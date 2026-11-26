فرمانده مرزبانی عراق از بستن تمام گذرگاه‌های غیررسمی و محکومیت ۱۱ قاچاقچی نفت به ۱۵ سال حبس خبر داد. در موازی، حمله موشکی به کی‌یف و کشته شدن ابوندا در غزه گزارش شد.

فرمانده نیروهای مرزبانی عراق در پنجم آذرماه اعلام کرد که عملیات بستن تمامی گذرگاه‌های مرزی غیررسمی با کشورهای همسایه آغاز شده است. این اقدام اجرایی مستقیماً دستور علی فالح الزیدی ، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق ، را دنبال می‌کند که هدف آن مهار قاچاق و کنترل تردد غیرقانونی در مرزهاست. هم‌زمان با این تصمیم امنیتی، نظام قضایی عراق نیز رویکرد سخت‌گیرانه‌ای را در قبال متخلفان اعمال کرده و دادگاهی در بغداد ۱۱ نفر را به اتهام قاچاق نفت به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم کرد.

اقدامات مرزبانی و دستور الزیدی برای کنترل گذرگاه‌ها

محمد عبدالوهاب السعیدی، فرمانده نیروهای مرزبانی عراق، روز پنج‌شنبه پنجم آذر به خبرگزاری رسمی این کشور توضیح داد که تیم‌های عملیاتی او دستور بستن تمامی گذرگاه‌های غیررسمی را اجرا کرده‌اند. بر اساس گفته‌های السعیدی، مرزبانی عراق سطح نظارت خود بر خطوط مرزی را افزایش داده و هماهنگی‌های دیپلماتیک و امنیتی گسترده‌ای را با کشورهای همسایه برای کاهش پدیده قاچاق انجام می‌دهد. این اقدامات در پاسخ به نیاز فوری دولت فدرال برای احیای کنترل بر منافع ملی در مناطق مرزی صورت گرفته است.

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علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در سوم آذرماه و پس از انجام تحقیقات پیرامون پرونده قاچاق نفت در شرکت دولتی نفت شمال، مستقیماً به مقامات فدرال دستور داد تا کنترل گذرگاه‌های تحت نظارت اقلیم کردستان عراق را به دست بگیرند. این دستورالعمل بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر بغداد برای بازپس‌گیری اختیارات امنیتی و اقتصادی در مناطق مورد اختلاف است. مقداد میری، رئیس اداره روابط و اطلاع‌رسانی وزارتخانه مرتبط، اعلام کرد که مقامات عراقی تمرکز ویژه‌ای بر شناسایی گردانندگان شبکه‌های قاچاق و ردیابی منابع مالی آن‌ها دارند تا زیرساخت‌های این فعالیت‌های غیرقانونی کاملاً نابود شود.

حکم دادگاه عالی و واکنش‌های حقوقی به کنترل مرزها

دادگاه عالی فدرال عراق در چهارم آذرماه با صدور رأی مهمی اعلام کرد که دولت فدرال اختیار کامل دارد برای تامین امنیت مرزهای بین‌المللی، از جمله در مناطق تحت اداره اقلیم کردستان، نیروی نظامی مستقر کند. این رأی حقوقی پایه‌ای محکم برای اقدامات اجرایی السعیدی و الزیدی فراهم کرده است. با این حال، مقامات اربیل صدور این دستورها را ناقض قانون اساسی و حقوق اقلیم دانسته‌اند و بر حل اختلافات از طریق گفت‌وگو تاکید کرده‌اند.

مسئولان اقلیم کردستان همچنین بر اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق درباره تعیین وضعیت کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه اصرار دارند. این ماده سه مرحله شامل رفع آثار تغییرات جمعیتی، سرشماری و برگزاری همه‌پرسی را پیش‌بینی کرده بود که مهلت اجرای نهایی آن در ۱۰ دی ۱۳۸۶ به پایان رسیده است، اما همه‌پرسی تعیین وضعیت همچنان برگزار نشده است. تنش‌های موجود در این حوزه نشان‌دهنده پیچیدگی‌های امنیتی و سیاسی در مدیریت مرزهای عراق است.

