بستن مرز استونی با روسیه و اختلال در ارتباطات اوکراین با استارلینک

استونی پس از خنثی‌سازی حمله خرابکارانه روسیه مرزهای خود را می‌بندد و اوکراین از اختلال در ارتباطات استارلینک شکایت دارد.

استونی اعلام کرد که پس از خنثی‌سازی تلاش برای آتش زدن کارخانه تولید پهپاد در این کشور که به دستور سازمان اطلاعات نظامی روسیه انجام شده بود، تمام مرزهای خود با روسیه را در اول دسامبر خواهد بست.

مارتس تساخنا، وزیر امور خارجه استونی، در توییتر خود نوشت که شواهد محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد گروهبان اطلاعات نظامی روسیه (GRU) دستور این حمله خرابکارانه را صادر کرده است. کریستن میشال، نخست‌وزیر استونی نیز اعلام کرد که این حمله در شب شنبه علیه شرکت دفاعی تریود سیستمز انجام شد و به لطف تدابیر امنیتی قوی و واکنش سریع پلیس، از خسارات گسترده جلوگیری شد و مهاجمان دستگیر شدند.

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دستگیری هشت نفر در حمله خرابکارانه به کارخانه پهپاد

تساخنا هشدار داد که روسیه باید بداند اقدامات خصمانه علیه امنیت استونی عواقب سنگینی خواهد داشت و تلاش‌ها برای ارعاب و بی‌ثبات‌سازی این کشور بی‌پاسخ نخواهد ماند. آسترید آسی، دادستان ارشد استونی، اعلام کرد که هشت نفر که در لتونی زندگی می‌کردند، دستگیر شده‌اند. نخست‌وزیر استونی این رویداد را بخشی از جنگ ترکیبی گسترده‌تر روسیه علیه اروپا توصیف کرد که هدف آن کاهش حمایت از اوکراین است.

در بخش دیگری از اخبار، گروه کتائب حزب‌الله عراق اتهامات قاچاق نفت را رد کرد و دولت عراق را متهم به ساختن دروغ برای تحت فشار قرار دادن این گروه کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در پی تحقیقات درباره قاچاق نفت در منطقه جرف الصخر که پایگاه اصلی کتائب حزب‌الله است، نه تن از مقامات دولتی را برکنار کرد.

کتائب حزب‌الله اعلام کرد که کمیته تحقیق دولت هیچ تخلفی پیدا نکرده و ادعاهای قاچاق نادرست است. این گروه شبه‌نظامی شیعه که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود، الزیدی را متهم کرد که در برابر فشارهای آمریکا و متحدانش تسلیم شده است. دولت عراق تحت فشارهای آمریکا برای مهار گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران قرار دارد.

ادعای غرق شدن نفتکش و اختلال استارلینک در اوکراین

همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی غرق شدن یک ابرنفتکش در خلیج فارس پس از برخورد با مین شد، اما این ادعا توسط منابع مستقل یا ارتش آمریکا که اعلام کرده تمام مین‌ها پاکسازی شده‌اند، تأیید نشده است. سفیر اوکراین در واشینگتن اعلام کرد که اختلالات در ارتباطات با سامانه استارلینک در جبهه‌های جنگ ادامه دارد و توانایی ارتش اوکراین را در شناسایی پهپادهای روسی محدود کرده است.

دنیس سینیک گفت که این محدودیت‌ها که پس از صحبت‌های دونالد ترامپ درباره خرید گازوئیل روسیه اعمال شد، همچنان پابرجاست و ارتباطات در پنج روز گذشته بهبود نیافته است. استارلینک نقشی حیاتی در ارتباطات نظامی اوکراین دارد و اختلال در آن تأثیر مستقیمی بر عملیات‌ها دارد.

در حالی که وزارت دفاع اوکراین اعلام کرده بود سرعت اینترنت ماهواره‌ای به حالت عادی بازگشته است، اما گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که محدودیت‌ها همچنان وجود دارند و این موضوع تنش میان کی‌یف و واشینگتن را تشدید کرده است.