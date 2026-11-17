سرهنگ قلی‌نیا از بسته شدن کامل محورهای کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان خبر داد و وضعیت نیمه‌سنگین ترافیک در تهران را تائید کرد.

سرهنگ ناصر قلی‌نیا ، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، در خصوص آخرین گزارش‌های ارسالی از سراسر کشور اعلام کرد که دو مسیر اصلی کرج به چالوس و آزادراه تهران به شمال در تمامی جهت‌ها به طور کامل بسته هستند. این تصمیم مهم به دلیل شرایط جوی نامساعد و بارش باران و برف در استان‌های شمالی گرفته شده تا ایمنی رانندگان تضمین شود.

بسته شدن کامل محورهای شمالی کشور

طبق اعلام رسمی سرهنگ قلی‌نیا در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵، محورهای استراتژیک کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال در هر دو جهت رفت و برگشت مسدود شده‌اند. علاوه بر این دو محور اصلی، مسیرهای هشتگرد به طالقان، پاوه به مریوان در محدوده گردنه تته، و وازک به بلده نیز به دلیل شرایط جوی موجود، به طور کامل از ترافیک بسته شده‌اند. پلیس راهور به رانندگان توصیه کرده از انجام سفرهای غیرضروری به این مناطق خودداری کنند تا از بروز حوادث جاده‌ای جلوگیری شود.

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وضعیت ترافیک نیمه سنگین در ورودی‌های تهران

در حالی که محورهای اصلی بسته شده‌اند، ترافیک در بخش‌هایی از محورهای منتهی به تهران به صورت نیمه‌سنگین گزارش شده است. سرهنگ قلی‌نیا توضیح داد که در آزادراه قزوین-کرج-تهران، محدوده پل فردیس تا پل کلاک و همچنین محور شهریار به تهران در اکثر مقاطع با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه هستند. این وضعیت نشان‌دهنده حجم بالای خودروهای مسافر است که به دلیل بستن راه‌های دیگر، به سمت تهران حرکت کرده‌اند.

گزارش بارش برف و باران در استان‌های مختلف

علت اصلی این اختلالات جوی، بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان است. این شرایط جوی باعث لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید رانندگان شده که از عوامل اصلی به کارگیری محدودیت‌های ترافیکی توسط پلیس راهور می‌باشد. رانندگان باید با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، نسبت به تغییر برنامه‌های سفر خود اقدام کنند.

توصیه‌های ایمنی پلیس راهور به رانندگان

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در پایان گفت‌وگوی خود تاکید کرد که رانندگان قبل از شروع سفر حتماً از آخرین وضعیت جاده‌ها اطلاع کسب کنند. وی افزود که همراه داشتن تجهیزات زمستانی و رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، الزامات اصلی برای رانندگی در این شرایط است. این توصیه‌ها برای کاهش ریسک تصادفات در روزهای پاییزی و زمستانی بسیار حیاتی هستند.

مدیریت بحران در محورهای مواصلاتی حساس

وضعیت راه‌های کشور در روزهای اخیر با نوسانات شدید همراه بوده و پلیس راهور با نظارت دقیق بر این وضعیت، سعی در مدیریت بحران دارد. گزارش‌های رسیده از ورودی‌های تهران نشان می‌دهد که اگرچه ترافیک سنگین نیست، اما جریان حرکت خودروها کند و با احتیاط صورت می‌گیرد. پلیس راهور همچنان بر پایش لحظه‌ای جاده‌ها اصرار داشته و در صورت تغییر شرایط جوی، دستورالعمل‌های جدیدی را ابلاغ خواهد کرد.