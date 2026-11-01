خبرگزاری ایلنا از برگزاری ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت خانواده‌های پلیس فارس در ساری گزارش داد. هفتصد شرکت کننده در این رویداد حضور داشتند و خانواده انتظامی فارس با کسب ده رتبه برتر در رشته‌های مختلف قرآنی افتخارآفرینی کردند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت ویژه خانواده‌ها و کارکنان زن فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در شهرستان ساری از استان مازندران برگزار شد. این رقابت‌های فرهنگی و دینی از سوم تا هفتم آبان‌ماه جاری با حضور هفتصد متسابق در رشته‌های مختلف قرآنی برگزار گردید. خانواده‌های فرماندهی انتظامی استان فارس با کسب ده رتبه برتر در رشته‌های تخصصی مختلف، توانایی‌های فرهنگی و قرآنی خود را به نمایش گذاشتند و نشان دادند که حضور فعال همسران و فرزندان کارکنان پلیس در عرصه‌های مذهبی، ظرفیت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ قرآن و عترت محسوب می‌شود.

جزئیات کسب رتبه‌های برتر در مسابقات

حسن محمدی، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس، این موفقیت را جشن گرفته و به خانواده بزرگ انتظامی استان تبریک گفت. وی با اشاره به نتایج نمایندگان استان، اعلام کرد که ثنا خواجه احمدی از فرزندان کارکنان عقیدتی سیاسی انتظامی فارس، موفق به کسب رتبه نخست در رشته نهج‌البلاغه ویژه فرزندان شد. همچنین معصومه میرزایی از کارکنان انتظامی استان نیز در رشته درک مفاهیم سطح یک قرآن کریم موفق به کسب رتبه اول گردید. این دستاوردها نشان‌دهنده تلاش مستمر کارکنان و خانواده‌های آنان در جهت ارتقای سطح معنوی و مذهبی است.

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افتخارات کارکنان عقیدتی و همسران پلیس

الهام حسین‌زاده از کارکنان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان، موفق به کسب رتبه دوم در رشته حفظ کل قرآن کریم شد. در کنار وی، کبری اسدی از خانواده کارکنان عقیدتی سیاسی انتظامی، در رشته درک مفاهیم سطح دو ویژه همسران و مینا رجب‌پور خشکرودی در رشته درک مفاهیم سطح دو ویژه شاغلان، رتبه دوم این رقابت‌ها را به دست آوردند. این نتایج خیره‌کننده نشان‌دهنده تنوع استعدادها و تعهد بالای خانواده‌های پلیس در حوزه‌های مختلف قرآنی است که نیاز به توجه ویژه‌تر و حمایت بیشتر از سوی نهادهای مربوطه دارد.

تحلیل جایگاه خانواده در فرهنگ قرآنی

سایر رتبه‌های کسب‌شده توسط نمایندگان فارس نیز حاکی از گسترش فعالیت‌های قرآنی در سطح مختلف کارکنان است. زهرا دهقانی از کارکنان ستاد، الهام صفری در رشته ترتیل، ساناز طاهری در رشته درک مفاهیم ویژه همسران، زهره دهقانی در رشته درک مفاهیم سطح یک شاغلان و کوثر شفیعی از فرزندان کارکنان، همگی موفق به کسب رتبه سوم شدند. حجت‌الاسلام محمدی با قدردانی از تلاش‌ها، خاطرنشان کرد که تقویت انس با قرآن کریم و ترویج فرهنگ اهل‌بیت از مهم‌ترین زمینه‌های رشد معنوی و تحکیم بنیان خانواده محسوب می‌شود.

چشم‌انداز تربیت نسلی متعهد و مؤمن

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس تصریح کرد که تربیت نسلی مؤمن و متعهد، از اهداف اصلی این دوره از مسابقات بوده است. حضور مؤثر در عرصه‌های قرآنی، نه تنها باعث تقویت بنیان‌های دینی و معنوی جامعه می‌شود، بلکه به عنوان یک سرمایه اجتماعی ارزشمند، به تقویت روحیه خدمت‌گزاری در نیروهای انتظامی کمک شایانی می‌کند. این رویدادها به عنوان بستری برای شکوفایی استعدادها و افزایش انس با کتاب آسمان، نقش بسزایی در زندگی روزمره خانواده‌های پلیس ایفا می‌کنند و الگویی مناسب برای سایر اقشار جامعه نیز به شمار می‌روند.