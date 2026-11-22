مراسم بیست‌وپنجمین جشن حافظ شامگاه شنبه ۳۰ آبان در ایران‌مال برگزار شد. این رویداد با تقدیر از حسن معجونی و رضا صادقی و اهدای جوایز به برترین‌های تئاتر و موسیقی همراه بود.

مراسم بیست‌وپنجمین جشن حافظ شامگاه شنبه ۳۰ آبان ماه در مرکز خرید ایران‌مال با حضور هنرمندان و چهره‌های شاخص عرصه فرهنگ و هنر کشور برگزار شد. این رویداد که قرار بود همزمان با پخش زنده از پلتفرم فیلم‌نت در دسترس مخاطبان سراسر کشور قرار گیرد، به دلیل عدم اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویری (ساترا)، بدون پخش زنده و صرفاً در فضای فیزیکی برگزار گردید.

بخش تئاتر و تقدیر از اسطوره‌های صحنه

در بخش تئاتر، لوح زرین دستاورد فنی به غزال قیومی برای عملکرد در نمایش "لولوی آوازه‌خوان" اهدا شد. جایزه بهترین نمایش عروسکی و کودک نیز به عنوان "اوکاپی" ساخته زهرا ناظری تعلق گرفت. در این بخش، تندیس نمایشنامه‌نویسی به احمد سلگی برای اثر "یخ‌بستگی" تقدیم شد.

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سجاد افشاریان، کارگردان و بازیگر تئاتر، توانست تندیس ویژه هیات داوران جشن حافظ را دریافت کند. وی در سخنرانی خود با قدردانی از برگزارکنندگان، ابراز داشت که این جایزه را می‌خواهد به بازیگری که شش ماه روی صحنه فعالیت داشته، بازگرداند. همچنین مرتضی میرکاظمی برای کارگردانی در تئاتر "آتش‌سوزی‌ها" تندیس بهترین کارگردانی را از آن خود کرد.

در مورد بهترین بازیگران تئاتر، سارا بهرامی برای بازی در نمایش "یخ‌بستگی" جایزه بهترین بازیگر تئاتر را دریافت کرد که به دلیل سفر در مراسم حضور نداشت. حمید صفت نیز برای بازی در نمایش "آرش" موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر نمایش‌های صحنه‌ای شد و تندیس بهترین نمایش بیگ پروداکشن نیز به همین اثر اختصاص یافت.

بزرگداشت یاد و خاطره هنرمندان درگذشته

یکی از بخش‌های احساسی این مراسم، بزرگداشت یاد و خاطره حسن معجونی بود. در این بخش کلیپ بزرگداشت این هنرمند پخش شد و پس از آن، ناظرزاده کرمانی، سجاد افشاریان و کیومرث مرادی از حسن معجونی تجلیل کردند. ناظرزاده کرمانی در این مراسم اشاره کرد که معجونی بیم‌ها و امیدهای شخصیتی را که بازی می‌کند به خوبی می‌شناسد و بیان و ریتم را خوب درک می‌کند.

حسن معجونی نیز پس از دریافت جایزه، در پیامی گفت که می‌خواست بزودی یکسری فعالیت‌ها را شروع کند، اما این جایزه یک خسته نباشید دارد که یعنی بشینم خانه. این مراسم همچنین یادآور درگذشتگان سال گذشته نیز بود و با فضای سوگ و یادبود همراه شد.

جشن موسیقی و حضور ستارگان صدا

در بخش موسیقی، میلاد ماهان راد به عنوان بهترین تهیه‌کننده موسیقی معرفی شد. محمد کلار برای قطعه "بی‌خبر" با صدای رضا بهرام تندیس حافظ بهترین ترانه را دریافت کرد. همچنین مهیار و اشوان برای همکاری مشترک در قطعه "همدست" تندیس بهترین همکاری مشترک را کسب کردند.

حامد دهقانی پروژه هوش مصنوعی "حامکس" را برای کسب جایزه بهترین خواننده هوش مصنوعی معرفی کرد. اشکان عرب نیز به خاطر تنظیم‌کنندگی در آثار "ساعت دیواری" و "عجب اومدی" با صدای محسن چاوشی، تندیس بهترین تنظیم‌کننده پاپ را دریافت کرد. همچنین فرید مهاجرپور برای قطعه "پناه" با صدای سالار عقیلی و علیرضا افکاری برای قطعه "پرواز قوها" با صدای علیرضا قربانی در بخش موسیقی ایرانی تلفیقی اهدای جوایز شدند.

سخنرانی رضا صادقی و تقدیرهای ویژه

رضا صادقی، خواننده موسیقی پاپ، در این مراسم مورد بزرگداشت قرار گرفت و تندیس حافظ را دریافت کرد. وی در سخنرانی خود از مردم میناب و بندرعباس یاد کرد و ابراز داشت که در مسیر سی‌ساله‌اش فهمیده است تنها صدا کافی نیست و باید حرف دل مردم را زد. او به شرایط سخت معیشتی مردم اشاره کرد و از نسل جوان خواست که حق سوال پرسیدن و داشتن آینده بهتر را داشته باشند.

رضا صادقی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اتفاق تلخ سوگند صیادی در کرمانشاه و کسالت‌های اخیر اشاره کرد. امید معلم دبیر جشن حافظ در پایان مراسم ابراز امیدواری کرد که پس از مدت‌ها حالش خوب است و امیدوار حال جامعه نیز خوب شود. فرزاد فرزین جایزه ویژه هیات داوران برای همکاری بین‌المللی و سالار عقیلی جایزه ویژه برای پاسداشت موسیقی ایرانی را دریافت کردند.