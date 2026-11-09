بسته شدن سواحل خورفکان، محکومیت راسل برند و دیپلماسی ترکیه و چین

پوشش رویدادهای کلیدی از جمله آلودگی نفتی در امارات، محکومیت راسل برند به ۱۰.۵ سال زندان و تلاش‌های دیپلماتیک ترکیه و چین برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای.

در پی تشدید ناآرامی‌ها و حملات به نفتکش‌ها در تنگه هرمز ، آب‌های ساحلی در منطقه خورفکان در امارات متحده عربی با بحران آلودگی نفتی مواجه شد. شهرداری خورفکان روز دوشنبه ۱۸ آبان اعلام کرد که سواحل این منطقه را به‌صورت موقت بسته است. این اقدام پیشگیرانه پس از شناسایی لکه‌های نفتی در نزدیکی ساحل اللولوئیه اتخاذ شد تا از خطرات زیست‌محیطی و سلامتی عمومی جلوگیری شود.

آلودگی نفتی و بسته شدن موقت سواحل خورفکان

تصاویر ماهواره‌ای دریافت شده روز یکشنبه نشان داد که لکه‌های نفتی در نزدیکی سواحل شرقی امارات متحده عربی گسترش یافته‌اند. فیم تزوینِنبورگ، بازرس محیط زیست سازمان صلح هلند یا "پَکس"، به خبرگزاری فرانسه تایید کرد که این تصاویر وجود آلودگی را در آب‌های نزدیک ساحل احراز می‌کنند. تصمیم شهرداری خورفکان برای تعطیلی موقت سواحل، واکنشی مستقیم به تهدیدات زیست‌محیطی ناشی از درگیری‌های دریایی اخیر بوده است.

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این حادثه در طول هشت ماه گذشته از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ رخ داده است. در این مدت، ده‌ها نفتکش در تنگه هرمز هدف حملات موشکی، پهپادی و برخورد با مین‌های دریایی قرار گرفته‌اند. بسیاری از این حوادث منجر به نشت نفت و مشتقات آن به آب‌های خلیج فارس شده که اثرات منفی بر اکوسیستم دریایی و فعالیت‌های گردشگری سواحل امارات داشته است.

محکومیت کیفری راسل برند به ۱۰.۵ سال زندان

راسل برند، کمدین و بازیگر هالیوود، روز دوشنبه ۱۸ آبان در دادگاه کراون ساوثوارک لندن به ۱۰ سال و نیم زندان محکوم شد. این حکم پس از آن صادر شد که جوری هیئت منصفه، برند را به اتهام تجاوز به یک زن و آزار جنسی سه زن دیگر محکوم به جرم شناخت. اتهامات مربوط به رفتارهای او در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ مطرح بود که همواره آن را رد می‌کرد.

قاضی جوئل بناتان در این محکومیت، برند را یک شکارچی توصیف کرد که باور داشت شهرت به او اجازه می‌دهد هر طور که دلش بخواهد رفتار کند. این کمدین ۵۱ ساله که همسر پیشین کتی پری است، از دو اتهام تجاوز دیگر و یک اتهام شروع به آزار جنسی تبرئه شد. اما حکم سنگین زندان برای جرایم تایید شده، پایان دوران رسانه‌ای او را رقم زد.

یکی از قربانیان، که در سال ۲۰۰۹ مورد تجاوز قرار گرفته بود، در بیانیه‌ای قرائت شده توسط دادستان‌ها گفت که آسیب روحی این تجاوز چیزی است که هر روز با خود حمل می‌کند و اغلب پایان‌ناپذیر به نظر می‌رسد. پلیس متروپولیتن لندن نیز اعلام کرد که پرونده دو تجاوز دیگر نیز در دست بررسی است که یکی از آن‌ها مربوط به دختری ۱۶ ساله در آن زمان بوده است. فرمانده پلیس اعلام کرد که تعجب نخواهد کرد اگر موارد بیشتری در آینده مطرح شوند.

تلاش‌های دیپلماتیک ترکیه و چین برای کاهش تنش

رئیس‌جمهور ترکیه روز دوشنبه ۱۸ آبان اعلام کرد که در تماس تلفنی اخیر با دونالد ترامپ، نگرانی‌های مربوط به حمله احتمالی جدید به ایران را منتقل کرده است. اردوغان در مسیر بازگشت از جمهوری آذربایجان به خبرنگاران گفت که تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و تکیه بر دیپلماسی به کار می‌بندد. دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه تایید کرد که اردوغان بر ضرورت گفت‌وگو برای کاهش تنش میان واشنگتن و تهران تاکید کرده است.

همزمان با این تحولات، وزارت خارجه چین در روز دوشنبه ۱۸ آبان از سفر ژای جون، فرستاده ویژه این کشور در امور خاورمیانه به ایران خبر داد. ژای جون با علی باقری‌کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، دیدار کرد و بر اهمیت راهکارهای سیاسی عقلانی و عمل‌گرایانه برای بازگرداندن ثبات به منطقه تاکید نمود. او همچنین به عمان و عربستان سعودی سفر کرده است.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این سفر را در ادامه رایزنی‌های نزدیک با چین تایید کرد. محمدعلی بک، مدیرکل خلیج فارس وزارت خارجه ایران نیز اعلام نمود که وضعیت یمن و آخرین تحولات منطقه‌ای مورد بحث قرار گرفت. این دیپلماسی فعال در زمانی انجام می‌شود که گزارش‌هایی از درخواست خزانه‌داری آمریکا از چین برای ترغیب ایران به توافق منتشر شده و دونالد ترامپ نیز اشاره کرده است که احتمالاً درباره ایران با ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ گفت‌وگو خواهد کرد.