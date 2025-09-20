بریتانیا در آستانه به رسمیت شناختن دولت فلسطین: رویارویی دیپلماتیک با اسرائیل در سازمان ملل

کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، قصد دارد به زودی اعلام کند که کشورش دولت فلسطین را به رسمیت میشناسد. این تصمیم، که در پی تلاشهای دیپلماتیک فرانسه صورت میگیرد، میتواند به یک رویارویی دیپلماتیک مهم با اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل منجر شود. همزمانی سخنرانی نخستوزیر بریتانیا با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بر اهمیت این رویداد میافزاید. اسرائیل نسبت به این تصمیم موضعگیری کرده و تهدید به الحاق کرانه باختری به خاک خود داده است.
براساس گزارش رسانههای بریتانیا یی، کییر استارمر ، نخستوزیر بریتانیا ، قصد دارد در یک بیانیه رسمی که روز یکشنبه منتشر خواهد شد، اعلام کند که کشورش دولت فلسطین را به رسمیت میشناسد. این تصمیم در راستای تلاشهای فرانسه برای هماهنگی بینالملل ی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اتخاذ شده است. استارمر، با در نظر گرفتن اختلاف نظرهایی که با دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، در این زمینه دارد، انتشار این بیانیه را تا پس از پایان سفر ترامپ به لندن به تعویق انداخت.
او همچنین قصد دارد پیش از عزیمت به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، این تصمیم را به اطلاع عموم برساند. نخستوزیر بریتانیا قرار است روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند و سخنرانی او، چهار نوبت پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خواهد بود. این تقارن زمانی، با توجه به نقش تاریخی بریتانیا در شکلگیری دولت اسرائیل، میتواند به یک رویارویی دیپلماتیک مهم و چشمگیر منجر شود.\کییر استارمر در ماه ژوئیه اعلام کرده بود که اگر اسرائیل به درخواستهای بینالمللی برای برقراری آتشبس در نوار غزه و یافتن راهحلی پایدار برای مناقشات این منطقه بیتوجهی کند، و همچنین از ورود کمکهای بشردوستانه و کالاهای ضروری به این منطقه ممانعت به عمل آورد، بریتانیا اقدام به شناسایی دولت فلسطین خواهد کرد. این موضعگیری، همسو با تلاشهای فرانسه و تعدادی از کشورهای اروپایی برای جلب حمایت گستردهتر در سازمان ملل جهت به رسمیت شناختن دولت فلسطین صورت میگیرد. استارمر در گفتوگو با خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک تأکید کرد: «صرف نظر از اینکه اقدامی در جهت شناسایی دولت فلسطین صورت گیرد یا نگیرد، اسرائیل به رویه خود ادامه خواهد داد. اما حداقل در حال حاضر، فرصتی برای بسیج جامعه بینالمللی و اعمال فشار به منظور متوقف کردن این اقدامات وجود دارد.»\مجمع عمومی امسال سازمان ملل با حضور بیش از ۱۴۰ رئیسجمهور و نخستوزیر برگزار میشود. فرانسه اعلام کرده است که ۱۰ کشور در نظر دارند در جریان این نشست، دولت فلسطین را به رسمیت بشناسند. این موضوع، با مخالفت شدید اسرائیل مواجه شده است. گزارشها حاکی از آن است که اسرائیل، در صورت پیشبرد این طرح، تهدید کرده است که بهطور رسمی کرانه باختری را به خاک خود ملحق خواهد کرد. این تحولات، چشمانداز پیچیدهای را برای روابط بینالملل و تلاشها برای حل مناقشه فلسطین-اسرائیل رقم خواهد زد و میتواند تأثیرات قابل توجهی بر ثبات منطقه داشته باشد. تصمیم بریتانیا برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین، میتواند نقطه عطفی در رویکردهای بینالمللی نسبت به این مناقشه باشد و بر سایر کشورها نیز تأثیرگذار باشد. این اقدام، در کنار تلاشهای دیپلماتیک دیگر کشورها، میتواند فضای جدیدی را برای گفتوگو و دستیابی به راهحلهای صلحآمیز در منطقه فراهم کند
بریتانیا فلسطین اسرائیل سازمان ملل کییر استارمر مناقشه فلسطین