محکومیت قاچاقچیان نفت و گزارش‌های مالی

شبکه العربیه پنجم آذرماه از صدور حکم زندان برای اعضای یک شبکه قاچاق نفت در استان بصره خبر داد. شفق‌نیوز به نقل از سند قضایی گزارش داد که دادگاه کیفری مرکزی بغداد ۱۱ نفر را به دلیل قاچاق نفت از استان بصره به کشورهای همسایه، هر یک به ۱۵ سال زندان محکوم کرده است. یک منبع امنیتی به این رسانه اعلام کرد که محکومان عضو گروه مسلحی به رهبری احمد عبدالواحد شایع بودند که خود در وضعیت فرار قرار دارد.

گزارش‌های امنیتی همچنین اشاره به درآمدهای کلان گروه‌های مسلح از این فعالیت‌ها دارند. کتائب حزب‌الله، از گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، از یک شبکه قاچاق نفت صدها میلیون دلار درآمد کسب کرده است. بازرسان در جرف‌الصخر، از مناطق تحت نفوذ این گروه، تجهیزات برداشت غیرقانونی نفت و تاسیسات ذخیره و پالایش کشف کردند که نشان‌دهنده عمق فساد سازمان‌یافته در این حوزه است.

تعلیق صادرات نفت اقلیم و تحولات نظامی در اوکراین

صادرات رسمی نفت اقلیم کردستان از طریق خط لوله کرکوک-جیهان در بهار ۱۴۰۲ متوقف شد. اتاق بازرگانی بین‌المللی در پی شکایت بغداد حکم داد که ترکیه با پذیرش نفت صادراتی اقلیم بدون موافقت دولت فدرال عراق، توافق دو کشور را نقض کرده است. طبق این توافق، نفت خام اقلیم به جز سهم مصرف داخلی، باید به شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) تحویل داده شود تا از طریق خط لوله به بندر جیهان ترکیه صادر گردد.

در جبهه اوکراین، ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، پنجم آذرماه اعلام کرد که موشک‌های روسیه به یک مرکز خرید و دو ساختمان دیگر در شرق رود دنیپرو اصابت کردند. در خارکیف، شهردار این شهر از زخمی شدن سه نفر در حمله‌ای جداگانه خبر داد. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه ۱۱۳ پهپاد تهاجمی از نوع شاهد و تعدادی موشک بالستیک به سوی اوکراین پرتاب کرد که اوکراین برای مقابله با آن‌ها از جنگنده‌های اف-۱۶ استفاده می‌کند.

کشته شدن ابوندا و تحولات منطقه‌ای

ارتش اسرائیل پنجم آذرماه اعلام کرد ابوندا را در مرکز نوار غزه کشته است. ارتش او را رییس بخش اقتصاد دفتر سیاسی حماس و وزیر آموزش‌وپرورش دولت این گروه در غزه معرفی کرد. طبق گزارش‌های اسرائیل، ابوندا بر امور بانکی و سرمایه‌گذاری‌های حماس نظارت داشت و منابع مالی را برای تقویت توان نظامی این گروه به کار می‌گرفت. همسر ابوندا نیز در حمله کشته شد.

در عین حال، گزارش‌های مالی‌تایمز چهارم آذرماه نشان می‌دهد که دولت ترامپ پیشنهاد استفاده از قراردادهای تجاری برای ترغیب مسکو به پایان جنگ را کنار گذاشته است. در اوکراین نیز ستاد کل نیروهای مسلح چهارم آذرماه اعلام کرد در حمله به پایگاه هوایی ساواسلیکا در منطقه نیژنی نووگورود روسیه، سه جنگنده میگ-۳۱ و دو جنگنده‌بمب‌افکن سوخو-۳۴ آسیب دیدند. وزارت خارجه آمریکا نیز چهارم آذرماه فروش احتمالی بسته‌ای ۶۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار دلاری برای تجهیزات جنگنده‌های اف-۱۶ اوکراین را تایید کرد.