روزنامه «آی پیپر» گزارش داد که بریتانیا با استفاده ایالات متحده از پایگاه‌های نیروی هوایی سلطنتی این کشور برای حمله به پل‌ها یا نیروگاه‌های ایران مخالفت کرده است. این تصمیم در راستای محدود کردن دسترسی آمریکا به پایگاه‌های بریتانیا به عملیات‌هایی که با هدف تضعیف توان دفاعی ایران انجام می‌شوند، اتخاذ شده است. لندن حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران را مغایر با قوانین بین‌المللی می‌داند.

روزنامه «آی پیپر» گزارش داد که بریتانیا قصد ندارد به ایالات متحده اجازه دهد که از پایگاه‌های نیروی هوایی سلطنتی این کشور برای انجام حملات احتمالی به پل‌ها یا نیروگاه ‌های ایران استفاده کند. این خبر بر اساس اطلاعاتی منتشر شده است که نشان می‌دهد دولت بریتانیا تحت رهبری نخست‌وزیر کر استارمر ، موضع قاطعی در این زمینه اتخاذ کرده است. این گزارش تاکید می‌کند که دسترسی ارتش آمریکا به پایگاه‌های بریتانیا باید محدود به عملیات‌هایی باشد که با هدف تضعیف توان دفاعی ایران انجام می‌شود.

به عبارت دیگر، بریتانیا تنها در صورتی با استفاده از پایگاه‌های خود توسط آمریکا موافقت خواهد کرد که این عملیات‌ها مستقیماً به هدف قرار دادن تاسیسات نظامی ایران، مانند سیلوهای موشکی یا انبارهایی که تهدیدی برای منافع بریتانیا یا متحدانش در خلیج فارس محسوب می‌شوند، مرتبط باشد. این موضع نشان‌دهندهٔ رویکرد محتاطانهٔ بریتانیا در قبال تنش‌های منطقه‌ای و تلاش برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها است. همچنین، این تصمیم نشان‌دهندهٔ تعهد بریتانیا به رعایت قوانین بین‌المللی و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی در جنگ است.\بر اساس گزارش آی پیپر، حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران، از جمله پل‌ها و نیروگاه‌های برق، در چارچوب عملیات‌های مجاز برای استفاده از پایگاه‌های بریتانیا قرار نمی‌گیرد. این بدان معناست که اگر ایالات متحده درخواست استفاده از این پایگاه‌ها را برای حملات به این اهداف مطرح کند، دولت بریتانیا آن را رد خواهد کرد. این موضع‌گیری با هشدار کارشناسان حقوق بین‌الملل مبنی بر اینکه هدف قرار دادن پل‌ها و نیروگاه‌های غیرنظامی مصداق جنایت جنگی است، همخوانی دارد. آی پیپر همچنین گزارش داد که آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا، ملزم به ارائه درخواست‌های موردی است و تاکنون هیچ درخواستی برای انجام چنین حملاتی ارائه نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که ایالات متحده نیز از حساسیت این موضوع آگاه است و تمایلی به اقداماتی که می‌تواند باعث تشدید تنش‌ها و نقض قوانین بین‌المللی شود، ندارد. این در حالی است که روابط بین بریتانیا و آمریکا در حوزه‌های مختلف همکاری گسترده‌ای دارد، اما این گزارش نشان می‌دهد که لندن در مسائل مربوط به امنیت ملی و حفظ قوانین بین‌المللی، استقلال عمل خود را حفظ می‌کند.\این تصمیم بریتانیا بازتاب‌دهندهٔ نگرانی‌های فزاینده در مورد پیامدهای احتمالی هرگونه حمله به زیرساخت‌های حیاتی ایران است. چنین حملاتی می‌تواند منجر به تلفات غیرنظامیان، تشدید بحران انسانی و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شود. علاوه بر این، هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی می‌تواند به عنوان یک اقدام تحریک‌آمیز تلقی شده و به افزایش تنش‌ها و حتی شروع یک درگیری گسترده‌تر منجر شود. با توجه به این خطرات، دولت بریتانیا تصمیم گرفته است تا با محدود کردن دسترسی آمریکا به پایگاه‌های خود، از مشارکت در چنین اقداماتی جلوگیری کند. این موضع همچنین می‌تواند به عنوان پیامی به ایالات متحده تلقی شود که بریتانیا خواستار راه‌حل‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات با ایران است و از هرگونه اقدامی که می‌تواند منجر به تشدید تنش‌ها شود، حمایت نمی‌کند. این تصمیم، نشان‌دهندهٔ اهمیت حفظ صلح و ثبات در منطقه و تعهد بریتانیا به ارزش‌های حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است





