بستن فرودگاه ورشو-مودلین به دلیل تهدید انفجار و پیامدهای احتمالی

فرودگاه ورشو-مودلین پس از فرود اضطراری هواپیمای لهستانی و دریافت هشدار بمب تا اطلاع ثانوی بسته شد. بررسی جزئیات و واکنش‌ها.

فرودگاه ورشو-مودلین در لهستان سه‌شنبه ۱۲ آبان اعلام کرد که پس از فرود اضطراری یک فروند هواپیمای مسافربری از لندن و دریافت اطلاعاتی مبنی بر احتمال وجود مواد منفجره در کابین، تا اطلاع ثانوی بسته شده است. این اقدام ناگهانی منجر به تعلیق کامل عملیات پروازی در این مرکز حمل‌ونقل هوایی شده و مسافران با اختلالات جدی در برنامه‌ریزی سفرهای خود مواجه گردیدند.

جزئیات فرود اضطراری و بازرسی امنیتی هواپیما

خبرگزاری رویترز گزارش داد که یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس متعلق به شرکت هواپیمایی لهستان (LOT) که از فرودگاه هیترو لندن به مقصد فرودگاه شوپن ورشو در پرواز بود، پس از دریافت هشدار در ساعت ۹:۵۴ صبح به وقت محلی، در ساعت ۱۰:۰۱ در فرودگاه مودلین به زمین نشست. بر اساس گزارش‌های اولیه، در این هواپیما ۱۸۱ نفر از جمله مسافران و خدمه پرواز حضور داشتند که پس از توقف ایمن دستگاه، بلافاصله از آن پیاده‌سازی شدند.

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هم‌زمان با فرود هواپیمای LOT، یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت اسکاندیناویایی SAS که از کپنهاگ پرواز کرده بود و در فرودگاه شوپن ورشو به زمین نشست، نیز پس از دریافت هشدار مشابهی مبنی بر احتمال وجود بمب مورد بازرسی دقیق قرار گرفت. با این وجود، مقامات مسئول تا زمان انتشار گزارش‌های نهایی، وجود هرگونه مواد منفجره را در هیچ‌یک از دو هواپیمای مذکور تایید نکرده‌اند و هنوز مشخص نیست که آیا این دو هشدار امنیتی مستقل بوده‌اند یا به هم مرتبط می‌باشند.

وضعیت فعلی فرودگاه و اثرات بر پروازهای هوایی

نیروهای امنیتی و گروه‌های خنثی‌سازی مواد منفجره بلافاصله پس از پیاده‌سازی مسافران، کار بررسی دقیق بدنه و محفظه‌های بار هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس را آغاز کردند. تصمیم به بستن فرودگاه ورشو-مودلین تا اطلاع ثانوی، این امکان را می‌دهد که تیم‌های تخصصی بدون نگرانی از اختلال در پروازهای دیگر، محل دقیق تهدید را شناسایی کنند و اقدامات لازم را انجام دهند.

این تعطیلی گسترده در فرودگاه مودلین می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر پروازهای ورودی و خروجی از این مرکز حساس داشته باشد. با این حال، دامنه دقیق اختلالات ایجادشده بر شبکه حمل‌ونقل هوایی لهستان و مسیرهای اروپایی، تا زمان اعلام نتیجه نهایی بررسی‌های امنیتی و اعلام وضعیت ایمنی توسط مقامات فرودگاهی مشخص نخواهد شد. انتظار می‌رود مسئولان فرودگاه پس از اتمام بازرسی‌ها و اطمینان از نبود خطر، مجوزهای جدید پروازی را صادر کنند.

تاریخچه تهدیدات امنیتی در آسمان لهستان و اروپا

رویداد اخیر تنها مورد جدیدی از تهدیدات امنیتی در فضای هوایی منطقه است. مهر ماه امسال نیز یک پرواز مسافربری از تل‌آویو به وین، پس از دریافت تهدید بمب‌گذاری در صوفیه، مجبور به فرود اضطراری در بلغارستان شد و مقامات بلغارستان هواپیما و تمام مسافران آن را بازرسی کردند. این الگوی تهدیدات فرودگاهی نشان‌دهنده حساسیت بالای نهادهای امنیتی اروپایی به هشدارهای تروریستی است.

لهستان پیش از این نیز به دلیل رویدادهای جداگانه‌ای با اختلالات امنیتی در فرودگاه‌هایش روبه‌رو شده بود. در شهریور ۱۴۰۴، پس از ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی این کشور، فرودگاه‌های ورشو و چندین فرودگاه دیگر موقتا بسته شدند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا، در واکنش به این نقض حریم هوایی اعلام کرد که لهستان شاهد "جدی‌ترین نقض حریم هوایی اروپا" از زمان آغاز جنگ اوکراین بوده است.

پیامدهای ژئوپلیتیک و ادعاهای مربوط به ایران

در همین زمان، تنش‌های ژئوپلیتیک نیز افزایش یافته است. یک نماینده مجلس خبرگان در تاریخ سه‌شنبه ۱۲ آبان به خبرگزاری رسا اعلام کرد که پاسخ جمهوری اسلامی به اقدامات نظامی دشمن محدود به مرزهای جغرافیایی خاص نخواهد بود و ممکن است در پایگاه‌های دشمن، اسرائیل و حتی خاک آمریکا صورت گیرد. محسن حیدری بر این باور است که توانمندی‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به سطحی رسیده که واشنگتن نیز می‌تواند در محدوده اهداف مورد نظر قرار گیرد.

ادعاهای دیگری نیز در رسانه‌های داخلی مطرح شده است. کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در ۱۲ آبان اظهار داشت که می‌توان حدس زد جمهوری اسلامی "همین حالا" به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست یافته باشد. همچنین هم‌میهن به نقل از حمزه رحیم صفوی، تحلیلگر سیاسی، نوشت که جمهوری اسلامی توانایی غیرقابل‌سکونت کردن اسرائیل با بمب‌های کثیف یا شیمیایی را دارد و ذخایر اورانیوم غنی‌شده فراتر از ارقام اعلام‌شده است.

در مقابل، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در تاریخ دوشنبه ۱۱ آبان اعلام کرد که برای ازسرگیری جنگ عجله ندارد. با این حال، در صورت شکست مذاکرات، واشنگتن این حمله را محدود و دفاعی توصیف کرد و آن را نشانه‌ای برای آغاز دوباره جنگ گسترده ندانست. خبرگزاری رویترز نیز در گزارش خود به اختلافات داخلی در میان نامزدهای دموکرات در آمریکا اشاره کرد و نحوه تغییر مواضع سیاسی و حمایت‌های ناگهانی را بررسی نمود.