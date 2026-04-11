وزارت دفاع بریتانیا از ارسال صدها موشک رهگیر جدید به خاورمیانه خبر داد، اقدامی که می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در سیاست‌های این کشور و افزایش نقش نظامی آن در منطقه باشد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که تنش‌ها در منطقه همچنان بالاست و مقامات بریتانیایی پیشتر از عدم حمایت از درگیری‌ها سخن گفته بودند.

در حالی که مقامات ارشد بریتانیا در هفته‌های اخیر ادعای عدم حمایت از تنش ‌ها در منطقه را داشتند، وزیر دفاع این کشور اعلام کرد که صدها فروند موشک رهگیر جدید، تولید یک استارت‌آپ نظامی بریتانیا یی، طی هفته‌های آتی در اختیار نیروهای انگلیسی و متحدان منطقه‌ای آن‌ها در خاورمیانه قرار خواهد گرفت. این اقدام در تناقض با موضع‌گیری‌های پیشین مقامات بریتانیا یی است که تلاش داشتند خود را از درگیری‌های منطقه‌ای دور نگه دارند.

این تغییر موضع می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در محاسبات استراتژیک بریتانیا و یا تمایل به ایفای نقش فعال‌تر در تحولات خاورمیانه باشد. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که این تصمیم می‌تواند پاسخی به افزایش تنش‌ها در منطقه و همچنین تلاش برای تقویت موقعیت بریتانیا در میان متحدان منطقه‌ای باشد. «کِر استارمر»، نخست‌وزیر بریتانیا، در آخرین اظهارات خود در گفت‌وگو با شبکه «آی‌تی‌وی نیوز»، با لحنی که حاکی از نارضایتی از تبعات اقتصادی اقدامات و سیاست‌های تهاجمی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور سابق آمریکا بود، اذعان کرد که از تأثیر مخرب مداخله‌جویی‌ها بر اقتصاد کشورش «خسته و کلافه» شده است. این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی فزاینده در بریتانیا نسبت به پیامدهای اقتصادی تنش‌های منطقه‌ای است و حاکی از تلاش برای یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک برای کاهش این آسیب‌ها است. بریتانیا در گذشته نیز در برابر درخواست‌های آمریکا برای پیوستن به عملیات‌های نظامی در منطقه، رویکرد محتاطانه‌ای در پیش گرفته بود. به عنوان مثال، در جریان تنش‌ها در تنگه هرمز، بریتانیا از پذیرش درخواست آمریکا برای مشارکت در این عملیات خودداری کرد. این امر نشان‌دهنده استقلال نسبی سیاست خارجی بریتانیا و تلاش برای حفظ منافع ملی این کشور است.\بر اساس بیانیه رسمی «جان هیلی»، وزیر دفاع بریتانیا که در وب‌سایت این وزارت‌خانه منتشر شد، موشک‌های جدید با نام «اسکای همر» به طور ویژه برای مقابله با تهدید پهپادهای انتحاری و اهداف هوایی بدون سرنشین طراحی شده‌اند. این موشک‌ها قابلیت‌های پیشرفته‌ای دارند و می‌توانند تهدیدات هوایی را در مسافت‌های مختلف شناسایی و منهدم کنند. به گزارش الجزیره، وزیر دفاع بریتانیا عنوان کرد که این محموله‌ها شامل سکوهای پرتاب نیز خواهد بود تا ضمن تقویت پدافند هوایی نیروهای بریتانیایی، به پشتیبانی از شرکای بریتانیا در حوزه خلیج فارس در مقابله با تهدیدات منطقه‌ای کمک کند. این اقدام می‌تواند به منزله تقویت همکاری‌های نظامی بریتانیا با کشورهای منطقه و افزایش توان دفاعی آن‌ها تلقی شود. پیش‌بینی می‌شود که نخستین محموله از این موشک‌ها در ماه مه (اردیبهشت-خرداد) به منطقه ارسال شود. این در حالی است که کشورهای منطقه از هم‌پیمانان اروپایی خود به دلیل عدم مشارکت در اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، ابراز نارضایتی کرده‌اند. در همین راستا، برخی مقامات اروپایی از جمله نخست‌وزیر بریتانیا و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به منظور دلجویی از کشورهای منطقه و کاهش تنش‌ها، سفرهایی را به منطقه انجام داده‌اند. این سفرها می‌تواند نشان‌دهنده تلاش برای حفظ روابط دیپلماتیک و ایجاد راه‌حل‌های صلح‌آمیز برای بحران‌های منطقه‌ای باشد. بیانیه وزارت دفاع بریتانیا در این برهه زمانی، می‌تواند به عنوان یک اقدام در راستای این تلاش‌ها تلقی شود.\این تحولات نشان می‌دهد که بریتانیا در حال بازنگری در سیاست‌های خود در قبال خاورمیانه است. افزایش حمایت نظامی از متحدان منطقه‌ای، نشان‌دهنده تمایل به ایفای نقش فعال‌تر در تحولات منطقه است. با این حال، باید دید که این تغییر موضع چه تأثیری بر روابط بریتانیا با دیگر کشورهای منطقه و همچنین بر تنش‌های جاری در خاورمیانه خواهد داشت. این رویکرد جدید بریتانیا، در حالی اتخاذ می‌شود که اوضاع در منطقه همچنان متشنج است و احتمال بروز درگیری‌های جدید وجود دارد. نیروهای مسلح همچنان در حالت آماده‌باش قرار دارند و هرگونه اشتباه محاسباتی می‌تواند به عواقب جبران‌ناپذیری منجر شود. علاوه بر این، مذاکرات ایران و آمریکا در پاکستان، امیدهایی را برای کاهش تنش‌ها ایجاد کرده است، اما همچنان ابهامات زیادی در مورد آینده این مذاکرات وجود دارد. تحولات اخیر در منطقه، پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی را نشان می‌دهد و نیاز به دیپلماسی فعال و هوشیاری سیاسی را بیش از پیش ضروری می‌سازد. در این میان، نقش بریتانیا و سایر قدرت‌های جهانی در مدیریت بحران‌های منطقه و حمایت از راه‌حل‌های صلح‌آمیز، از اهمیت بالایی برخوردار است





