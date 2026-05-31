برگزاری اولین مراسم عمومی برای شهدای خانواده رهبر انقلاب در حرم عبدالعظیم

سه ماه پس از حمله تروریستی دشمنان به بیت رهبر معظم انقلاب اسلامی، اولین مراسم عمومی بزرگداشت چهار شهید خانواده رهبر شهید انقلاب، آیتالله سید علی خامنهای، در مصلای حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.
این مراسم به همت خانواده معظم رهبری و با حضور گسترده مسئولان لشکری و کشوری، اقشار مختلف مردم، خانوادههای شهدا و ایثارگران برگزار گردید. در این دو روز، فضای حرم سرشار از عشق و ارادت به ولایت و شهدای والامقام بود. حضار با چشمانی اشکبار و دلهایی سرشار از ایمان، یاد و خاطره شهدای عزیز را گرامی داشتند و بر ادامه راه آنان تاکید کردند.
در این مراسم، برنامههای متنوعی از جمله تلاوت قرآن توسط استاد حامد شاکرنژاد، سخنرانی حجتالاسلام پناهیان و مداحی حاج محمود کریمی، حاج محمدرضا طاهری و حاج حسین برگزار شد. یکی از بخشهای تاثیرگذار این مراسم، قرائت دلنوشتهای از محمدباقر حسینی خامنهای، فرزند رهبر معظم انقلاب، برای مادر شهیدش خانم زهرا حداد عادل بود که توسط یکی از همکلاسیهای وی خوانده شد.
همچنین حجتالاسلام کاشانی در سخنانی با اشاره به رشادتهای پیامبر اکرم (ص) و امیرالمومنین علی (ع) در جنگهای احد و خیبر، بر وفاداری و ایستادگی تا پای جان تاکید کرد. وی با بیان داستان فرماندهانی که در جنگ خیبر فرار کردند، خاطرنشان ساخت که پیامبر پرچم را به کسی سپرد که هرگز فرار نمیکند و این درس بزرگی برای امروز ماست.
شهدای این حادثه عبارتند از: شهید زهرا حداد عادل، فرزند دکتر غلامعلی حداد عادل و همسر آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، که معلم دبیرستان فرهنگ بود؛ شهید سیده بشری حسینی خامنهای، دختر بزرگ رهبر شهید انقلاب که به همراه فرزند خردسالش زهرا محمدی گلپایگانی به شهادت رسید؛ و شهید مصباحالهدی باقری، استاد دانشگاه امام صادق (ع)، فرزند آیتالله باقری کنی و همسر آخرین فرزند رهبر شهید. این شهدا در روز 9 اسفند 1404 در حمله ناجوانمردانه دشمن به شهادت رسیدند.
در حاشیه این مراسم، غلامعلی حداد عادل، پدر همسر رهبر انقلاب، با اشاره به دغدغه رهبر معظم انقلاب گفت: ایشان نگران هستند که برخی قدر حضور مردم را ندانند و اختلافات جناحی را به اجتماعات مردمی بکشانند. فریدالدین حداد عادل نیز استقبال پرشور مردم را نشانه علاقه عمیق آنان به ولایت و رهبری دانست. پیش از این، دو مراسم دیگر در مسجد امام صادق (ع) و فرهنگسرای اندیشه برای این شهدا برگزار شده بود.
اما مراسم حرم عبدالعظیم به دلیل حضور بیسابقه مردم و مسئولان، جلوهای خاص داشت. این رویداد نشاندهنده عمق ارادت ملت ایران به آرمانهای انقلاب و رهبری است. مردم با حضور خود پیام دادند که دشمنان هرگز نمیتوانند این پیوند ناگسستنی را خدشهدار کنند. مراسم با مداحی و ذکر مصیبت اهل بیت (ع) به پایان رسید و بار دیگر عهد و پیمان با شهدا تجدید شد.
امید است که اینگونه اجتماعات زمینهساز وحدت و انسجام ملی و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی باشد
