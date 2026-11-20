قیمت دلار در آخرین روز آبان به ۲۶۹ هزار تومان رسید، در حالی که سکه امامی به ۲۴۴ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار به ۲۳ میلیون و ۵۶۷ هزار تومان سقوط کرد.

قیمت دلار در آخرین روز معاملاتی هفته پایانی آبان، با رشد سه هزار تومانی به رقم ۲۶۹ هزار تومان بسته شد. این تغییر قیمت با وجود بازگشایی با رقم ۲۷۰ هزار تومان در پنجشنبه، حاصل نوسانات مثبت و منفی در روزهای پایانی هفته بود. در مقابل، بازار طلا و سکه تحت فشار افت اونس جهانی که به کانال ۳۵۰۰ دلار وارد شد، ریزش قابل توجهی را تجربه کرد.

نوسانات دلار و تأثیر تنش‌های سیاسی

بازار ارز در هفته پایانی آبان تحت تأثیر تحولات سیاسی و نظامی منطقه قرار داشت. قیمت اسکناس آمریکا در ابتدای هفته در محدوده ۲۶۹ هزار تومان بود اما در ادامه تا کانال ۲۶۵ هزار تومان عقب‌نشینی کرد. در روزهای پایانی هفته با تشدید احتیاط معامله‌گران پیش از تعطیلات، بخشی از افت قیمت جبران شد و قیمت به کانال ۲۷۰ هزار تومان نزدیک گردید.

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افزایش تقاضای احتیاطی در آستانه تعطیلات آخر هفته و اظهارات مقامات ایرانی و آمریکایی از جمله عوامل موثر بر نوسانات بودند. با وجود افزایش قیمت در روز پنجشنبه، معامله‌گران نسبت به خریدهای سنگین احتیاط می‌کنند و قیمت دلار بیش از هر متغیر دیگری به اخبار حساس است.

سقوط طلا و سکه بر اثر افت انس جهانی

قیمت طلا و سکه عمدتاً تحت تاثیر افت اونس جهانی طلا با کاهش ارزش همراه شد. اونس جهانی در معاملات روز جمعه به محدوده ۳۵۸۰ دلار رسید. این کاهش در حالی رقم خورد که قیمت دلار در بازار داخلی افزایش داشت، اما رشد دلار نتوانست اثر نزولی افت انس را جبران کند.

در نتیجه، قیمت سکه امامی به کانال ۲۴۴ میلیون تومانی عقب‌نشینی کرد و طلای ۱۸ عیار در میانه کانال ۲۳ میلیون تومانی معامله شد. سایر قطعات سکه نیز با کاهش قیمت همراه شدند و بازار طلا در پایان هفته تحت فشار فروش قرار گرفت. بر اساس قیمت‌های اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، قیمت طلا روز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ در مسیر نزولی قرار گرفت.

پیش‌بینی کارشناسان برای معاملات شنبه

کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار ارز در معاملات شنبه ۳۰ آبان در محدوده ۲۶۸ تا ۲۷۱ هزار تومان نوسان کند. در صورت ارسال سیگنال منفی جدید از اخبار سیاسی و نظامی، احتمال بازگشت قیمت دلار به کانال ۲۷۰ هزار تومان و حرکت به سمت محدوده ۲۷۱ تا ۲۷۳ هزار تومان وجود دارد.

انتشار اخبار مثبت از مسیر دیپلماسی می‌تواند تقاضای احتیاطی را کاهش دهد و دلار را به محدوده ۲۶۶ تا ۲۶۸ هزار تومان بازگرداند. تحلیلگران بازار طلا انتظار دارند قیمت سکه و طلا در معاملات شنبه با تمایل به نوسان نزولی و احتیاط خریداران همراه باشد. در صورت تثبیت اونس در ۳۵۸۰ دلار، احتمال معامله طلای ۱۸ عیار در بازه ۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه امامی در محدوده ۲۴۲ تا ۲۴۶ میلیون تومان وجود دارد.

آخرین وضعیت قیمت‌های اتحادیه طلا و جواهر

بر اساس آخرین قیمت‌های اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، قیمت سکه امامی در آخرین روز معاملاتی هفته پایانی آبان ۱۴۰۵ روی رقم ۲۴۴ میلیون تومان بسته شد. سکه بهار آزادی به رقم ۲۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید و نیم‌سکه روی رقم ۱۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفت.

ربع سکه به قیمت ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و سکه گرمی نیز با رقم ۳۶ میلیون تومان بسته شد. مثقال طلا با رقم ۱۰۲ میلیون و ۹۰ هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار روی رقم ۲۳ میلیون و ۵۶۷ هزار تومان معامله شد. ابهام در مسیر تحولات منطقه‌ای همچنان می‌تواند بر انتظارات معامله‌گران در هفته پیش رو اثرگذار باشد.