بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، امروز در میان یکی از پیچیدهترین برزخهای تاریخ ورزش کشور ایستادهاند. از یک سو جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، بر بازیهای این تیم در خاک آمریکا سایه انداخته است و از سوی دیگر به دلیل مسائل سیاسی، با فشار ملاحظات امنیتی و سیاسی شدید مسئولان ورزشی داخل کشور دست و پنجه نرم میکنند. در سوی دیگر هم مردمی قرار دارند که دستکم بخش قابل توجهی از آنها، خواستار همراهی بازیکنان تیم ملی فوتبال با اعتراضات مردمی است.
کاروان تیم ملی فوتبال ایران در حالی چمدانهای خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ ، در آمریکای شمالی میبندد که فضای حاکم بر اردوی تیم ، فرسنگها با یک تورنمنت ورزشی عادی، فاصله دارد.
پس از جنجالهای فراوان بر سر تهدید به انصراف از حضور تیم ملی در جام جهانی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی ایران و لغو بیشتر بازیهای تدارکاتی، مخالفت واشنگتن با اقامت کاروان ایران در خاک آمریکا، منجر به انتقال کمپ تمرینی تیم به تیخوانای مکزیک شد. حالا اما به نظر میرسد که بزرگترین بحران تیم ملی، نه در ساق پاها، بلکه در ذهن بازیکنان است
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