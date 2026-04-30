نخست‌وزیر بریتانیا مجموعه‌ای از تدابیر سخت‌گیرانه برای مقابله با یهودی‌ستیزی و مهار فعالیت‌های افراطی، از جمله مقابله با نفوذ دولت‌هایی مانند ایران، اعلام کرد.

نخست‌وزیر بریتانیا ، کی‌یر استارمر ، در واکنش به افزایش نگران‌کننده یهودی‌ستیزی و موج حملات اخیر علیه جامعه یهودیان در این کشور، مجموعه‌ای از اقدامات قاطع و گسترده را برای مقابله با این پدیده شوم و مهار فعالیت‌های گروه‌های افراطی اعلام کرد.

این اقدامات که با هدف ایجاد امنیت روانی و فیزیکی برای شهروندان یهودی و همچنین حفظ ثبات و امنیت ملی طراحی شده‌اند، شامل وضع قوانین جدید، تقویت همکاری‌های امنیتی، افزایش حضور پلیس در محلات یهودی‌نشین و سرمایه‌گذاری در سرویس‌های امنیتی ویژه جامعه یهودیان است. استارمر با لحنی قاطع و صریح، بر تعهد دولت خود به مبارزه با هرگونه تبعیض و نفرت‌پراکنی تأکید کرد و اعلام داشت که حمله به یهودیان، به منزله حمله به بریتانیا است.

او همچنین به نقش مخرب برخی دولت‌های خارجی در تشدید یهودی‌ستیزی و حمایت از گروه‌های افراطی اشاره کرد و از وضع قوانین فوری برای مقابله با تهدیدهای بدخواهانه این حکومت‌ها، از جمله ایران، خبر داد. این قوانین جدید به نهادهای امنیتی این کشور ابزارهای لازم را برای مقابله با نفوذ و اقدامات بی‌ثبات‌کننده این کشورها در خاک بریتانیا اعطا خواهد کرد. دولت بریتانیا قصد دارد فرآیند تصویب این قوانین را با سرعت بخشیده و در اسرع وقت به اجرا بگذارد.

یکی از جنبه‌های مهم این طرح جامع، اختیارات جدید قانونی است که به دولت اجازه می‌دهد خیریه‌ها و سازمان‌هایی را که به ترویج افراط‌گرایی یهودی‌ستیزانه می‌پردازند، تعطیل کند. این اقدام با هدف قطع منابع مالی و پشتیبانی از گروه‌هایی صورت می‌گیرد که به نفرت‌پراکنی و تحریک به خشونت علیه جامعه یهودیان دامن می‌زنند.

علاوه بر این، دولت بریتانیا قصد دارد از ورود واعظان نفرت و افرادی که به ترویج یهودی‌ستیزی می‌پردازند، به خاک این کشور جلوگیری کند و فعالیت آن‌ها را در دانشگاه‌ها، خیابان‌ها و جوامع محلی ممنوع اعلام کند. این اقدام با هدف جلوگیری از گسترش ایدئولوژی‌های افراطی و حفظ ارزش‌های مدارا و احترام متقابل در جامعه بریتانیا انجام می‌شود.

استارمر همچنین تأکید کرد که دولت به طور جدی با هرگونه تلاش برای ترویج نظریه‌های توطئه و اطلاعات نادرست که به یهودی‌ستیزی دامن می‌زنند، مقابله خواهد کرد. او از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خواست تا در این زمینه مسئولیت‌پذیری بیشتری نشان دهند و از انتشار محتوای نفرت‌انگیز و تبعیض‌آمیز خودداری کنند. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که انتقاداتی از سوی اسرائیل به لندن در مورد ضعف در مبارزه با اقدامات یهودستیزانه مطرح شده است.

استارمر در پاسخ به این انتقادات، بر تعهد قاطع دولت خود به حمایت از جامعه یهودیان تأکید کرد و گفت که بریتانیا در کنار اسرائیل در برابر هرگونه تهدید و تبعیض ایستاده است. حادثه روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت، که در منطقه گولدرز گرین در شمال لندن رخ داد، بهانه‌ای برای تسریع در اجرای این طرح جامع شد. در این حادثه، مردی با چاقو به دو مرد یهودی حمله کرد و هر دو نفر به شدت زخمی شدند.

فرد مهاجم بلافاصله توسط پلیس بازداشت شد و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. این حادثه بار دیگر نگرانی‌ها در مورد امنیت جامعه یهودیان در بریتانیا را افزایش داد و ضرورت اتخاذ اقدامات فوری و قاطع را بیش از پیش آشکار کرد. استارمر با ابراز همدردی با قربانیان این حادثه، تأکید کرد که دولت تمام تلاش خود را برای دستگیری و مجازات عاملان این حمله به کار خواهد گرفت.

او همچنین از پلیس خواست تا تحقیقات خود را با دقت و سرعت بیشتری انجام دهد و از هرگونه تلاش برای پنهان کردن حقیقت جلوگیری کند. علاوه بر این، دولت بریتانیا قصد دارد با همکاری نهادهای امنیتی و جامعه یهودیان، برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌رسانی را برای مقابله با یهودی‌ستیزی و ترویج مدارا و احترام متقابل در جامعه اجرا کند.

این برنامه‌ها شامل برگزاری کارگاه‌های آموزشی، سمینارها و کنفرانس‌ها، انتشار مطالب آموزشی و آگاهی‌رسانی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و حمایت از فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی است که در زمینه مبارزه با یهودی‌ستیزی فعالیت می‌کنند. هدف از این برنامه‌ها، ایجاد یک جامعه فراگیر و عادلانه است که در آن همه افراد، صرف نظر از مذهب، نژاد و قومیت، بتوانند با امنیت و احترام زندگی کنند





