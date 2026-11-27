مرزبانان عراق دو گذرگاه مرزی الولید و سیمالکا با سوریه را که زیر مدیریت اقلیم کردستان بود بستند و تردد تجاری در گذرگاه سیمالکا معلق شد.

مرزبانان عراقی دو گذرگاه مرزی الولید و سیمالکا را با سوریه بستند؛ دو گذرگاهی که تا پیش از این زیر مدیریت حکومت اقلیم کردستان عراق قرار داشتند. این اقدام با هدف تقویت سیطره دولت مرکزی عراق بر گذرگاه‌های مرزی واقع در این اقلیم انجام شده است. شبکه خبر سوریه این خبر را به نقل از فرمانده مرزبانان عراق اعلام کرده و ایرنا نیز آن را بازتاب داده است.

بر اساس گزارش شبکه خبر سوریه، تصمیم بستن گذرگاه‌ها شامل هر دو گذرگاه واقع در قلمرو تحت مدیریت اقلیم کردستان عراق می‌شود. این تصمیم پس از حکمی انجام شد که روز چهارشنبه از سوی دادگاه عالی فدرال عراق صادر شد و به دولت مرکزی اجازه می‌دهد نیروهای خود را در تمام مرزهای بین‌المللی، از جمله مرزهای داخل اقلیم کردستان عراق، مستقر کند.

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جزئیات بسته شدن گذرگاه الولید و گذرگاه سیمالکا

گذرگاه زمینی الولید، که در شبکه خبر سوریه با عنوان گذرگاه غیرقانونی الولید (السویدیه) از آن یاد شده، روز پنجشنبه از سمت عراق بسته شد. این گذرگاه در حدود ۳۰ کیلومتری جنوب شهر المالکیه در استان الحسکه، نزدیک روستای السویدیه در سمت سوریه و نزدیک روستای الولید در سمت عراق قرار دارد.

گذرگاه رودخانه سیمالکا، که در سمت عراق با نام فیشخابور شناخته می‌شود، مرز میان استان دهوک در شمال عراق و استان الحسکه در شرق سوریه است. این گذرگاه یک پل شناور روی رودخانه دجله است که در سال ۲۰۱۳ پس از نشست اربیل، با حضور احزاب کُرد سوری و عراقی، افتتاح شد. منابع استان الحسکه به خبرنگار شبکه خبر سوریه گفتند که تردد تجاری در این گذرگاه روز جمعه معلق شده و هیچ تاریخی برای بازگشایی آن تعیین نشده است.

مواضع و دلایل اعلام‌شده طرف‌های درگیر

منابع استان الحسکه اعلام کردند که اقلیم کردستان عراق تصمیم به تعلیق تردد تجاری را بدون هیچ توضیحی درباره دلایل آن یا مدت زمان تعلیق، به اداره این گذرگاه اطلاع داده است. به گفته این منابع، تصمیم تعلیق تجاری از سوی مقامات اقلیم کردستان اعلام شده و از سوی دولت مرکزی عراق توضیح تکمیلی منتشر نشده است.

در مقابل، شبکه خبر سوریه گزارش داد که گذرگاه سیمالکا در سال ۲۰۲۶ برای یکپارچه‌سازی رویه‌های اداری و گمرکی به سامانه اداره کل بنادر و گمرک سوریه متصل شده است. با این حال، دولت مرکزی عراق هنوز این گذرگاه را یک گذرگاه غیررسمی می‌داند. این اختلاف در وضعیت حقوقی و اداری گذرگاه، یکی از محورهای اصلی این تحول به شمار می‌رود.

شبکه خبر سوریه همچنین یادآور شد که گذرگاه الولید در سال‌های اخیر، در زمان کنترل نیروهای قسد که اکنون منحل شده‌اند، بیشتر برای واردات مصالح ساختمانی، به‌ویژه سیمان و آهن، استفاده می‌شد. بر اساس همین گزارش، این گذرگاه برای ورود تجهیزات نظامی و سلاح توسط نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا و برای خروج تانکرهای نفت قاچاق از سوریه به عراق نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت.

پیامد بستن گذرگاه‌ها برای تجارت و مسافران

بر اساس اعلام منابع استان الحسکه، تعلیق تردد تجاری در گذرگاه سیمالکا بر مسافران اثری نداشته است. این منابع گفتند تردد مسافران طبق رویه‌های از پیش تعیین‌شده ادامه خواهد یافت، بدون آنکه سازمان کل بنادر و گمرک سوریه بیانیه رسمی در این باره منتشر کرده باشد.

گذرگاه سیمالکا علاوه بر تجارت، برای انتقال بیماران سوری جهت درمان پزشکی به منطقه اقلیم کردستان عراق نیز مورد استفاده بود. با معلق ماندن تردد تجاری و نبود تاریخ مشخص برای بازگشایی، روشن نیست که کدام بخش از تبادلات مرزی در ماه‌های آینده تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. تا زمان انتشار این گزارش، هیچ اطلاعیه رسمی‌ای درباره زمان بازگشایی گذرگاه‌ها منتشر نشده است.