" و "عصائب اهل‌حق" موافقت خود را با تحویل سلاح‌ها به دولت مرکزی اعلام کرده‌اند. این اقدامات در حال انجام است، اما مذاکرات با دو گروه دیگر یعنی "جنبش نجبا" و "کتائب حزب‌الله" هنوز در جریان است و نتیجه نهایی آن‌ها مشخص نمی‌باشد.

عملیات طرد اقتصادی و محدودیت‌های مالی تهران

همزمان با تحولات داخلی عراق، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، پنج‌شنبه شب ۷ آبان ماه اعلام کرد که جمهوری اسلامی در چارچوب عملیات "طرد اقتصادی"، در حال از دست دادن مسیرهای حیاتی تأمین مالی خود است. این بیانیه نشان می‌دهد که تحریم‌های شدید علیه تهران به تدریج نتایج خود را نشان می‌دهد و گروه‌های نیابتی این کشور نیز تحت فشار فزاینده اقتصادی و امنیتی قرار دارند. هدف اصلی این فشارهای ترکیبی، قطع زنجیره تأمین مالی و تسلیحاتی برای جلوگیری از گسترش نفوذ منطقه‌ای است که واشنگتن آن را تهدیدی مستقیم برای منافع ایمنی خود می‌داند.

تشکیل نیروی عملیاتی دروازه آهنین و استراتژی سنتکام

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، شناخته شده با نام سنتکام، روز شنبه ۱۶ آبان ماه در بیانیه‌ای از تشکیل یک نیروی عملیاتی جدید خبر داد. این نیرو با نام "دروازه آهنین" توسط دریاسالار برد کوپر، فرمانده این نهاد نظامی، دستور تأسیس صادر شد. هدف اصلی این نیروی عملیاتی محدود کردن انتقال تسلیحات پیشرفته، تجهیزات تحریم‌شده و منابع درآمدی غیرقانونی جمهوری اسلامی از طریق مسیرهای زمینی و دریای خزر است. این اقدام نشان‌دهنده تغییر استراتژیک در نحوه مدیریت تهدیدات امنیتی در منطقه خاورمیانه توسط وزارت دفاع آمریکا می‌باشد.

مکانیزم اجرایی و استقرار نیروهای جدید

نیروی عملیاتی "دروازه آهنین" قرار است در شهر تمپا واقع در ایالت فلوریدا مستقر شود و شامل حدود ۲۰ نفر از نیروهای نظامی و غیرنظامی خواهد بود. این تعداد اندک اما متخصص از نیروها، وظیفه هماهنگی با شرکای منطقه‌ای از جمله عراق را بر عهده خواهند داشت تا اطمینان حاصل شود که قوانین جدید مرزی به دقت اجرا می‌شوند. ترکیب تخصصی این نیروها نشان می‌دهد که آمریکا تنها به دنبال یک پاسخ نظامی نیست، بلکه یک رویکرد چندوجهی شامل اطلاعات، دیپلماسی و فشار اقتصادی را در پیش گرفته است تا بتواند بر اثرگذاری تحریم‌ها و کنترل مرزها نظارت دقیق داشته باشد.